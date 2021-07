Lanzan campaña que invita a liberar el potencial que llevamos dentro

Una de las mayores enseñanzas que nos ha dejado la coyuntura global como consecuencia de la pandemia fue poder redescubrirnos como seres humanos, aprender nuestra capacidad de resiliencia y entender que tenemos las facultades para superar cualquier tipo de adversidad, por dura y difícil que sea.

En esa línea, muchas marcas también se han identificado con estos conceptos y quieren llevar mensajes que los refuercen y hagan sentir a las personas más fuertes y sin límites.



Tal es el caso de la nueva campaña de Texaco en todo el país “Libera tu Potencial” y que vistió de rojo sus redes sociales, con el objetivo de mostrar un mensaje adrenalínico que invita a las personas a liberar ese potencial que todos llevamos dentro.



Una invitación que no solo resuena en Colombia, sino que igualmente palpita en cinco países de la región, marcando un antes y después para la reconocida marca de combustible.



“¿Quieres ir más lejos? Texaco con Techron libera el potencial de tu motor. ¡Alcanza lo que creías imposible!”, es el texto que acompaña uno de los llamativos posts con los que la compañía comparte en estos canales esta nueva experiencia para sus usuarios.



Así mismo, la comunicación de esta reconocida empresa hace énfasis en uno de los puntos fuertes de la marca: su trayectoria.

Foto: Texaco Foto: Texaco Foto: Texaco Foto: Texaco

Y no es para menos, puesto que Texaco lleva más de 100 años evolucionando, sin parar, para ofrecer una gasolina que, tras años de desarrollo e investigación constante, demuestra que es de las preferidas por los beneficios que brinda. Esta evolución también se ve reflejada en más de 500 estaciones de servicio en todo el territorio nacional.



De acuerdo con fuentes de esta organización, todos estos años le han servido a Texaco no solo para crecer y mejorar la calidad de sus productos año tras año, sino para demostrar por qué su gasolina es superior y, al tiempo, poder garantizar un desempeño insuperable.



“La campaña lleva más allá su mensaje con el aditivo Techron, aditivo exclusivo de Texaco que cuenta con un poder limpiador insuperable que ayuda a remover los depósitos de las partes críticas del motor dejados por gasolinas de menor calidad, dando un mejor rendimiento en cada kilómetro. Dicho en otras palabras, un motor limpio funciona mejor, ahorra más combustible y entrega más potencia que un motor sucio. Esa es la promesa de Texaco con Techron en todas sus referencias de gasolinas; más pureza, obteniendo todo su octanaje del proceso de refinación”, explican los voceros de la compañía.



Certificación internacional



Y justamente Techron, según los portavoces, es lo que convirtió a Texaco en la primera marca en Colombia en recibir la certificación TOP TIERä; el estándar de limpieza más alto para las gasolinas con aditivo detergente, avalado por 10 de los principales fabricantes de automóviles del mundo, como General Motors, Toyota, Honda, Volkswagen, Fiat Chrysler, Mercedes Benz, Audi, BMW, Ford y Navistar.



Así, esta certificación obtenida hace 2 años, se encuentra en todas las gasolinas de Texaco, lo que significa una gasolina superior sin importar la referencia.



“Es por todo esto que ‘Libera tu potencial’, más que un eslogan, es un estilo de vida que la marca nos propone seguir en nuestro día a día, porque al tanquear un carro con cualquier gasolina Texaco lo estamos ayudando a lograr su mejor desempeño y eso nos permite liberar el potencial en nuestras vidas para llegar tan lejos como sea posible. No le pongas límites a tu motor, ni a tu vida, ponle Texaco con Techron”, subrayan las fuentes de la empresa.