Las soluciones sostenibles y responsables de los productos de limpieza

Beneficiar al consumidor en los diferentes aspectos de la vida, es uno de los objetivos de las grandes sociedades que se dedican a la manufactura y comercialización de productos de aseo personal y del hogar. Dichas entidades, desde su creación, han velado por generar soluciones según las necesidades de sus clientes, buscando ser reconocidas por su calidad y seguridad. Ejemplo de ello es AzulK, una empresa con más de 60 años de experiencia que día a día trabaja por cumplir con sus promesas de valor, y entregarle a los colombianos productos de limpieza que les otorguen bienestar personal y en el hogar en un corto, mediano y largo plazo.

AzulK, se ha convertido en un referente de responsabilidad social y ambiental, gracias a un equipo multidisciplinario en el que están todas las áreas involucradas, y se responsabilizan de generar soluciones que respondan a problemas u oportunidades del mercado. Durante nueve años, participó del programa de Responsabilidad Ambiental del Distrito, y hoy se encuentra en el proceso de certificación de ISO 14001; reconocimiento que pocas del sector han logrado en los últimos 10 años.

Y es que esta compañía con cada una de sus acciones ha querido entregarle a la población un mensaje muy claro: «cuando hablamos de AzulK, hablamos de la pasión y las ganas de 1.000 empleados que junto con sus familias trabajamos por un futuro limpio. Y es que cuando hablamos de “un futuro limpio” no nos referimos a tener la camisa limpia, va más allá, la limpieza habla de honestidad, paz, del respeto por las personas y por el planeta. En resumen, AzulK trabaja por un futuro limpio para las generaciones presentes y futuras», asegura CAROLINA ROMERO gerente de mercadeo de AzulK.



Para lograr dichos objetivos, AzulK ha ido adquiriendo máquinas y equipos con nuevas tecnologías que ahorran consumo energético y generan menos emisiones, automatizando al mismo tiempo, los procesos para que se generen mejores eficiencias ambientales. Sus instalaciones tiene un sistema cerrado de consumo de agua responsable; el agua que entra a la planta de producción, se queda dentro de esta, no se vierte al alcantarillado, y por ende, no llega a ríos o mares.

Este compromiso ambiental de AzulK, “implica ser responsables con el fin del ciclo de vida de los productos. De ahí que nuestros empaques y envases son fabricados con una menor cantidad de plástico, lo que se traduce en una reducción de residuos que, por una mala disposición, son arrojados al ambiente. También trabajamos en presentaciones más grandes, dado que, desde el punto de vista ambiental, se reduce la huella de carbono porque implica una logística de distribución más eficiente, y los empaques, al ser más grandes, se desechan en menor frecuencia y pueden ser reintegrados al proceso productivo”, añade CAROLINA ROMERO



Pero entregar soluciones más sostenibles y responsables, que partan desde cada materia prima que compone un producto, pasando por el envase, la distribución, y lo que suceda después del consumo o uso de los productos, no es solo la misión de esta organización que además lucha por recuperar la economía del país, y buscar apoyo para la industria nacional en medio del impacto ocasionado por la aparición del COVID-19. AzulK también cuenta con “objetivos educativos alrededor de la prevención de enfermedades, por medio de hábitos saludables de limpieza e higiene, enfocados en niños y jóvenes en edad escolar con un programa llamado ‘Lava tus manos con agua y con jabón’, impactando más de 5.000 niños y jóvenes”, cuenta CAROLINA ROMERO.

Por último, alrededor de cada una de las marcas que componen su portafolio, se han vinculado a proyectos que buscan preservar los recursos naturales como el Magdalena Fest; han incorporado acciones de bajo desembolso, que le den la posibilidad a todas las personas de acceder a los productos que se han vuelto fundamentales para prevenir el virus; y han ejecutado diversas campañas de cómo se deben lavar las manos y las prendas correctamente.



