Láser, arma contra el sobrepeso mortal

Gabriel Cubillos es un profesional de la medicina, experto en obesidad y sobrepeso. Durante más de dos décadas, ha estudiado científicamente estos temas para poder ofrecerles a las personas que sufren estas condiciones, verdaderas soluciones de vida que les cambie su salud y su apariencia física, que en muchos casos les genera rechazo social.

En su Clínica de Obesidad y Envejecimiento, ubicada en el norte de Bogotá, el doctor Cubillos y el grupo de dedicados especialistas que lo acompañan, atienden, diagnostican y tratan la obesidad y el sobrepeso de niños, jóvenes y adultos con la última tecnología, puesta al servicio de los pacientes que ningún otro médico quiere tratar.

Láser de vida

Nadie como él para saber que los kilos de más son un problema “pesado” que puede terminar produciendo la muerte a un paciente, con obesidad mórbida, por ejemplo. Para tratarlos, el doctor Cubillos introdujo en su quirófano hace más de dos décadas la revolucionaria técnica de la Lipólisis Láser de alta frecuencia, un procedimiento que disminuye cicatrices y las muy variadas complicaciones de las cirugías tradicionales. Es además, sin lugar a dudas, una excelente opción antes de pensar en una compleja y arriesgada cirugía bariátrica.



Esta tecnología, además, reduce todo tipo de riesgo, cicatrices, incapacidad, con resultados inmediatos, contundentes e inobjetables. Atrás quedaron los días de la liposucción tradicional pues la revolucionaria Lipólisis Láser de alta frecuencia ofrece mayor cantidad de kilos perdidos, menos dolor, la piel no queda suelta, no necesita masajes, las cicatrices son menores y produce mucho menos fibrosis.



“Los avances tecnológicos nacieron para facilitarnos la vida y, en el campo de la medicina, se convierten en los mejores aliados para ahorrar tiempo, cicatrices y asegurar la vida de los pacientes”, dice el doctor Cubillos.



El objetivo de la lipólisis Láser de alta frecuencia es diluir desde un kilo, para pacientes que quieren tener alta definición abdominal, o 30, en aquellos pacientes con sobrepeso. La cirugía no dura más de dos horas.



Si a la cirugía se le suma el tratamiento metabólico que ofrece el doctor Cubillos, se pueden bajar hasta 50 kilos, una verdadera esperanza de vida para pacientes con obesidad mórbida.

Foto: CRÉDITO CLÍNICA OBESIDAD

Problema ‘gordo’

Las cifras parecen más aterradoras que la propia enfermedad. Más de cuatro millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren en el mundo cada año por culpa de la obesidad y el sobrepeso.



La tercera parte de la población del planeta sufre de sobrepeso. Esta condición no respeta sexo, edad, religión o geografía. Si a este panorama se le suma el drama de la desnutrición, no hay espacio ni motivo de aliento.



En Colombia, el 27 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso y el 19 ya padece de obesidad. En otras palabras, el 57 por ciento de los colombianos presentan el problema, razones de más para que un grupo de profesionales, liderados por el doctor Gabriel Cubillos, se haya echado la responsabilidad de estudiar la obesidad y el sobrepeso.

Foto: CRÉDITO CLÍNICA OBESIDAD

Antienvejecimiento

Más de 50 mil pacientes han percibido, a lo largo de dos décadas, el profesionalismo y los resultados inobjetables de los médicos y cirujanos de la Clínica del doctor Cubillos, donde no solo se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos contra esos kilos demás, sino además, contra el inesperado paso del tiempo, echando mano de los últimos recursos tecnológicos del mercado.



El Láser también es utilizado para el rejuvenecimiento facial. Es ambulatorio, dura 30 minutos y se hace con anestesia local. Con este láser se puede rejuvenecer entre seis y 10 años. Mejora la textura de la piel, la engrosa, quita las arrugas, cierra los poros, elimina las bacterias. La incapacidad no es mayor a un fin de semana, y no cambia las facciones de la piel.



Antes de una agresiva cirugía bariátrica, la mejor opción es un procedimiento con láser de alta frecuencia. Fotos: Istock Photos



No hay duda que en algunos casos el sobrepeso está ligado a factores genéticos, pero también a malos hábitos alimenticios y al sedentarismo.



Gabriel Cubillos, director científico de Ciccome.

Foto: GABRIEL CUBILLOS, DIRECTOR CIENTÍFICO DE CICCOME

www.doctorcubillos.com

322-223-74-93

Fijo: 7425848

Dirección: Kra 14 # 105 A-91

Bogotá