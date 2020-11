La vitamina B puede ser su mejor aliada para trabajar desde casa

Un estudio elaborado este año por la Federación Nacional de Gestión Humana reveló que el 98% de las organizaciones del país ha implementado el teletrabajo, en mayor o menor medida, durante la pandemia. Lo mismo ha ocurrido con las instituciones educativas. De esta manera, millones de trabajadores y estudiantes han pasado, en un parpadeo, de la presencialidad a la virtualidad

Esta situación ha revelado los riesgos para la salud que supone trabajar y estudiar desde casa. De hecho, no son pocas las personas que han sentido nuevos dolores por causa del “home office” y de malas prácticas asociadas, como las posturas incorrectas, el sedentarismo y la falta de pausas activas y ejercicio físico.



Lo que no muchos saben es que varios de estos dolores tienen un componente neuropático, es decir, están asociados a daños en los nervios. Ahí es donde entra en acción la vitamina B, fundamental para el cuidado del sistema nervioso.



Pongamos el ejemplo del túnel carpiano, un mal que afecta, aproximadamente, al 9% de los adultos, y que se ha acentuado en la población mundial por el uso prolongado del computador.



Según un estudio publicado en Nutrition Reviews, una suplementación de 100 miligramos de vitamina B6 (piridoxina), por un periodo de entre seis y doce semanas, puede representar una mejoría hasta del 68% en los síntomas del síndrome del túnel del carpio1.



Recordemos que son varias las vitaminas del grupo B. La mencionada vitamina B6, por ejemplo, es fundamental para la síntesis o el metabolismo de prácticamente todos los neurotransmisores, sustancias químicas que se encargan de enviar mensajes en el sistema nervioso.



De hecho, el déficit de piridoxina provoca síntomas como cansancio, nerviosismo, irritabilidad, depresión, insomnio y dificultad para caminar2.



Otra vitamina importante de este grupo es la B1, también conocida como tiamina, esencial para muchas funciones fisiológicas. Participa, por ejemplo, en el



metabolismo de la glucosa, el mantenimiento de la función de la membrana nerviosa y la síntesis de varios tipos de neurotransmisores.



Sin embargo, su función más importante es contribuir al metabolismo energético celular. Justamente, ayuda a la conversión de carbohidratos, tarea que proporciona energía a las células nerviosas.



Este aporte es muy importante porque las células nerviosas, sobre todo en el cerebro, consumen una gran cantidad de energía para mantener sus funciones y prevenir, por ejemplo, el envejecimiento prematuro3.



No es solo la pandemia



Como se ha visto en los casos de la B1 y la B6, las vitaminas B desempeñan funciones cruciales en el organismo que no se agotan en las dolencias causadas por la pandemia.



De hecho, todos tenemos que cuidarnos y procurar mantener niveles óptimos de vitamina B. No obstante, hay grupos de riesgo que deben prestar mayor atención a este tema, ya que, por sus condiciones de vida, pueden tener déficit de este grupo de vitaminas.



Se calcula, por ejemplo, que hasta el 80% de las personas vegetarianas o veganas, y hasta el 38% de los adultos mayores, pueden tener déficit de vitamina B12 (también llamada cobalamina), que protege las células nerviosas, ayuda a la formación de la sangre y suministra energía al cuerpo4 5.



Asimismo, es importante identificar las señales de riesgo que pueden indicar bajos niveles de vitamina B, como los pinchazos, los quemones o sensaciones de adormecimiento y entumecimiento en diferentes partes del cuerpo.



¿Qué hacer?



Varias vitaminas del grupo B, fundamentales para dolencias asociadas al estilo de vida impuesto por la pandemia, pero también para procesos más generales de nuestro cuerpo, se encuentra en alimentos como la carne, el pescado, las papas, los plátanos y las legumbres.



Sin embargo, para asegurar niveles óptimos, también hay suplementos ricos en vitaminas como la B1 y la B6, que pueden ayudar específicamente a combatir el túnel del carpio y dolores lumbares, así como a mantener el correcto funcionamiento del sistema nervioso, esencial para la salud de la vida humana.

