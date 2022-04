El “CX Summit” vuelve este año en modalidad presencial y en su versión 2022 tendrá por título “The Human Side of CX”. El evento, que es considerado el más importante en materia de experiencia de cliente en Latinoamérica tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo por primera vez en la ciudad de Cartagena en el Hotel Hilton-

El “CX Summit 2022 – The Human Side of CX”, organizado por la Asociación Colombiana de BPO (BPrO) contará con la participación de más de 25 ‘speakers’ nacionales e internacionales. Así mismo, los asistentes tendrán a su disposición durante su realización diversos espacios de ‘networking’, podrán participar en eventos sociales y asistir a la cena de premiación de los “CX Interaction Awards 2022”.



Una de los conferencistas más destacadas será Cathy Hackl, futurista tecnológica y experta en el metaverso, cuya charla tendrá lugar el jueves 12 de mayo.



Hackl es considerada una de las mujeres con mayor autoridad en lo relacionado con Realidad Aumentada (RA), Realidad Virtual (RV), computación espacial e innovación. Ha ofrecido conferencias en más de doce países, incluidos conversatorios memorables en la sede de Twitter, en San Francisco, la sede de Facebook, en Menlo Park, y la sede de Sony, en San Diego. También, es una de las principales voces tecnológicas de LinkedIn.

Esta ejecutiva de negocios de alto nivel tiene, además, una amplia experiencia de trabajo en campos relacionados con el metaverso en compañías como HTC VIVE, Magic Leap y Amazon Web Services.



Actualmente, es directora ejecutiva de metaverso de Futures Intelligence Group, consultora que trabaja con las principales marcas del mundo en estrategias de crecimiento de metaverso, NFT, juegos, moda virtual y cómo extenderse a mundos virtuales.



Cathy Hackl apareció recientemente en la cobertura del metaverso de 60 Minutes+, WSJ y WIRED, y es colaboradora de Forbes. Tiene dos libros publicados (“The Augmented Workforce: How AI, AR and 5G Will Impact Every Dollar You Make” y “Marketing New Realities: An Introduction to Virtual Reality & Augmented Reality Marketing, Branding & Communications”), y está escribiendo un tercero relacionado con las oportunidades comerciales del metaverso, titulado “The Metaverse Economy”.



También, ha sido nombrada madrina del metaverso por BigThink y fue considerada una de las diez mujeres más influyentes de la tecnología en 2020.

El metaverso: ¿para qué y quién?

Hackl explica que el metaverso hasta ahora comienza y lo que se está viendo en este momento son exploraciones de mundos virtuales. Sin embargo, y considerando sus posibilidades, “el metaverso es para todas las marcas en el sentido de que es el futuro de Internet, pero especialmente para aquellas que, en este momento, quieren entender a los nuevos consumidores y las nuevas maneras de ‘engagement’, cómo y en dónde socializan, y qué compran”.



En lo que respecta a las audiencias, la experta destaca que la mayoría del publico que se encuentra en plataformas virtuales pertenece, especialmente, a Generación Z, Generación Alfa y millennials, dada su habilidad tecnológica nativa y su fácil adaptación a este tipo de innovaciones.



Y agrega que las empresas en el metaverso pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo construir mundos virtuales dentro de Roblox, Minecraft o Sandbox, crear NFT, moda virtual (o direct avatar), canales de Discord o adelantar conciertos, entre otras posibilidades.



Esto representa una nueva manera de relacionamiento entre las marcas y sus públicos. “Los mundos virtuales que las empresas creen se convertirán en una extensión de la presencia digital. Será su nuevo ‘web site’, porque los consumidores van a enterarse allí más acerca de la marca y, potencialmente, comprar productos, incluso físicos”, destaca Hackl.



La dinámica requerirá, entonces, de varios cambios, como el tener que contratar personal que haga atención al cliente en estos mundos virtuales y el reclutamiento de colaboradores tendrá que estar dirigido a la vinculación de expertos en ‘gaming’ o ‘blockchain’.



“Para las marcas significa explorar, experimentar e innovar para hacer cosas diferentes a las convencionales. Incluso, sus procesos internos van a tener que cambiar”, afirma la experta.

El costo de estar en el metaverso

Las inversiones que deban hacer marcas y empresas para tener una presencia correcta en el metaverso variarán de acuerdo con el tipo de proyecto que quieran desarrollar y con la plataforma en la que necesiten crear sus mundos virtuales. Incluso, dependerán de la región.



“Los costos de las activaciones en Latinoamérica quizás puedan llegar a ser mucho más bajos que en Estados Unidos. Es muy pronto para decirlo. Lo que sí creo que es importante es que las marcas definan de dónde van a sacar los presupuestos dirigidos a innovación en el metaverso para experimentar o hacer pruebas en estos mundos virtuales”, indica Hackl.



Finalmente, la experta aclara que es más importante pensar en el futuro del Internet que seguir con el ‘hype’ del metaverso, porque “si la web o las redes sociales cambiaron el negocio, esto va a tener nuevas implicaciones. Es importante empezar a integrar las estrategias a seguir en mundos virtuales y vincular a las personas que los conocen. No solo hay que pensar en el ‘branding’, sino también en la experiencia que se le puede ofrecer a los consumidores”.



Para ella, es importante educarse, experimentar e identificar quiénes dentro de las organizaciones cuentan con las habilidades para entrar a la virtualidad.

“Las marcas tienen que acercarse a los juegos y a los canales como Discord, y entender cómo funcionan, en qué consisten, cuál es su impacto y qué les pueden aportar”, concluye.