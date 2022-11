Las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, comúnmente conocidas como las CAR, son las máximas autoridades ambientales regionales en sus respectivas jurisdicciones

Antes de la Constitución Política de 1991 existían 18 CAR, siendo la CVC, del Valle del Cauca, creada en 1954, la pionera de este nuevo esquema institucional, con la función misional de fomentar el desarrollo económico y social, y la planificación regional.



La Constitución Política de 1991 cambió su función misional y las encargó del manejo y conservación del ambiente, para ello, las revistió de un régimen de autonomía y mantuvo el origen regional y la propiedad de la sobretasa y el porcentaje ambiental

que se causa sobre el impuesto predial, recursos que sustentan en gran

medida la gestión ambiental regional a su cargo.



En desarrollo del mandato constitucional fueron creadas y transformadas por la Ley 99 de 1993, 33 CAR, como autoridades ambientales regionales con cubrimiento en todo

el territorio nacional, y en la actualidad con jurisdicción en el área continental y en las zonas marino costeras del país.



Son entidades públicas y autónomas del orden nacional, que no pertenecen a ninguna de las tres ramas del poder público, integradas por las entidades territoriales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción el ambiente y los recursos naturales renovables y propender hacia el desarrollo sostenible, como actores principales del Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuya institucionalidad también la integran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos de investigación, las Autoridades Ambientales Urbanas, AAU, Parques Nacional

Naturales, PNN, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para un total de 48 entidades, de las cuales las CAR representan el 68 por ciento.



Sin embargo, esta aparente superioridad numérica al interior del SINA, no significa que sean las únicas autoridades con competencia ambiental y, en particular, respecto

del otorgamiento de autorizaciones ambientales, por cuanto diferentes cambios normativos, han diseminado en Minambiente, ANLA, PNN, las AAU, y las CAR, la facultad de decidir sobre los temas ambientales regionales, siendo los proyectos de gran impacto ambiental, como los hidrocarburos, la gran minería y los llamados megaproyectos de interés nacional, decididos desde el nivel central.



Dentro de este grupo de 33 CAR, el legislador otorgó el carácter especial de Corporaciones para el Desarrollo Sostenible a siete Corporaciones, responsables de la administración de igual número de ecosistemas considerados como estratégicos

para el país, y en este sentido, cumplen con unas funciones especiales y adicionales, no obstante, comparten con las otras 26 CAR la misma naturaleza jurídica, las atribuciones

generales, los instrumentos económicos y financieros establecidos por la Ley 99 de 1993, y la ejecución de las políticas públicas en materia ambiental.



En cuanto a sus funciones, abarca desde el conocimiento, planificación, ordenación ambiental, evaluación y otorgamiento o rechazo de las autorizaciones ambientales,

seguimiento y control del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, acciones de protección y conservación, educación ambiental, coordinación y gestión

ambiental en sus jurisdicciones, hasta la sanción ante la ocurrencia de infracciones ambientales.



Con relación a los instrumentos económicos y financieros, las CAR tienen su principal fuente de financiación en la sobretasa y el porcentaje ambiental, y en las transferencias

del sector eléctrico, rentas asociadas al desarrollo tradicional, seguidas del cobro por las tarifas por evaluación y seguimiento de las autorizaciones ambientales, tasas por el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y multas impuestas, entre otras, como consecuencia de los procesos sancionatorios ambientales, los cuales representan el 94 por ciento de sus presupuestos, frente a un 6 por ciento que asigna anualmente el gobierno nacional en la ley de presupuesto, lo que demuestra que la gestión ambiental regional del país se soporta en los recursos generados en los territorios. Dichos recursos son ejecutados en un 79 por ciento en inversión ambiental a través de los diferentes programas y proyectos ambientales contenidos en sus

planes de acción cuatrienal, en un 3 por ciento en pago del servicio a la deuda y en un 18 por ciento como gastos de funcionamiento.



Ante la baja posibilidad de recursos propios en la mayor parte del país, la ley definió que el funcionamiento de las siete Corporaciones para el Desarrollo Sostenible estaría

a cargo del Presupuesto General de la Nación, lo que no se ha cumplido a cabalidad, desplazando esta responsabilidad del Gobierno Nacional hacia las regiones, con el Fondo de Compensación Ambiental, mecanismo que se nutre de los recursos propios que aportan 26 CAR, y que sirve a las 15 Corporaciones con más bajos ingresos, incluyendo a las siete de Desarrollo Sostenible, cuya operatividad ha sido centralizada y

complejiza su acceso. De igual manera, existen dos bolsas de recursos administrados por el gobierno nacional, que son el Fondo Nacional Ambiental y el 1 por ciento de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías que sufre de iguales

traumatismos en su operación, y que responden a las prioridades del Gobierno Nacional del correspondiente período y no a las necesidades ambientales de largo aliento en las regiones, que son consideradas en los instrumentos de planificación de las CAR, y que deben atender con sus recursos propios.



Los órganos de dirección y administración de las CAR reflejan el espíritu participativo, descentralizado, y pluralista de la administración y gestión ambiental, a través de las

Asambleas Corporativas integradas por los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción.



Los Consejos Directivos, en cuanto a su integración, están diferenciados en la ley entre las 26 Corporaciones Autónomas Regionales y las siete de Desarrollo Sostenible, las

primeras son presididas por el gobernador y las segundas por el delegado del Ministerio, pero, en todo caso se mantiene la participación mayoritariamente regional, en virtud de su régimen de autonomía constitucional.



Dentro de sus integrantes se cuenta con representantes del Presidente de la República y delegados del Ministerio, la participación de los gobernadores y alcaldes, de representantes del sector privado, de las entidades sin ánimo de lucro de carácter

ambiental, y de los grupos étnicos.

¿Cuáles son las acciones y los logros de las CAR?

En esta entrega queremos presentar los principales logros de las 33 CAR, que demuestran su fortaleza a partir de su presencia en el territorio, y que dan cuenta del gran conocimiento, apropiación, experiencia técnica que tienen de sus jurisdicciones

en las que trabajan cada día de la mano con todos los actores y, en especial, con las comunidades, siendo las entidades públicas que más aportan al cumplimiento de las metas ambientales del Gobierno Nacional y que, por años, ante el vaivén de las políticas nacionales ambientales, han soportado la gestión ambiental del país. Por esto, las CAR continúan y continuarán más unidas que nunca.