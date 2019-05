Las TIC también apuestan por la vida saludable

Es una realidad: el desarrollo digital está modificando todos o casi todos los aspectos de la vida diaria. No en vano, según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al finalizar el tercer trimestre de 2018, Colombia alcanzó un total de 31 millones de conexiones a internet.



Este alto nivel de conectividad incide en los hábitos de salud y bienestar, pues según el informe “Consumo móvil en Colombia. Siempre conectados: ¿Bendición o maldición?”, de Deloitte, una parte significativa de los colombianos usa su celular para supervisar su estado físico, monitorear su ingesta de calorías, planificar su dieta y obtener citas médicas. Lo anterior corrobora el protagonismo que han cobrado las TIC en ámbitos como el deporte, la alimentación y la medicina.

Un entrenador personal en el celular

Hace algunos años, para los aficionados al deporte era difícil calcular en tiempo real la distancia recorrida, la velocidad alcanzada o las calorías eliminadas. Hoy por hoy esto no es un problema, ya que se ha diseñado una amplia variedad de aplicaciones que registran esta información.



Las ventajas de las apps deportivas son diversas. De acuerdo con Ricardo Valencia, entrenador personal, estas ahorran tiempo, crean disciplina y permiten entrenar en compañía sin tener que pagar por ello.



Hay aplicaciones de todo tipo: de pago, gratuitas, con planes de entrenamiento y para hacer ejercicio en casa o en el gimnasio. Lo importante es que cada persona encuentre la opción que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades. Algunas de las más usadas son Sworkit Entrenador, Ejercicios Caseros, Fitbit y Nike Training Club.



“Para quienes no tienen la suficiente disciplina, resultar difícil entrenar con aplicaciones porque no hay nadie que les exija. Esto es un reto que cada persona debe ser capaz de afrontar, pues la constancia es un factor importante en el deporte y más cuando entrenamos solos”, añade Valencia.

Apps para hacer dieta

Seguir una dieta saludable es una preocupación cada vez mayor para muchas personas, y las aplicaciones móviles han sabido aprovechar esta situación.



Actualmente se encuentran disponibles distintas apps que tienen como objetivo calcular el índice de masa corporal, hacer conteo de calorías y sugerir dietas para cuidar la figura y bajar de peso. Algunas de las más usadas son Yazio, Weight Watchers, DietAlba, MyFitnessPal y Lifesum.



Estas aplicaciones facilitan la adquisición de nuevos hábitos; sin embargo, es responsabilidad del usuario corroborar que estas herramientas acaten los máximos criterios de calidad; por ejemplo, que sean desarrolladas bajo la supervisión de expertos. Además, es fundamental complementar su uso con orientación médica especializada.



Por ello, la nutricionista Alexandra Romero advierte que hay que manejar con precaución estas apps, pues algunas “restringen alimentos que no es necesario eliminar y dejan los que sí se deben sacar de la dieta; además, hacen que las personas estén más pendientes de las calorías que de los ingredientes y aumentan el consumo de proteínas sin tener en cuenta el daño a futuro”.

La e-salud: nuevas posibilidades en medicina

Las tecnologías de la información y las comunicaciones también han tenido un impacto considerable en el ejercicio de la medicina, lo cual ha dado lugar a la e-salud.



Así lo explica Carlos Saldarriaga, cardiólogo pediatra, para quien “los canales digitales tienen varias aplicaciones en la actualidad que les facilitan a los pacientes temas como la obtención de citas o las interconsultas con especialistas, todo esto sin tener que hacer fila de manera presencial”.



Además, existen diversas aplicaciones y sitios web que ofrecen información sobre cuidados preventivos, nutrición, consejos para una vida saludable y recomendaciones para controlar la tensión arterial o los niveles de azúcar. Algunas de estas herramientas son desarrolladas por EPS, como Colsanitas, Compensar y Colmédica.

No obstante, es preciso advertir que el uso de estas aplicaciones no sustituye la atención médica, sino que debe funcionar como un complemento para agilizar los servicios, potenciar la relación médico-paciente o posibilitar la comunicación de varios especialistas en un solo caso.



“Estas herramientas no se deben utilizar para que la gente se autodiagnostique. Solo se deben usar por pacientes que quieran presentar resultados de algún examen, que ya hayan sido vistos por un médico general o que necesiten de una interconsulta con un especialista, y es que si no se ausculta directamente al paciente se corre el riesgo de incurrir en un error con graves implicaciones médicas y legales”, concluye Saldarriaga.