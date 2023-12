Las ventas concientes y su importancia

La importancia de las ventas conscientes en los emprendimientos y proyectos, se puede observar que a menudo se ha enseñado a abordar las ventas desde un ángulo centrado exclusivamente en los beneficios del producto o servicio. Ya sea en ventas al por menor, presenciales o por llamadas, la tendencia predominante ha sido ofrecer información sin establecer una verdadera conexión con el cliente.

Las ventas se comprenden mejor como un 99% de conexión y solo un 1% de transacción. Este enfoque invita a reflexionar sobre cómo se abordan las ventas con los clientes, En primer lugar, es esencial para las empresas y emprendedores aprender a conectar auténticamente con sus clientes. Esto implica escuchar activamente, formular preguntas pertinentes y comprender profundamente sus necesidades y preocupaciones. Una vez establecida esta conexión, es posible determinar si el producto o servicio ofrecido es realmente la solución adecuada para ese cliente en particular.



La venta consciente también implica entablar conversaciones significativas con los clientes. Al hacerlo, las empresas no sólo obtienen información valiosa sobre las necesidades del cliente, sino que también construyen una relación de confianza. En este proceso, es probable que descubran aspectos de la situación del cliente que no habían sido completamente reconocidos anteriormente.



Cuando un cliente percibe que una empresa o emprendedor comprende y se preocupa genuinamente por su situación, se establece un vínculo emocional que facilita el proceso de decisión de compra. Así, más que cerrar una simple venta, se está creando una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.



Al adoptar una mentalidad de ventas conscientes, las empresas y emprendedores no sólo amplían sus oportunidades de negocio, sino que también construyen una reputación positiva en el mercado. Las personas recuerdan cómo se sintieron tratadas, y cuando esa sensación es de autenticidad y cuidado, se establece una base sólida para el éxito a largo plazo.



