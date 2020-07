Las 5 características que debe tener su próximo portátil

Elegir una máquina que cumpla con todas las características que el usuario necesita, y que además, este tenga la posibilidad de personalizarla, ahora es una realidad. Lenovo, la compañía multinacional china de tecnología, presenta en el país la última IdeaPad S340, considerada un “camaleón” por la cantidad de posibilidades que ofrece, al permitir ser adecuada para todo tipo de perfiles o personas, que necesitan funciones básicas, o tal vez, más avanzadas. Y en ese sentido, a continuación encontrará sus cinco características más relevantes:

1. Balance ideal entre peso y tamaño



Este es uno de los puntos clave a tener en cuenta antes de adquirir una máquina, sobre todo, si la mayoría del tiempo, las tareas, el trabajo, y demás actividades, se deben realizar en la calle. La IdeaPad S340, es el balance perfecto entre peso, estructura, y tamaño. Sus 15.6” y sus 1.9 kilos (como máximo), o 14” con 1.55 kilos (como máximo), la hacen la número uno de la portabilidad.



2. Productividad e inteligencia



Para ofrecer mayor velocidad de procesamiento, Lenovo equipó la IdeaPad S340 con procesador AMD Ryzen y procesador Intel® Core™. Y es que todas sus herramientas están diseñadas para simplificar la vida de sus usuarios; cuenta con una memoria RAM de hasta 12 GB; sistema operativo hasta Windows 10 Home; y la opción de optar por un almacenamiento de hasta 1TB o unidad de estado sólido para mejor desempeño y carga de sus aplicaciones.



3. Batería con larga duración



Hacer paradas para cargar la IdeaPad S340 por toda la ciudad, no está en la mente de los fabricantes de esta maravillosa máquina. Su batería es de larga duración; provee hasta 7 horas de uso, y en caso de descargarse, gracias a su opción de carga rápida, con tan solo 15 minutos de carga, obtiene hasta 2 horas de carga, lo que quiere decir, que esta ya no será una preocupación al salir de la casa u oficina. La duración de la batería puede variar según diversos factores.



4. Conectividad



Su amplia variedad de puertos y conexiones, la hacen aún más poderosa. Viene con un puerto Type C que soporta USB 3.1 y dos USB 3.0 para transferir los datos a más velocidad. Trae un puerto HDMI para exportar a video, y un lector de tarjetas 4-1. Por otro lado, la IdeaPad S340 brinda wifi de doble banda y Bluetooth 4.2, para una conexión inalámbrica sin interrupciones.



5. Seguridad y sonido



Mantener la seguridad de un dispositivo es esencial para lograr privacidad, por lo que este modelo tiene elementos inteligentes como el obturador de la cámara web para controlar lo que se ve. Asimismo, su Dolby Audio hace que el sonido sea inmersivo, tanto así, que si la persona no desea utilizar audífonos, puede perfectamente acudir solamente a los parlantes de la máquina.



Como dato extra, la IdeaPad S340 está disponible en color azul, gris o negro.



Si desea conocer más información ingrese a https://www.lenovo.com/co/es/laptops/ideapad/c/IdeaPad