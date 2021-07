Las mujeres dicen “presente” en las estrategias climáticas del país

Al igual que muchas problemáticas, el cambio climático no es neutral al género. Sus consecuencias, así como las alternativas para su gestión, son diferentes cuando hablamos de hombres y de mujeres.

“En Colombia, las mujeres representan el 52% de la población. En las zonas más vulnerables al cambio climático, muchas de ellas desempeñan principalmente roles tradicionales, establecidos culturalmente y que les imponen la mayor parte de la carga de las tareas de economía del cuidado, mediante las cuales se sostiene y reproduce la fuerza laboral del país. Muchas mujeres, al estar encargadas de las labores de cuidado no remuneradas, carecen de seguridad social y autonomía económica, quedando más expuestas a las afectaciones del cambio climático. No obstante, ellas tienen experiencias y conocimientos únicos e indispensables relacionados con la seguridad alimentaria, la económica circular y la conservación de la biodiversidad, entre otros, para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación que aporten al logro de la resiliencia climática”, explica Jessica Pinilla Orozco, consultora experta en Género para la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050).



A partir de lo anterior, las estrategias climáticas del país se han trazado las mayores ambiciones en el tema de enfoque de género, el cual constituye un asunto crucial de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



Un caso notable es la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), un documento que fue presentado recientemente por Colombia y que emana de los compromisos adquiridos por todos los países firmantes del Acuerdo de París.



La NDC, que regirá las acciones climáticas de la nación hasta el año 2030, contó para su construcción con diálogos que incluyeron a organizaciones de mujeres de diversas regiones del país. “La NDC actualizada se rige por los más altos estándares y lineamientos de género y cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual recoge la experiencia de 194 países. Para aterrizar esto a la realidad del país, estamos trabajando con organizaciones de mujeres que se enfocan en la conservación y restauración de la biodiversidad, en adaptación y en muchos otros temas que son claves para luchar contra el cambio climático. Las mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas, todas tienen un rol fundamental, y debemos garantizar su participación plena, efectiva y sustantiva en el plan de acción de género y cambio climático”, comenta Juan Andrés Casas, Punto Focal Nacional de Género y Cambio Climático ante la Convención Marco, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Cabe señalar que el enfoque de género también forma parte integral de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050). “Para esto, se hizo una sistematización de las lecciones aprendidas de otros países, con lo cual se definieron los aspectos clave para la transversalización del enfoque de género en las apuestas que componen la E2050”, señala Jessica Pinilla Orozco.



Inclusión con significado



Desde el 2019, el país ha venido trabajando en la integración del enfoque de género bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Por ello, la transversalización del enfoque de género va más allá de lo que queda en los documentos finales; ha implicado hacer un estudio minucioso de cada acción contenida en las estrategias climáticas para contar con recursos específicos y con actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación. De este modo, por primera vez en el país, se dispondrá de datos desagregados por género relativos al cambio climático.



Otra innovación es la formulación del cargo de Punto Focal Nacional de Género y Cambio Climático, el cual permitirá que todas las acciones se rijan por los más altos estándares de incorporación de enfoque de género y por el principio de progresión y no regresión.



También es preciso resaltar la iniciativa de incorporar el enfoque de género en los planes integrales sectoriales para la gestión del cambio climático. Estos planes son la carta de navegación para que los sectores de ambiente; transporte; comercio, industria y turismo, y agricultura, implementen el enfoque de género en sus medidas de mitigación y adaptación.



Otros sectores como minas y energía, que ya tenían formulado su plan sectorial, han avanzado en otras estrategias para garantizar la integración del enfoque de género. Con el objetivo de apoyar el trabajo de los sectores, se construyó la Caja de Herramientas para Integrar Enfoque de Género en la Gestión del Cambio Climático, la cual cuenta con un programa de fortalecimiento de capacidades y con guías para que los distintos sectores formen a los responsables de cambio climático y logren la integración del enfoque de género.



Un ejemplo de iniciativas clave desde los sectores es la consolidación del Comité de Asuntos de Género en el sector transporte, el cual se compone en un 80% por mujeres y en un 20% por hombres. Sus integrantes cuentan con capacidad de toma de decisiones y se han venido formando en la intersección entre género y cambio climático.



En el sector minero-energético también se ha formado un comité y se han establecido los Lineamientos de Política de Género, los cuales establecen acciones para integrar el enfoque de género en la gestión del cambio climático, específicamente en el área de planeación.

El Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC)



En el caso de la NDC, uno de los frutos más significativos es el Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC), cuya formulación está siendo liderada por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Adaptada y Resiliente (ECDBCAR) y la Estrategia Climática de Largo Plazo – E2050. El PAGCC garantiza que cada acción de mitigación y adaptación de cara a los próximos 10 años integre de forma efectiva el enfoque de género.



El desarrollo de este plan implica alinear las diferentes estrategias y acciones con las circunstancias de género del país. Para ello, se realizarán 18 diálogos regionales con plataformas y organizaciones de mujeres, con el propósito de recoger insumos respecto a unas áreas temáticas específicas que permitirán fortalecer el PAGCC.



Este proceso está siendo apoyado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ con su programa ProNDC, y el PNUD en el marco de la iniciativa Promesa Climática, de la mano con la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia- ANMUCIC.



“Dichas áreas tienen que ver con el fomento de la capacidad instalada de género del país y las posibilidades de gestión del conocimiento. Será muy importante entonces revisar cuáles son las propuestas para desarrollar procesos particulares que permitan alimentar las diferentes estrategias, qué insumos se pueden reconocer y qué necesidades se tienen frente a la gestión de conocimiento y cambio climático, todo con el fin de lograr una participación efectiva, plena y sustantiva que permita proponer un país más igualitario con miras a la resiliencia socio-ecológica”, concluye Juan Andrés Casas.