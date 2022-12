No nos llamemos a engaños, es un hecho que varias de las generaciones que hoy transitan por el mundo no fueron preparadas en materia financiera durante ninguna de sus etapas de vida y que a muchos la edad adulta los sorprendió sin contar aún con los elementos necesarios para saber administrar con destreza sus finanzas, lo cual no es un pecado.

Por el contrario, los expertos en esta área coinciden en que nunca es tarde para aprender, para hacer una inmersión en estos temas y para aprender de los especialistas del mercado que son, finalmente, quienes ayudan a que un ciudadano del común descubra sus habilidades y de la mano de sus asesores se convierta en un inversionista.



En ese camino, señala la compañía BlackRock –aun en periodos de incertidumbre o alta volatilidad como el actual– es clave buscar asesoría en inversiones y poner el dinero a trabajar sin dejarse llevar por las emociones y sin caer en sesgos como el ‘Sesgo local’ (la tendencia a invertir y concentrar ampliamente los portafolios en activos locales) o el ‘Sesgo de Disponibilidad’ (en el que se le da más importancia a los sucesos que han ocurrido recientemente, y están disponibles en la memoria, sobreestimando la probabilidad de que se repitan), y que terminan por conducir a decisiones apresuradas y equivocadas.



Las recomendaciones de estos expertos suelen resaltar puntos como la importancia de mantenerse invertido, con una visión a largo plazo y con portafolios diversificados, que incluyan distintos tipos de activos, industrias y geografías, que además trae potenciales ventajas como mitigar potencialmente el riesgo de las inversiones en escenarios de alta volatilidad en los mercados al ampliar las fuentes de retornos en el portafolio.



Las inversiones, además, deberían ampliarse al ámbito internacional pues, aun cuando las apuestas en bonos locales y ahorros en efectivo en los países de origen parecen ser las más sencillas, restringirse a estos activos termina concentrando los retornos de los portafolios y dejándolos muy expuestos a las fluctuaciones locales. Es por esto, que acceder a mercados internacionales es fundamental para construir portafolios eficientes en riesgo y retorno.

Instrumentos de gestión indexada, buen complemento a la hora de diversificar

Como parte de la diversificación de los portafolios, los especialistas de BlackRock también recuerdan la importancia de incorporar instrumentos indexados (o de gestión indexada), con el objetivo de complementar portafolios de inversión en distintas clases de activos (como renta fija o variable).



“Para aquellos inversionistas que ya cuentan con activos de renta variable, utilizar instrumentos de gestión indexada, como los ETFs, puede ser un gran complemento.



Usualmente lo que vemos en los portafolios de renta variable de personas naturales en Colombia es que suelen estar muy concentrados en un par de nombres por lo que cuando un inversionista diversifica su portafolio usando instrumentos de gestión indexada, recibe muchos beneficios”, precisan fuentes de la compañía.



Entre esos beneficios están los bajos costos de administración, obtener exposición a un grupo de acciones diversificando el riesgo con tan solo una operación y un manejo eficiente de los dividendos. Además, no solamente son instrumentos útiles para darle uso de manera estratégica a largo plazo, sino también se puede aprovechar desde el punto de vista táctico de corto plazo.



En esa línea, aclaran que el ICOLCAP, por ejemplo, ofrece a los inversionistas una oportunidad de diversificación de sus portafolios, siendo el mayor fondo de acciones colombianas a nivel mundial, en el que están representadas las 20 principales empresas colombianas, pertenecientes a distintos sectores como servicios financieros, materias primas, energía, consumo, servicios públicos, comunicación y materiales.

Así, según lo precisan los voceros, con el costo de una única operación, compra la exposición a acciones de varias empresas en distintos sectores económicos y con un costo de administración muy atractivo.



Así, aunque muchos todavía crean que el mundo de las inversiones está reservado para grandes economistas y financieros, o para personas con grandes patrimonios, hoy hay que entender que este ya no es un mercado exclusivo de unas pocas personas, sino que ahora desde bajos montos se puede acceder a inversiones en los principales índices y empresas locales y globales.



Teniendo en cuenta que la inversión es uno de los pilares del bienestar financiero, es fundamental buscar asesoría especializada para construir un portafolio de inversiones resiliente, diversificado, con visión de largo plazo y aislado de los sesgos y las emociones que pueden llevar a malas decisiones.





Conozca más sobre BlackRock en el sitio web www.blackrock.com.En América Latina: este material es para fines educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, ni oferta ni invitación para comprar o vender valores en jurisdicción alguna (o a persona) en donde dicha oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores o fondos referidos en este material, que no estén registrados ante los reguladores del mercado de valores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay o algún otro país en América Latina, no pueden ser objeto de oferta pública dentro del territorio de dichos países. La veracidad de la información contenida en este material no ha sido confirmada por el regulador del mercado de valores de ningún país dentro de América Latina.

Cada potencial inversionista debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, gastos y costos del fondo bursátil iShares COLCAP (el “fondo”) antes de invertir. Esta y otra información relevante se encuentra en el reglamento del fondo y en el prospecto, los cuales podrán obtenerse contactando a la sociedad administradora del fondo o descargándolas en la página web www.blackrock.com/co. Igualmente podrán conseguirse a través de cualquier participante autorizado o sociedad comisionista de bolsa que ofrezca la inversión en el fondo. Por favor, lea cuidadosamente el reglamento y prospecto antes de invertir. La lectura del reglamento y prospecto es indispensable para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. La inversión en el fondo implica riesgos que pueden incluso conllevar a la pérdida del capital invertido. La sociedad administradora del fondo es Citivalores S.A., Comisionista de Bolsa (“Citivalores”), una entidad sujeta a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. BlackRock Fund Advisors (BFA) es el gestor profesional del fondo. BFA es una sociedad vinculada de BlackRock, Inc. Ni BFA ni BlackRock, Inc. son sociedades vinculadas a Citivalores. El fondo no es patrocinado, avalado, vendido o promovido por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A., no ofrece garantía, expresa o implícita, a los propietarios de unidades de participación ni hace declaración alguna acerca de la conveniencia de invertir en el fondwo o la capacidad de COLCAP de representar un rendimiento general del mercado de valores. La única relación de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. con el fondo es la licencia de la marca “COLCAP Índice Accionario de Capitalización”. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. determina y calcula el índice COLCAP sin obligación alguna, en ningún momento, de tener en cuenta las necesidades del fondo o de los inversionistas. La marca mixta “COLCAP Índice Accionario de Capitalización” y las marcas “Bolsa de Valores de Colombia” y “BVC” son marcas registradas, todas propiedad de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y frente a las cuales se ha otorgado una licencia de uso al gestor profesional, para los fines exclusivos del fondo. Los resultados económicos de la inversión en el fondo obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales la sociedad administradora y el gestor profesional realizan su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. ©2022 BlackRock. Todos los derechos reservados. ISHARES y BLACKROCK son marcas registradas de BlackRock. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

