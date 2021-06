Las instituciones escolares del país se comprometen cada día más

Por: María Isabel Casas Andrade*



El mundo está cambiando. Las rutinas de vida están cambiando. También las prioridades. Y, evidentemente, las costumbres. Las generaciones de papás que buscan colegio para sus hijos hoy piensan distinto a como lo hacían sus padres y abuelos, y eso está bien. Evolucionamos como humanidad y así lo han hecho, también, nuestras formas de pensar y entender el mundo.

Esa constante evolución nos plantea preguntas importantes. ¿Cómo se puede transformar la realidad que hoy vivimos? ¿Cómo asegurarle a los niños y niñas que vivirán un mundo menos violento, más empático… un mundo mejor? En la educación está la respuesta. Y entonces aparece otra pregunta: ¿quién se encargará de educar a estas nuevas generaciones para que transformen el mundo? El colegio es clave, pero también lo es la familia.



El secreto está en trabajar en equipo, y eso lo sabemos en Tilatá. Llevamos 29 años priorizando nuestro propósito: transformar la educación para contribuir a una mejor versión del mundo. Y junto a esa bandera que alzamos con orgullo, defendemos y vivimos diariamente nuestros atributos, esas cualidades que potencian la mejor versión de los estudiantes para construir el mundo que soñamos.



Si seguimos siendo y educando seres amorosos, enseñaremos a cuidar y a respetar la vida como un valor fundamental; sabremos perdonar aquello que nos ha causado dolor; y desarrollaremos la capacidad de agradecer y valorar los privilegios que tenemos, y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que otros también los tengan.



Si somos democráticos, asumiremos con responsabilidad nuestro ser político, seremos conscientes y dueños de nuestras decisiones, deberes y derechos, y construiremos consensos en donde todos se sientan acogidos, evitaremos imponer dogmas, pero reconoceremos y respetaremos aquellos principios no negociables, como los derechos humanos.



Sabemos que ser felices significa permitir que brille nuestra fortaleza interior y confiar en que hay razones para la esperanza, aún en los momentos más inciertos y, no menos importante, seguiremos trabajando para que cada uno determine su propia vida con dignidad y autenticidad.

Al ser conscientes, nos damos cuenta del lugar desde el que estamos asumiendo posturas, aprendemos a no juzgarlas, ni juzgar a otros por no compartir las nuestras; seremos honestos al reconocer nuestros sesgos, e íntegros para no pretender imponerlos en otros.



Finalmente, como pensadores críticos y creativos, fomentamos el pensamiento, la reflexión, la valentía para revisar nuestras posturas y demostramos un genuino interés por reconocer la complejidad de las situaciones, sin caer en posturas simplistas.



Esto no es nuevo, es el propósito que nos anima todo el tiempo. Sin embargo, hoy entendemos el enorme reto que significa ser coherentes y asegurar que esto no se quede en un discurso bonito, sino que sea realmente el pan que nos nutre cada día.



¿Cómo hacerlo? Es aquí en donde entran a jugar un papel muy importante la buena educación, la pedagogía y las herramientas didácticas. Combinación poderosa que hace parte de nuestro oficio y quehacer cotidiano: la conversación que privilegia la escucha empática, es decir, aquella en la que no solamente se comprenden los argumentos del otro, sino que se dispone con sinceridad a construir sobre ellos, y a encontrar nuevas alternativas; la perspectiva, que nutre los aprendizajes con diversas fuentes y puntos de vista, y nos llena de esperanza, porque sabemos que en donde hay varias personas o grupos aportando ideas, surgirá la sinergia.



El enfoque restaurativo, que nos permite desarrollar empatía y el deseo de aprender y construir a partir de nuestros errores; la construcción social del conocimiento, que nos ayuda a aprender con otros; el trabajo colaborativo que nos permite concebirnos y soñar como colectivo y tener siempre presente que más allá de las diferencias nos une un propósito común; un modelo de convivencia que no valida ninguna forma de violencia, así en nuestra sociedad se haya normalizado y que, por el contrario, reconoce el conflicto como elemento constitutivo de la naturaleza humana que puede ser abordado a través del diálogo y las conversaciones que, por difíciles que sean, no pueden ser agresivas.



Un espacio amoroso en el cual se reconocen, validan y encausan las emociones y se escucha siempre la voz de todos; un modelo curricular en el que el conocimiento se construye en contexto, es decir, se estructura para que los estudiantes estén bien informados y los profesores los ayuden a comprender la complejidad de las situaciones, sin agobiarlos con tanta información que no alcancen a procesar o los llene de desesperanza.



Nuestros niños y jóvenes necesitan entender que hay otros niños y jóvenes que viven en condiciones distintas, motivarse para ser agentes de cambio y trabajar por un país en el todos tengamos una vida digna.



Como equipo reiteramos nuestro compromiso a seguir educando una generación de personas empáticas, solidarias, democráticas, reflexivas, conocedoras de la realidad y creativas en el momento de proponer soluciones. No tenemos la respuesta en el corto

plazo, pero sí la certeza de que si nos unimos como comunidad, a través de la educación podremos aportar a la construcción de una mejor versión de este mundo.



Si es padre de familia y se encuentra en la búsqueda de colegio para sus hijos, o van a iniciar su etapa de escolarización, no se puede perder la Feria Virtual Expo Educar Colegios que se llevará a cabo del 8 al 12 de junio donde podrá encontrar al Colegio Tilatá en el Pabellón Amarillo - Azul y conocer más sobre nuestro Colegio. Visite el evento en www.colegios.forumlatam.co



Por: María Isabel Casas Andrade. Rectora Colegio Tilatá