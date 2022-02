Con el propósito de conocer la opinión de cada uno de los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá y Cundinamarca, frente a las necesidades y retos que los empresarios del país deben enfrentar en materia de desarrollo económico, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizó esta semana un debate en el que se abordaron temas como la libertad de empresa, seguridad ciudadana y justicia como base del entorno de los negocios, fortalecimiento empresarial, desarrollo del país a través del modelo económico sectorial, política laboral, competitividad, finanzas públicas y macroeconomía, y conducta empresarial responsable.

El debate liderado por Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo y la participación de Mauricio Toro, candidato partido Alianza Verde; José López, candidato partido Cambio Radical; Andrés Forero, candidato partido Centro Democrático; Carlos Carreño, candidato partido Comunes; David Racero, candidato partido Pacto Histórico; Miguel Silva, candidato partido Nuevo Liberalismo; Carolina Restrepo, candidata partido Movimiento Salvación Nacional; Irma Luz Herrera, candidata partido Mira y Colombia Justa y Libre; Ana María Lleras, candidata Coalición Centro Esperanza; Juan Carlos Losada, candidato partido Liberal y Juan Sebastián Ortega, candidato Coalición Conservadora y U, se desarrolló de la siguiente forma.



Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que “la Cámara de Comercio de Bogotá viene haciendo ejercicios en donde crea espacios para la deliberación pública y el impulso de propuestas que sirvan para construir entornos adecuados para los negocios, y no podemos ser ajenos a la importancia que significa una nueva elección del Congreso de la República”, agregando que “quiero insistirles en la importancia de fortalecer el sector empresarial que, para sorpresa de muchos, es un sector compuesto principalmente por microempresas.”

Así fue el primer debate

Uno de los temas que se trató en el marco del debate giró alrededor de la reactivación económica y la dinámica empresarial, en donde la Cámara de Comercio de Bogotá les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué propuesta legislativa tendrán para recuperar la dinámica de generación de empresas y apoyar al emprendedor?



Miguel Silva, candidato del partido Nuevo Liberalismo respondió que “necesitamos trabajar en una transferencia del conocimiento que nos permita aplanar las curvas de aprendizaje y llevarlo para mejorar la productividad; ahí debería concentrarse el principal impulso, Bogotá no puede comenzar de ceros cada cuatro años, necesitamos darle continuidad a las grandes apuestas estratégicas ya planeadas”.



De otro lado, Carlos Carreño, candidato del partido Comunes, anotó que “dentro de las funciones de los congresistas no está únicamente la iniciativa legislativa, sino el control político, y quiero resaltar el trabajo que ha realizado Mauricio Toro en el Congreso porque lo hemos visto, han sido cuatro años de un empeño por sacar adelante proyectos de ley que beneficien a ese 98 por ciento de pequeñas empresas”.



Entre tanto, David Racero, candidato del partido Pacto Histórico, cree que “el próximo Congreso debe atender las dos necesidades que los mismos empresarios nos comentan y hacen parte del registro de la encuesta que han dispuesto para el debate. Primero, conseguir más clientes y, segundo, mejorar la situación financiera.



Por su parte, Juan Carlos Losada, candidato del partido Liberal opinó que “para generar empresas que sean saludables, tiene que haber una economía saludable y eso va a implicar cerrar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad para generar mayor consumo, que en definitiva, es lo que se va a traducir en riqueza para las empresas (…) Pero además, entender que en el año 2019 esta economía creció a dos puntos más que el promedio de América Latina y, sin embargo, la pobreza aumentó en un punto porcentual, es decir, la generación de riqueza no está cerrando las brechas. Para hacer eso, creo que hay que poner el acento en lo que tiene que ver con la financiación de las mipymes”.



Pero para dinamizar el debate, algunas de las preguntas debían responderse con un “sí” o un “no”, y en ese sentido, a la pregunta: Teniendo en cuenta que la edad de pensión de mujeres es de 57 años y la de los hombres de 62, ¿usted aumentaría dicha edad para solventar el déficit pensional?



