Las relaciones con China: un mundo de oportunidades

Según los panelistas invitados el pasado 24 de febrero al foro virtual ‘China: Globalización, mitos y realidades’, realizado por EL TIEMPO Casa Editorial en alianza con la Asociación Colombo China, es necesario romper algunas creencias que se han cernido en torno a la nación asiática y lograr mayores acercamientos que permitan aprovechar el inmenso potencial que representa la economía china.

Xu Sitao, economista jefe de Deloitte China inició con la charla ‘El ascenso de China en una economía global fragmentada’, en la cual habló sobre los eventos más importantes y las transformaciones que han marcado el milagro del modelo económico chino, sobre las relaciones con Estados Unidos, de la forma en que China ha respondido a la crisis por el Covid-19 y cómo Colombia podría beneficiarse de la cooperación bilateral con China.



Así resaltó cómo el gigante asiático pasó en los últimos 30- 40 años de ser una nación donde prevalecían la escasez, niveles de ingreso extremadamente bajos y una economía cerrada a ser el mercado internacional más importante, siendo su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el 2001, uno de los puntos de inflexión de esta gran transformación.



De acuerdo con Xu Sitao, aunque las relaciones entre China y Estados Unidos aún siguen siendo de “amor y odio” y se ha incrementado la desconfianza a raíz de la pandemia, es claro que son las relaciones bilaterales más importantes del mundo, por lo que es de vital importancia mitigar las tensiones y mejorar el ambiente de negocios, especialmente en lo relacionado con el desarrollo tecnológico.



El analista destacó, además, la respuesta china a los efectos económicos del Covid-19, centrando el foco de su estrategia en las empresas y no en los consumidores como lo hicieron la mayoría de países, apalancamiento que le ha permitido crecer en exportaciones e inversiones. El experto observó, asimismo, un promisorio panorama en el comercio bilateral entre Colombia y China con alto potencial en el sector agroindustrial, servicios, e inversiones especialmente en infraestructura y tecnología.

Una visión diferente



Alicia Puyana, economista colombiana e investigadora de FLACSO en México, centró su intervención en la perspectiva que hay en torno al desacoplamiento de China en la globalización e indicó que “eso es tratar de detener el progreso de China, lo que se refleja en una incomprensión que se tiene de la cultura china. Eso lleva, por ejemplo, a que no se entienda el aporte tecnológico y científico de China, que es de vieja data, y cuándo se cambiaron las reglas de juego y los términos de intercambio”.



De acuerdo con la investigadora, el mundo aún hoy no comprende ni reconoce la capacidad que tiene el país asiático para resolver sus problemas externos e internos, ni cómo por ejemplo, ha logrado controlar la pandemia, y eso, resalta, tiene una base muy sólida que se desprende de su organización social, del sentido comunitario y de no organizar ni la sociedad ni la familia en el individualismo.



“Si seguimos sin entender a China, creo que la política del desacople no va a dar resultado, entre otras razones porque China es demasiado grande, su gran reserva es el mercado interno, así como esa gran capacidad de desarrollar nuevas tecnologías, de obtener inmensas economías de escala y producir a precios bajos con altísima productividad”, afirmó Puyana.



Para la economista, el desacoplamiento es una utopía, es más un discurso político que una realidad económica, pues no es posible dejar de exportar e importar de China, entre otros aspectos por un tema inflacionario.

¿Y Colombia?



“China es hoy por hoy el segundo socio comercial del país, ganando importante participación como destino de nuestras exportaciones y como gran proveedor de nuestras importaciones, alcanzando en 2019 una participación entre el 10 y 12%”, comentó Laura Valdivieso, viceministra de comercio exterior, para quien esta relación representa una gran oportunidad comercial.



La funcionaria destacó que solo el 4% de las exportaciones colombianas a China pertenecen al sector no minero energético, y con un mercado tan grande e inexplorado, aún el camino es amplio, aunque se ha empezado a recorrer, por ejemplo, con exportaciones, en 2020, de 220 empresas colombianas por valor de 2.750 millones de dólares, con gran participación en agroalimentos, confecciones, software y producciones audiovisuales, artículos para el hogar y metalmecánica, entre otros.



Pero, además, con un gran compromiso por parte del Ministerio para incentivar la inversión china en Colombia a través de diferentes estrategias como la ventanilla única de inversión, la defensoría del inversionistas y el acompañamiento permanente para abordar las barreras que se puedan presentar durante la ejecución de su inversión.



A lo expresado por Valdivieso se sumó la intervención del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien recalcó, el protagonismo del país asiático en materia de cooperación en temas de ciencia, tecnología, emprendimiento y ‘start up’, con grandes expectativas de inversión en energías limpias, infraestructura (vías, aeropuertos, el metro de Bogotá), y en la posibilidad de “atraer recursos para la transformación rural, para el sector agroindustrial, textiles, industrias creativas y turismo”.



De igual forma, el Ministro destacó la firma del memorando de entendimiento entre las dos naciones en materia de comercio electrónico.



Por su parte, Zhou Cong, secretaria general de Huawei Colombia, multinacional de origen chino, quien también participó en el foro, habló sobre los aportes de la compañía en el país y sobre su propósito fundamental de fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo social y tecnológico en diferentes sectores como el financiero, la minería, en la formación y capacitación de la fuerza laboral, en la transformación digital, y en un eje fundamental: la educación y el desarrollo social.



Bajo esta perspectiva, Huawei viene desarrollando proyectos como ‘Education For All’, en asocio con Innpulsa para ofrecer 3000 becas a jóvenes colombianos con conocimientos en Tic con el objetivo de brindar ventajas competitivas que ayuden a cerrar la brecha del talento, comentó la secretaria general de Huawei Colombia.



Parte de ese gran aporte de la compañía china se vio reflejado, en medio de la pandemia, implementando tecnologías como computación en la nube, inteligencia artificial, big data, entre otros, porque también “buscamos traer un importante valor social para que el país y las empresas sean más inteligentes, estén más conectadas y creemos un mundo más inclusivo'', enfatizó Zhou Cong.