El corazón no da espera

El 29 de septiembre ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como el Día Mundial del Corazón, que se convierte en un llamado para prestarle más atención a un órgano que muchas veces pasa desapercibido hasta que el pecho comienza a doler y el brazo izquierdo se duerme.

Se estima que, globalmente, cada segundo 32 personas fallecen por enfermedad cardiovascular. El doctor Darío Echeverri, jefe del Departamento de Cardiología de LaCardio, comenta que en el mundo se presentan anualmente cerca de 18 millones de muertes provocadas por enfermedades cardiovasculares, 68.000 de ellas en Colombia.

“Por otra parte, las enfermedades cardiovasculares son causantes de igual número de fallecimientos que los provocados, en conjunto, por el cáncer, las enfermedades respiratorias, las infecciones digestivas, la demencia y las afecciones neonatales. En nuestro país superan, incluso, las cifras registradas por la violencia”, dice el doctor Echeverri.



Recordemos que las enfermedades cardiovasculares muchas veces no generan alertas y solo se sabe que la padecen cuando sufren un evento cardiovascular. Por eso, el llamado de LaCardio, institución que se ha convertido en referente nacional e internacional para el cuidado del corazón, es a consultar a tiempo no solo cuando se siente una dolencia sino, sobre todo, con el objetivo de prevenir y tratar oportunamente las enfermedades del corazón.



El doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio, sugiere que esas enfermedades, si no se tratan a tiempo, van a tener un impacto significativo tanto en la salud de las personas como en la productividad y, a largo plazo, en la economía.



¿Qué pasa cuando el corazón se enferma?



Como no se trata de alarmar, sino de alertar y prevenir, debido a que la razón de ser de esta institución es el corazón de niños, jóvenes y adultos, LaCardio expone ciertas condiciones a las que es necesario poner mucho cuidado y que advierten acerca de la presencia de una enfermedad cardiovascular, como dolores en el pecho (la más común) en forma de opresión, punzada o ardor.



“Otros síntomas incluyen fatigas, ahogos en la noches y disminución de la capacidad física, que por lo general son difíciles de identificar porque la gente cree que se presentan por haberse vuelto más adultos o porque subió de peso. En cualquier caso, hay que prestarles mucha atención a esos llamados de alerta”, indica el especialista. Y esta atención a los síntomas debe considerarse aún desde la niñez.



Al respecto, el doctor Echeverri evidencia que “la enfermedad arterioesclerótica, u obstrucción de las arterias coronarias por el depósito anormal de colesterol, calcio y células inflamatorias, comienza desde la infancia. En LaCardio no solamente queremos que el paciente infartado llegue para someterlo a un adecuado tratamiento. El mensaje es concienciar a la población acerca de la latencia de la enfermedad a cualquier edad, más allá de la actividad física que tengan o de sus condiciones particulares”.



También, hace un llamado a que los jóvenes se sometan a controles y chequeos periódicos, en especial si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón y que se suelen complicar entre la quinta y la sexta década de la vida. Hoy, tal y como lo cuenta el doctor Juan Pablo Umaña, jefe de Cirugía Cardiovascular de LaCardio, esta institución considera la enfermedad cardiovascular de manera multidisciplinaria, con la participación de diversos grupos de médicos y paramédicos, cuya labor tiene en los pacientes su principal eje de acción.



“No vemos este tipo de enfermedades de manera fragmentada, sino desde diversas perspectivas científicas y profesionales, lo que se convierte en nuestro principal diferencial en el sector. Lo segundo, es que estamos trabajando en el desarrollo de unidades para el diagnóstico y tratamiento desde prenatal hasta la adultez, Interviniendo de diversas maneras para el cuidado del corazón”, indica el doctor Umaña.



Pero esa es solo una parte de la labor que LaCardio les presta a los colombianos. La institución se destaca también por llevar a cabo intervenciones que impactan positivamente en la salud y bienestar de sus pacientes.



Las cirugías más frecuentes que se realizan en la institución son, según informa el jefe de Cirugía Cardiovascular de LaCardio, la de baipás coronario y el reemplazo valvular aórtico o mitral. Además, el equipo multidisciplinario de LaCardio ha efectuado operaciones innovadoras, como el reemplazo transcatéter de válvula aórtica, el autotrasplante de corazón por tumor cardiaco y el reemplazo de la raíz aórtica con reimplante.



El latido del futuro



El compromiso de LaCardio por el cuidado del corazón de sus pacientes no se detiene, es un trabajo constante por el cumplimiento de su promesa de valor: entregarle al mundo la mejor medicina con corazón.



“La Institución siempre se ha destacado por su excelencia clínica y calidez al servicio de todos, así como la infraestructura y tecnología que nos permite estar a la altura de los hospitales internacionales”, comenta el doctor Juan Gabriel Cendales.



De cara a los años por venir, el director ejecutivo de LaCardio afirma que se contempla un plan estratégico diseñado a corto y mediano plazo con el objetivo de atraer y fidelizar el mejor talento humano profesional, asistencial y administrativo, consolidando un equipo con los mejores resultados clínicos que centra su quehacer en el paciente y su familia.



En este sentido, el doctor Cendales dice: “Lo que viene es seguir trabajando en ese modelo operativo eficiente. Hoy tenemos muy buenos resultados, en donde la participación de operaciones clínicas, el talento humano, la dirección médica están encaminados a consolidar un modelo seguro y flexible de atención”.



Al mismo tiempo, se mantiene un alto sentido de responsabilidad social que garantiza que los programas de la Fundación Cardioinfantil sigan salvando el corazón de los niños colombianos, en línea con un modelo operativo eficiente.



Adicional a esto, y con ayuda de tecnología de punta y una filosofía basada en la empatía, la identificación y la solidaridad, LaCardio había efectuado, hasta antes de la pandemia, 1.500 intervenciones quirúrgicas anuales en niños y adultos, una cifra que este hospital espera volver a alcanzar y, por qué no, superar a partir de 2022.



Dentro de los muchos proyectos que tiene la Institución se encuentra el de la renovación de toda el área de intervencionismo cardiovascular, que está siendo ampliada de 800 a 1.200 metros cuadrados y dará cabida a cinco nuevas salas de intervención con la última tecnología disponible en el mercado.





El doctor Cendales destaca que también se prevé un crecimiento extrainstitucional con la implementación de unidades satélite ambulatorias centradas en medicina cardiovascular y alianzas con entidades internacionales, incluyendo al Hospital Pediátrico de Pensilvania, la Universidad de Pensilvania y el Hospital Pediátrico de Filadelfia, con el fin de desarrollar no solo modelos asistenciales, sino también estructurar y fortalecer la parte académica de este complejo hospitalario.



De esta manera, LaCardio asegura que seguirá poniéndole corazón a la salud cardiovascular de los colombianos.