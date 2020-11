Las flotas de las empresas, ahora más seguras gracias a Geotab

Durante los últimos cinco años, Geotab ha crecido aceleradamente. Esta empresa de ingeniería, que ya cuenta con más de 1.300 empleados a nivel mundial, se dedica al desarrollo de software, hardware y firmware, generando alianzas locales en los cinco continentes para comercializar sus productos.



El secreto del éxito de esta empresa es una innovadora unión entre la telemática, el Internet de las Cosas (IoT) y el análisis automático de los miles de datos diarios que Geotab obtiene en su ecosistema.

Y es que una de las mayores soluciones que ofrece Geotab consiste en conectar un pequeño dispositivo en vehículos que pertenecen a empresas o que transportan los activos de los negocios. Esto permite a compañías de todos los tamaños reunir información interior y exterior de su flota en tiempo real, para tomar decisiones que les permitan mejorar su productividad, ahorrar dinero en combustible, reducir los tiempos de transporte e incrementar la seguridad, entre otras opciones.



Precisamente, la seguridad es un aspecto clave en el que sobresale la solución de Geotab. En primer lugar, la tecnología de esta empresa registra la posición de cada vehículo con una exactitud mucho mayor que la de un GPS tradicional, pero no solo eso: también permite reportar los excesos de velocidad e incluso si se está usando o no el cinturón de seguridad.



“Nuestra tecnología va más allá porque brindamos información no solo de los hábitos de un conductor, sino de eventos en el vehículo. Registramos cómo acelera, frena y toma las curvas un conductor, y podemos alertar en tiempo real si el vehículo ha tenido una posible colisión”, explica Andrés Maya, Partner Account Manager Latinoamérica.



Todo esto representa importantes beneficios para las empresas. En un sentido humano, reduce el costo en vidas, heridas e incapacidades de conductores, pasajeros y terceras personas. Desde el punto de vista económico, disminuye en un 50% los costos por reparaciones, inmovilizaciones y multas. Y, por último, en términos de marca, protege la imagen de la compañía al evitar que sus vehículos se vean involucrados en accidentes.



“Cabe resaltar que, según estudios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los hábitos de conducción pueden impactar en la eficiencia del combustible hasta en un 33 %. En cifras, un vehículo que gaste $1.000.000 mensual en combustible, podría llegar a ahorrarse hasta la tercera parte contando con datos como los que proporciona Geotab”, anota Maya.

Seguridad que marca la diferencia

Hemos visto las ventajas que, en teoría, proporciona la tecnología de Geotab en términos de seguridad. Sin embargo, nada como conocer dos casos de éxito concretos que le permitan dimensionar las ventajas que esta compañía puede ofrecerle a su negocio.



Caso 1: Empresa productora de aves de corral que suministra pollos y huevos



Esta empresa tiene una flota mixta de 500 unidades, entre vehículos y furgonetas. La compañía se centra fuertemente en la seguridad de los conductores y de la flota. Anteriormente, utilizaba una solución que solo proporcionaba datos de localización por GPS, pero todo cambió cuando decidió contratar a Geotab.



Con los múltiples datos que proporciona el ecosistema de Geotab, la empresa pudo establecer una política de bonos de recompensa para sus mejores conductores. Al principio del programa, solo el 30 % de los conductores fue premiado. Ahora, casi el 100 % de los conductores logran la bonificación. "Desde que se estableció el programa, hemos tenido 0 accidentes y, además, hemos ahorrado costos de combustible.

Recomendaría las soluciones de gestión de flotas de Geotab a cualquier empresa porque mejora significativamente la seguridad de los conductores y, cuantos más conductores seguros haya en carretera, mejor para todos", asegura el gerente de flota.



Caso 2: Empresa de servicios de construcción



Los dueños de esta empresa familiar tenían poca visibilidad de lo que pasaba con su flota, compuesta por 75 unidades, entre vehículos y furgonetas. Escucharon que la telemática podría ayudarles y se decidieron a contratar a Geotab. Hoy, después de dos años, han visto cambios sustanciales en el uso del cinturón de seguridad y el control de los excesos de velocidad.



Igualmente, la compañía aprovechó para ahorrar combustible y para disipar las quejas de accidentes de otros conductores en carretera. "Recibíamos llamadas telefónicas en las que nos decían que un conductor nuestro les había cortado el paso, y todo se convertía en una discusión, pero ahora podemos comprobar si el vehículo estaba realmente allí, así que estas conversaciones se manejan mucho mejor", dice el responsable de la flota.



Esto le permitió a la empresa protegerse de falsas reclamaciones por daños en los vehículos, con las que otros conductores intentaban obtener reparaciones gratuitas. De hecho, han sido tanto los beneficios que la empresa también empezó a utilizar la tecnología de Geotab para la gestión del mantenimiento de los vehículos. Ahora, pueden conocer exactamente datos como el kilometraje y el intervalo de cambio de aceite, con el objetivo de saber en qué momento debe ir al taller cada vehículo. "Antes hacíamos muchas conjeturas, pero hoy en día, gracias a Geotab, somos mucho más precisos ", afirma el responsable de la flota.



Para beneficiarse de las soluciones de Geotab, visite https://www.geotab.com/es/el-tiempo/