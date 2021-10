Las mejores oportunidades laborales del BPO en Colombia

La creciente dinamización del sector BPO en Colombia permitió en 2011 la entrada Sutherland, una de las más importantes compañías del mundo, que llegó considerando el potencial de nuestro mercado y con una clara apuesta por el talento joven.



“Incursionamos en Colombia con la misión de posicionarnos en la industria BPO nacional y con el deseo de vincular a jóvenes que estuvieran en busca de mejores oportunidades laborales y de crecimiento. Hoy, los resultados demuestran que la decisión de la organización fue la correcta”, asegura Laura Sánchez, Senior Director Talent Acquisition de Sutherland.

A lo largo de estos años, Sutherland no solo ha abierto sedes en Barranquilla (2011) y Bogotá (en Toberín, en 2014; en Torre Krystal, en 2016, y en la Avenida de Las Américas, en 2018), sino que también se ha expandido a toda Colombia gracias a sus prácticas de trabajo desde casa, consolidando un ambiente laboral en el que priman la empatía, el respeto por las diferencias y los altos estándares de calidad en sus procesos de contratación.



Sutherland les ofrece a sus colaboradores horarios laborales flexibles con jornadas semanales de entre 44 y 48 horas, salarios competitivos que, en algunas ocasiones, triplican el mínimo legal vigente, contratos a término indefinido y todas las oportunidades de crecimiento dentro de la compañía, incluso para quienes solo tengan título de bachiller.



Este BPO tiene dos grandes verticales de vacantes laborales en el país: el primero, denominado como volumen masivo, busca personas que quieran integrarse como consultores de servicio al cliente o de ventas. “Estamos buscando futuros colaboradores con nivel avanzado de inglés (B2), no necesariamente con experiencia, que quieran laborar en horario cualquiera de los diferentes horarios del día, bien sea en la mañana, la tarde o la noche”, señala Laura Sánchez.



Sutherland también tiene disponibilidad para personas con experiencia en ventas o atención al cliente, en las mismas franjas horarias.



Estas oportunidades están abiertas para todo el país.



La segunda vertical es especializada en IT y se denomina ‘Enterprise’. Aquí, la empresa busca ingenieros de implementación, gerentes de proyecto y personas con experiencia en bases de datos, SQL, configuración de Microsoft y voz IP, entre otros.



Para más información, ingrese a Sutherland