El Black Friday es uno de los eventos de compras más esperados del año, y en Movistar no es la excepción. Para nuestros clientes Prepago, Pospago, Fibra y de Tecnología tendremos increíbles ofertas online del 26 al 28 de mayo.



Durante estos tres días, podrán encontrar ofertas Prepago con 4x1 datos, promociones donde siempre ganan, redes sociales ilimitadas y mucho más. En Pospago el plan que elijan incluirá 10 GB adicionales por un mes para que no paren de divertirse. ¿Y para Fibra Movistar? ¡También hay ofertas! Con descuentos por un año y hasta 900 Megas Simétricas. Pero no es todo, porque por supuesto la mejor tecnología, también tendrá ofertas con hasta 50% de dto. en dispostitivos.

Podrán disfrutar estas ofertas exclusivamente online y desde la comunidad de sus sofás. Además, para facilitar el proceso de compra, todos nuestros canales de atención están disponibles: App Mi Movistar, movistar.co y WhatsApp. Así la experiencia tiene mas seguridad y confianza.



¡Sí! El Black Friday en Movistar será la oportunidad para disfrutar descuentos imperdibles y en línea, del 26 al 28 de mayo.