“Las ‘fake news’ en la ciencia traen consecuencias nefastas”: Mulet

Las redes sociales han dado para todo y, como la mayoría de cosas en la vida, la clave está en la intención y la forma como son utilizadas. Lastimosamente, su misma naturaleza ha servido para que muchos se camuflen en ellas y tengan en el anonimato a su mejor aliado para inundar estos canales masivos con noticias falsas, confusas y carentes de información verificada por expertos.





Sin los mismos objetivos oscuros, pero con efectos similares, varios medios de comunicación también han caído en prácticas erradas, tal vez motivados por la primicia, la inmediatez y esa carrera desmedida por obtener más ‘views’ y ‘clics’, y que conducen a la publicación de datos imprecisos, sin fuentes calificadas y contenidos ligeros, faltos de profundidad.



De forma preocupante, las denominadas ‘fake news’ –usualmente relacionadas con política– también se han extendido e impactado a los temas de ciencia, salud y alimentación, como lo confirma José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología Universidad Politécnica de Valencia (España), para quien esta problemática global trae consecuencias nefastas como perder la confianza en las vacunas o utilizar pseudomedicina.



Por eso, y frente a la responsabilidad de los medios de comunicación en la divulgación de noticias e investigaciones científicas, este experto considera que esta debe ser la misma que cuando informan sobre cualquier otro asunto, donde deben asegurarse de ofrecer una información contrastada y de calidad.



“¿Usted se imaginaría que un periodista dijera que Maradona jugó en River o en el Real Madrid? Sin embargo, no es difícil encontrar en la prensa generalista noticias donde todos los datos científicos están equivocados, o donde se da voz a gente que utiliza argumentos científicos absurdos, como la gente que niega la evolución o los antivacunas. Otro problema es el principio de falsa equidistancia”, afirma Mulet, quien comenta que a él lo han entrevistado para hablar de transgénicos en muchos medios pero, ‘para dar las dos versiones’, también consultan a un ambientalista.



“A ver, si estás informando de un asesinato ¿entrevistarías a una persona que dijera que el crimen fue un accidente ‘para dar las dos versiones’? No tiene sentido poner en pie de igualdad dos versiones cuando una está desprovista de base científica”, recalca.



Y aunque cree que en esa responsabilidad algunos han mostrado cierta mejoría, anota que en temas puntuales como el del uso del glifosato se ha visto que la información que había en los medios generalistas no siempre se ajustaba a la realidad científica.

Foto: Mulet

Se necesitan medios que hablen más de ciencia



Al preguntarle si pensaba que los periodistas, y en general la opinión pública, le temen a la ciencia o la sienten cercana, el catedrático responde que esto depende, ya que a todo el mundo le gusta la ciencia cuando una sonda llega a un planeta lejano o cuando se consigue la protección de una especie amenazada o la curación de alguna enfermedad.



Sin embargo –añade–, en algunos temas controvertidos como la energía nuclear, los transgénicos, las vacunas, etcétera, la opinión pública va por un lado y la realidad científica por otro, y que es aquí donde la gente no está dispuesta a aceptar lo que dice la ciencia.



En relación con lo que sucede en América Latina, donde la política es el eje central de los principales contenidos noticiosos, Mulet concuerda con que es necesario contar con medios de comunicación más dedicados a hablar sobre ciencia, puesto que en esta región y en casi todo el mundo el poder político y los deportes acaparan toda la atención de la actualidad, en tanto que el panorama de la divulgación científica es desolador en los medios generalistas, lo que obliga a quienes sí les interesa a buscar blogs, podcasts o canales de YouTube para obtener contenidos de calidad en esta materia. “Esto hace que el público en general no tenga una cultura científica, porque la ciencia parece que no forma parte del acervo cultural”.



El problema, según él, es que los políticos tienen el poder de hacer leyes, y las hacen muchas veces en función de la opinión pública para conseguir más votos. Así –opina– estas leyes hechas por agradar y no con base científica pueden ser terribles, por ejemplo para la agricultura, si se prohíben fitosanitarios seguros solo por la presión popular como está pasando en Europa.



Por otra parte, en lo que se refiere al acceso que los periodistas pueden tener a la información científica, así como a voces expertas, el también investigador español asegura que esto es cada vez más posible, aunque reconoce que todavía quedan muchos científicos reticentes a atender a la prensa, pero por suerte –dice– son cada día más conscientes de lo importante que es que su trabajo llegue a las distintas audiencias para que sea valorado.



“Cuando un científico hace una afirmación se basa en los datos experimentales y estos deben estar publicados y ser accesibles para todo el mundo. Si no cita esto, no debería ser considerado una fuente fiable”, concluye José Miguel Mulet.



*Las personas mencionadas en este artículo respondieron la entrevista a título personal, como expertos en el tema y no tienen ningún vínculo laboral o profesional con Bayer S.A., salvo María Uscátegui de Agrobio, asociación a la que pertenece esta compañía.