Posteriormente, se ahondó sobre la tasa de desempleo de los jóvenes y las mujeres y se les preguntó a los candidatos qué iniciativas propondrían o acompañarían desde el Congreso de la República en caso de ser elegidos para impulsar el empleo en Bogotá y Cundinamarca.



“En este enfoque de fortalecer la industria nacional, me dedicaré a fortalecer el sector moda. Este sector incluye textiles, confecciones, calzado, marroquinería y otros afines. En Bogotá, genera alrededor de 150.000 empleos directos y 550.000 empleos indirectos y el 80 por ciento de los empleos son dirigidos a mujeres, es decir, que al fortalecer esta industria vamos a generar empleos de calidad para las mujeres y sus condiciones económicas y sociales”, expresó Ana María Lleras, candidata de la Coalición Centro Esperanza.



A su turno, Mauricio Toro, candidato del partido Alianza Verde, manifestó que “soy coautor de la Ley Emprendimiento Mujer y sin duda hay muchas barreras para el acceso a la financiación, sobre todo de las emprendedoras rurales y campesinas, y por eso hemos trabajado por disminuir y eliminar las barreras que hoy tiene el sistema financiero para poder darle acceso a crédito a las mujeres”.



Continuando con el debate, y teniendo en cuenta que el 99 por ciento de las empresas de Bogotá y Cundinamarca son micro y pequeñas empresas, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó la siguiente pregunta: ¿Qué le dirían a un micro y a un pequeño empresario para que voten por ustedes?



Carolina Restrepo, candidata del partido Movimiento Salvación Nacional, anunció que “les diría que propenderemos por eliminar una serie de trabas administrativas, financieras y fiscales”.



En su momento, Juan Sebastián Ortega, candidato de la Coalición Conservadora y U, enfatizó en que “he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar de cerca con el comercio, sectores microempresariales, y de acompañar los procesos especialmente a propósito de los cierres de la pandemia. Una queja muy frecuente de ellos es que no tienen dolientes en el Congreso de la República y yo me comprometo a asumir esas banderas”.



Por su parte, Andrés Forero, candidato del partido Centro Democrático, expuso que “desde el Congreso, si cuento con el apoyo de ellos, buscaré la manera de facilitarles las cosas, yo sé que ya se han hecho algunas, pero creo que todavía hay muchos trámites y quiero que el Estado se convierta en el aliado y no en la pesadilla de los empresarios”.



A su turno, Irma Luz Herrera, candidata del partido Mira y Colombia Justa y Libre, puntualizó que “les diría que en el partido Mira encuentran una voz que entiende el papel de los microempresarios y que los reconoce, pero que también ha trabajado desde el Congreso por ellos. Durante la pandemia, logramos incluir más de 30 propuestas en los diferentes decretos que el Gobierno Nacional expidió en un momento crítico”.



Por último, José López, candidato del partido Cambio Radical, concluyó con que “yo les diría que pueden votar por mí por varias razones. Soy esposo de una pequeña empresaria y por esa vía conozco los dolores de los pequeños empresarios, comprendo la importancia de que el Congreso trabaje en alivios tributarios para la pequeña empresa y la importancia de lograr generar mejores mecanismos de acceso a financiación”.

Las cifras

· Bogotá cerró el año 2021 con más de 470.000 empresas en su jurisdicción, en Bogotá y los 59 municipios de la región.



· El macrosector de servicios representa casi el 54 por ciento de esas empresas, el de comercio el 32 por ciento y el de industria el 13 por ciento.



· En el 2021 el número de empresas que se crearon en Bogotá y la región superaron las 85.000, esto representa un aumento del 13 por ciento de las empresas creadas frente al 2020, pero con respecto al 2019, una disminución del 7 por ciento.