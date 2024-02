LaCardio, un referente nacional en el trasplante de órganos

La Fundación Cardioinfantil - LaCardio es hoy un centro de referencia de trasplantes gracias a la tecnología, la investigación y un equipo multidisciplinario experto, que inició actividades en 2005 para brindar a más pacientes la oportunidad de recibir el órgano que están esperando.

De acuerdo con el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de esta institución, en 2023 se realizaron allí 211 trasplantes que involucraron a un equipo profesional conformado por más de 120 profesionales.



“Ese número de trasplantes es considerable en comparación con los efectuados por otras instituciones en Colombia. Hay que aclarar que nuestro rol no se limita a realizar el procedimiento; también, nos encargamos de hacer el seguimiento de los pacientes y concientizar a la población acerca de la importancia de donar órganos. Todo este modelo comienza con la creación de listas de pacientes en espera y de donantes”, afirma el doctor Cendales.



LaCardio se especializa, hasta el momento, en el trasplante de corazón, hígado, riñón y pulmones, pero ya se prepara para realizar trasplante de páncreas y tiene en marcha el proyecto de trasplante de intestino.



“Junto con el trasplante llevamos a cabo una labor muy completa que incluye trabajo social y de apoyo a los pacientes y sus familias, efectuado por enfermeras de nuestra institución, y al que se suman médicos de enlace, psicólogos, anestesiólogos, cirujanos y equipo de cuidados intensivos. Es decir que en cada proceso de trasplante se involucra un equipo de 50 personas, aproximadamente, coordinadas para lograr el proceso con éxito”, explica el director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil - LaCardio.

Trasplante con donante vivo: una innovación

Además, esta institución también ha incursionado, en el trasplante de órganos con donantes vivos, un procedimiento en el que los dos pacientes, el receptor y el donante, son sometidos a una cirugía que le permite al segundo dar uno de sus órganos o parte de él para salvar o mejorar la vida de quien lo recibe.



“Este tipo de procedimientos se efectúa para órganos como el hígado o riñón. Recordemos que el hígado tiene la capacidad de regenerarse, por lo que es posible extraer una porción para ser trasplantada”, señala el directivo de la institución.



El trasplante de órganos de donante vivo es frecuente, en especial, en niños. Recientemente, LaCardio tuvo el caso de un bebé de dos meses que recibió de su papá una porción de hígado, permitiéndole tener nueva oportunidad para escribir su historia de vida.



“Es importante considerar que el trasplante de riñón tiene una mayor complejidad, en especial porque son pocos los donantes vivos disponibles. Sin embargo, las intervenciones que hemos tenido han sido exitosas”, comenta el doctor Cendales.

Facebook Twitter Linkedin

Dra. Nataly Ramírez y Dr. Jairo Rivera, cirujanos de trasplantes LaCardio. Foto: Archivo LaCardio

Más donantes para salvar más vidas

Si bien en nuestro país la donación de órganos es, por Ley, obligatoria, la realidad es que los colombianos no son conscientes de la importancia que tiene esta tomar esta decisión de ser donante, para salvar las vidas de estas personas que esperan por un trasplante.



El doctor Juan Gabriel Cendales señala, en base en cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), que en la actualidad cerca de 4.000 pacientes se encuentran en la lista de espera por un órgano para mejorar su condición de vida.



“Aunque en comparación con la población de Colombia ese número parece insignificante, cada una de esas vidas tiene un valor. Desafortunadamente, no existe un equilibro entre esa cifra de pacientes en lista de espera y la de donantes. Por eso es importante hacer un llamado para que cada colombiano reafirme su compromiso con la vida, lo deje conversado y tome la decisión de salvar muchas personas”, manifiesta el director ejecutivo de LaCardio.



Esta situación es crítica en nuestro país porque el tema de la donación de órganos no suele ser considerado abiertamente debido a prejuicios, mala información y algunos mitos o conceptos errados relacionados con esta práctica.



“Cuando una persona fallece, sus familiares no se atreven a tomar este tipo de decisiones —asegura el doctor Cendales—. Además, tocar el tema de la donación de órganos en caso de accidente, muerte cerebral o cualquier otra condición es siempre muy difícil. De ahí que siempre recomendemos hablarlo y considerar la importancia que tiene para los colombianos cuyas vidas dependen de esa decisión”.



En comparación con países como España o Brasil, por ejemplo, que tienen una fuerte conciencia de la donación de órganos, a Colombia aún le queda un largo camino por recorrer para que el número de órganos disponibles aumente.



Por eso, desde LaCardio invitamos a los colombianos a conocer más sobre la donación de órganos y trasplantes, para darles una segunda a oportunidad a miles de personas que esperan salvar sus vidas o mejorar sus condiciones de salud.



“Las familias deben tener esa conversación oportuna y saber cómo van a actuar en caso de fallecimiento de alguno de sus miembros. Todos somos donantes por naturaleza, pero es algo que hay que definir en vida para facilitar toda la dinámica médica que existe detrás de un trasplante”, concluye el doctor Juan Gabriel Cendales.

Cifras de trasplantes en LaCardio

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio realizó en el 2023, 211 trasplantes de órganos, especificados de la siguiente manera:



13 - trasplantes de corazón.

13 - trasplantes de pulmón.

82 - trasplantes de riñón.

103 - trasplantes de hígado.



Entre 2005 y el 31 diciembre de 2023, LaCardio ha realizado cerca de 2.003 trasplantes