Las mejores soluciones en salud, ahora más cerca de usted

En todo momento, la salud es una prioridad para cada uno de nosotros, por eso en el transcurso de ocho meses Ortopédicos Futuro viene transformándose para el bienestar de sus usuarios.

Lo mejor de esta transformación es que uno de los aspectos más valorados de la marca se mantiene: la atención confiable y personalizada de profesionales, que ahora, gracias al nuevo formato de droguerías, se suma también a la comodidad del autoservicio.



Esto permite a todas las personas acceder más fácilmente a la completa oferta de productos en salud que distribuye la compañía, que incluye medicamentos, equipos médicos y movilidad.



Y es que, de un formato basado en la exhibición de productos en mostradores y góndolas, la compañía ha decidido dar el salto y abrir droguerías inicialmente en la ciudad de Bogotá con el compromiso de extenderse a las principales ciudades del país como Cali, Medellín y Barranquilla.

Todo un almacén en el hogar

El nuevo formato de Ortopédicos Futuro también incluye el servicio a domicilio y la venta de productos online en www.ortopedicosfuturo.com, el cual permite contar en casa con toda la calidad y variedad de productos que se ofrece en nuestras tiendas, desde medicamentos hasta artículos para el cuidado personal y la actividad física, es de mucha ayuda para personas que, por diversos motivos, no pueden acercarse siempre que lo necesiten a los puntos físicos de Ortopédicos Futuro.



Esta es una gran alternativa en el momento actual, en el que las autoridades sanitarias recomiendan quedarse en casa y que es obligación de los comercios encontrar las soluciones para llevar calidad y servicio a sus usuarios.

Una compañía que da confianza

Ortopédicos Futuro es una empresa colombiana con más de 40 años en el mercado dedicada a la comercialización de todo tipo de productos especializados para el cuidado de la salud.



A lo largo de su trayectoria, gracias a su profesionalismo, su responsabilidad y su ética, la compañía se ha ganado la confianza de clientes, cuerpos médicos e, incluso, facultades de medicina de las universidades colombianas.



Esto se debe no solo a la calidad y tecnología del amplio portafolio de productos y equipos, sino también a la preocupación de la compañía por las necesidades de sus clientes, lo que ha llevado a Ortopédicos Futuro a apoyar la medicina preventiva, un tema todavía poco explorado por las empresas de este tipo en el país.



Además, la compañía se preocupa constantemente por capacitar a su personal en cuanto al conocimiento, el manejo, el uso y los cuidados de todos los productos que vende, lo que favorece directamente la calidad de vida de los clientes y su experiencia en las dimensiones de prevención, tratamiento y recuperación.

¿Dónde encontrar los puntos de venta?

Actualmente, Ortopédicos Futuro cuenta con puntos en cuatro ciudades de Colombia.



- Bogotá:

• Américas (Av. las Américas #71A-37)

• Bulevar (Avenida Suba No. 128A-24)

• C.C. Tunal (Calle 47B No. 24B-33 Local 1077 Ent. 8)

• CC. Unicentro de Occidente (Cra. 111C No. 86-05 Local 2-03)

• Cedritos (Avenida 19 # 135 – 16)

• Country (Cra. 16A No. 82-06)

• El Lago (Cra. 14 No. 79-71)

• Kennedy (Av. 1 de Mayo No. 40F - 03 Sur)

• Marly (Cra. 13 No. 48-77)

• Navarra (Autopista Norte No. 106-44 Local 2)

• Olaya (Av 1 de Mayo No. 19C-41)

• Palermo (Cra. 22 No. 45C-52)

• Pepe Sierra (Avenida 19 No. 117-4)

• Salitre (Av Esperanza No 69-26/30 Local 22)

• Shaio (Diagonal 115A No. 70C-52)

• Suba (Avenida Calle 145 No.103B-69 /Edificio Alpaso Plaza Local108)

• Usaquén (Avenida 7 No. 119-24 Local 106)

- Medellín:

• Almacentro (Carrera 43ª No. 34 – 95 Local 230)

• Bolivariana (Cra. 66B No. 38-20)



- Cali:

• Cali Ciudad Jardín (Calle 15B No. 105-11 LC 6)

• Cali Express (Av. 4 Norte No. 20N 72 B/Versalles)

• Cali Norte (Calle 23D #5N-04 Loc.178A)

• Cali Sur (Cra. 39 No. 5A-22)



-Barranquilla



• Ciudad Jardín (Cra. 42F No. 75B-124 Local 16)



Para mayor información, visite www.ortopedicosfuturo.com.