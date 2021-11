Las mentes más innovadoras del mundo se reunirán en un solo espacio

Tras casi dos años de que llegara la pandemia al mundo y después de que todas las compañías tuvieran que reinventarse para perdurar y sacar provecho de una coyuntura como la actual, en este momento se hace necesario centrar las reflexiones más relevantes que deja esta vivencia y el año de recuperación económica que cursamos actualmente, para así tomar las mejores decisiones a largo plazo.

Por ello, pensando en lo que está por venir, el 10 de noviembre se llevará a cabo un evento global virtual y sin costo denominado Converge: ‘El Poder de la Reinvención’, en donde participará Globant, empresa nativa digital que nació en Latinoamérica y que fue la primera compañía de tecnología de la región en cotizar en la Bolsa en Estados Unidos.



De acuerdo con Juan Manuel Mogollón, director general para Globant Colombia, el eje de la edición exclusiva de Converge 2021 será lo que sucede hoy en el mundo y hacia dónde tienen que ir las empresas que han tenido que reinventarse a lo largo de la crisis sanitaria más grande de las últimas décadas.



Al encuentro gratuito y de categoría mundial asistirán conferencistas de primera línea como Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y el autor más vendido gracias a obras como ‘Sapiens: una breve historia de la humanidad’, ‘Homo Deus: una breve historia del mañana’, ‘21 lecciones para el siglo XXI’ y ‘Sapiens: una historia gráfica’. Sus libros han vendido más de 35 millones de copias en 65 idiomas y, en la actualidad, se le considera uno de los intelectuales públicos más influyentes del mundo.

Así mismo, participará will.i.am, el reconocido músico con siete premios Grammy, un premio Emmy, un premio CLIO, el premio Crystal del Foro Económico Mundial y una beca honoraria de la Institución de Ingeniería y Tecnología (IET). Además, es miembro del Comité Asesor de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial y la Alianza Global de Acción de Inteligencia Artificial que monitorea el impacto de la tecnología en la sociedad, las personas y el trabajo.

Globant

De igual manera, el encuentro contará con la presencia de conferencistas de la talla de James Corden, presentador de The Late Late Show; Cathy Hackl, CEO de Futures Intelligence Group, y el presidente de Globant, Martín Migoya.



Cabe destacar que Martín Migoya se ha centrado en hacer crecer la empresa, llevándola desde una pequeña puesta en marcha hasta la primera empresa de ‘software’ latinoamericana en realizar una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2014.



La conferencia global contará también con la participación de Patricia Pomies, líder operativa de Globant, quien supervisa los ingresos y el margen de las operaciones de toda la empresa para que Globant pueda ejecutar su estrategia de manera inteligente con el máximo valor para los clientes y las partes interesadas.



Un evento para todos



Si bien asistirán grandes personajes que hablarán sobre el papel de la innovación en la coyuntura y lo que sigue, no solo los empresarios sino cualquier persona con interés y pasión podrá disfrutar e inspirarse de los diferentes conversatorios que ofrece la edición de Converge 2021.



“El espacio está pensado para que podamos darnos cuenta de la dimensión de los cambios que está teniendo el mundo de hoy en día, y cualquier persona con pasión por estos temas está invitada al evento global”, agregó Juan Manuel Mogollón.



Fundada en 2003, Globant ha combinado exitosamente la innovación, el diseño y la tecnología (o ingeniería). Como resultado de ello, esta empresa es uno de los primeros unicornios y casos de éxito que hoy sigue creciendo a un ritmo muy interesante, pues suman 5.000 empleados en Colombia y 20.000 a nivel global.



En la actualidad, Globant está trabajando para clientes de clase mundial como Disney, Google, Rockwell Automation, Electronic Arts y Santander. A través de este encuentro, la organización pretende multiplicar la innovación de la que a diario los grandes personajes hacen uso, y que ahora es vital para la construcción de cualquier emprendimiento.



