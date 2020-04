Las grandes empresas promueven la solidaridad en el país

Conscientes de la situación que viven la mayoría de los países del mundo, y de los múltiples efectos que el COVID-19, ha dejado en millones de personas y miles de familias, que se han visto en la obligación de dejar de lado sus respectivas actividades laborales, y por ende, sus ingresos económicos, las grandes empresas del país, han creado iniciativas pensadas especialmente para ayudar a los más afectados.

Ejemplo de ello, es el Grupo Éxito, una compañía que desde sus inicios, se ha preocupado por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, y por tal razón, para esta vez, ha creado los denominados 'mercados básicos por Colombia' para las familias, vendidos a precio de costo. Cada uno de ellos, con un valor de $16.000 pesos, se podrá encontrar en almacenes seleccionados, para que quienes se acerquen, puedan comprarlos y apoyar a los más necesitados.



Los mercados básicos están compuestos por 12 productos de la canasta básica: arroz, lentejas, fríjoles, arveja, sal, azúcar, café o chocolate, salsa de tomate, crema de sabores surtidos o caldo de gallina, refresco en polvo, papel higiénico y gelatina, todos según disponibilidad. Cabe aclarar, que de estos mercados, el Grupo Éxito no obtiene ganancia alguna.



Para la organización de los mercados se crearon dos fábricas: una en Medellín y otra en Bogotá. En ellas están trabajando alrededor de 120 personas de puntos de venta, y centros de distribución; y dado que los centros comerciales están cerrados casi en su totalidad, se ha trasladado el personal de vigilancia, aseo y apoyo del Viva a esta operación, para ayudar a la preservación del empleo. Estas personas, son las encargadas de llevar a cabo esta idea, que se convierte no solo en una gran labor de distribución en el país, sino también en la materialización de una innovación con sentido social.



Por otro lado, buscando impulsar la solidaridad entre todos los habitantes del territorio nacional, ha puesto a disposición de sus clientes y otras empresas, una tarjeta regalo llamada 'Mercado para Colombia'. A través de ella, las personas que la reciban, pueden redimir su monto de manera total o parcial, únicamente en productos de comida y aseo, excluyendo licores, vinos, cervezas y cigarrillos. Por cada $50.000 destinados a esta tarjeta, la compañía aporta $5.000, y una vez esa suma llegue a $500 millones, el dinero será destinado a una obra social. Las tarjetas, podrán adquirirse en las cajas registradoras de todas las tiendas de Grupo Éxito, de forma virtual en exito.com y carulla.com, y en las aplicaciones de Éxito y Carulla.



Asimismo, y como parte de su plan de acción, Grupo Éxito creó el ´Teléfono blanco´ como un reconocimiento al personal médico, de enfermería, y auxiliar de enfermería, que trabaja en hospitales y centros de salud en atención a pacientes debido a la presencia del COVID-19.



Por medio de él, estas personas podrán programar sus pedidos a domicilio en Éxito y Carulla, para despachos sin ningún costo, y contar con una atención prioritaria en la línea al momento de realizar dicho pedido. Funcionarán en Bogotá y Chía; Medellín y Llanogrande; Barranquilla; Cali; y Cartagena.



Debe tener en cuenta que quienes deseen hacer uso de él, deben acreditar la institución hospitalaria en la que trabajan, y proporcionar su número de tarjeta profesional o carné. Las entregas se harán en un plazo de hasta 48 horas, y el beneficio estará vigente entre el 1 y el 30 de abril de 2020.



Por último, y para garantizar el derecho de la alimentación de la primera infancia, y cumplirle a la niñez, la Fundación Éxito hace presencia en los hogares colombianos con una donación de más de $5 mil millones, para beneficiar a miles de niños y niñas menores de 5 años con la entrega de más de 68 mil paquetes de alimentos nutritivos para un mes, que incluyen leche, huevos y granos, ricos en proteínas que apoyan su crecimiento y fortalecen su sistema inmune. Esta entrega, es posible en más de 116 municipios colombianos de 19 departamentos en alianza con el ICBF, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Ábaco, los bancos de alimentos, y varias instituciones especializadas en atención integral a la niñez y en la distribución de alimentos.



La responsabilidad es de todos



Adicional a las iniciativas anteriormente mencionadas, Grupo Éxito también ha adoptado medidas en cada una de sus dependencias para buscar mitigar la propagación del virus.



1. En las filas de puestos de pago se conserva un metro de distancia entre persona y persona en función de lo sugerido por las autoridades de salud, y para el ingreso de los puntos de venta, se toma la medida máxima de una persona por cada 10 metros cuadrados; una de las más estrictas que se han tomado en el país.



2. Fortalecimiento de las medidas de aseo e higiene en puntos de venta, baño, y zonas de alto tráfico, intensificando los procesos de limpieza y desinfección de los carros y canastillas de mercado, pasamanos de escaleras, lugares de alto toque como botoneras eléctricas, etc.



3. Pago con tarjetas débito o de crédito, para evitar contacto.



4. Puntos de venta solo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Los puntos de venta estarán disponibles solo para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y persona con en situación de discapacidad, desde las 7:00 a.m. y hasta las 8:00 a.m.