El foro “Día mundial del asma: síntomas, tratamiento y control de la enfermedad”, adelantado por Sanofi y EL TIEMPO el martes 3 de mayo por YouTube, con la participación de la doctora Natalia Úsuga, especialista en neumología, les permitió a pacientes, médicos y cuidadores conocer más aspectos relacionados con esta dolencia.

Según datos entregados por la especialista, el asma es una de las enfermedades crónicas más predominantes en el mundo, ya que aproximadamente 334 millones de personas la padecen, y se espera que, para 2025, el total de pacientes diagnosticados sea de 400 millones.



“Con respecto a los niños, es la enfermedad crónica que más los afecta. Hasta un 14,2% de menores en Colombia sufre de asma. En el caso de los adultos, el 8,2% la padece. Además, en nuestro país es el segundo malestar crónico después de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”, afirmó la doctora Úsuga.



De manera frecuente, los síntomas del asma incluyen dolor en el pecho que predomina en la noche o la madrugada, tos seca, sibilancias o silbidos, y fatiga física. “Si se presenta esta sintomatología, hay que acudir al médico”, enfatizó la especialista en neumología.



La persona también puede darse cuenta de que padece esta enfermedad porque su calidad de vida se reduce, presenta episodios de disnea o falta de aire, y sufre de alergias en determinados ambientes.



La doctora Úsuga explicó durante su intervención que, en un 70%, el origen del asma se encuentra en la genética de las personas, compartida con causas ambientales en los que existan predisponentes como pelos de mascotas o ácaros, además del uso de ciertos fármacos. “Como médicos, tenemos que sumar todos estos factores al momento de diagnosticar al paciente con sintomatología”, dijo.



Además, aclaró que no todos los pacientes asmáticos son alérgicos. “Existen asmas severas que no siempre se asocian a alergias. Es importante señalar también que el asma se califica como leve, moderada, severa, muy severa y de difícil control”, indicó la especialista.

No hay que normalizar la enfermedad

La doctora Natalia Úsuga comentó que el asma tiene la característica de que la obstrucción de los bronquios revierte, es decir que un paciente asmático controlado puede comportarse como un paciente normal, con una mejor calidad de vida, a diferencia de las personas que sufren de EPOC.



Sin embargo, advirtió que “un paciente asmático que durante varios años no ha recibido el tratamiento adecuado sufrirá obstrucciones bronquiales más prolongadas, por lo que el asma puede comportarse como EPOC, en donde esas obstrucciones no son reversibles”.



El tema es realmente serio para las personas y el mismo sistema de salud si se considera que hasta un 70% de los pacientes está infradiagnosticado.

En el foro también estuvo presente Dina Mendoza, paciente con asma severa, quien manifestó que “no hay calidad de vida con la enfermedad. Por eso, es muy importante tener un buen diagnóstico y estar acompañado por un especialista durante todo el proceso”.



Dina destacó que no hay que normalizar el sentirse mal ni las crisis. “Como pacientes, debemos escuchar nuestro cuerpo y comenzar a analizar las cosas que nos afectan para tener bienestar todos los días”.



Con respecto a los médicos, la especialista en neumología señaló que debe haber una comunicación directa con el paciente para entender sus necesidades y sintomatología, por lo que el tratamiento debe ser escalonado y dirigido específicamente a la persona. “Esto lo permite la medicina de precisión y esa es una de las tendencias que se deben aplicar en lo relacionado con el asma”.



Y agregó: “El tratamiento para el asma ha cambiado. Llevábamos los últimos 20 años tratando a los asmáticos de una manera y hace 3 años nos cambiaron la línea de tratamiento. Yo invito a los médicos a que la conozcan”.

Aprender del asma, una medida clave

Para terminar, la doctora Natalia Úsuga les entregó algunas recomendaciones a pacientes, cuidadores, familiares y médicos:



- Estudiar los síntomas. Las personas deben conocer la enfermedad, qué factores pueden desencadenarla, y saber que sí existen tratamientos adecuados que les permiten llevar una vida normal.



- Escuchar al paciente. Es posible hacer un correcto control del asma cuando se efectúa un adecuado estudio de cada persona.



- Manejar el medio ambiente y los factores desencadenantes. El clima sí influye, pero un paciente bien controlado puede hacer lo que quiera para disfrutar su vida, pero aplicando unas medidas especiales de cuidado.



“Los pacientes deben saber que no están solos y que no tienen por qué acostumbrarse a estar mal. Por eso, hay que buscar ayuda médica. Y cuando se presenten las crisis, es muy importante aplicar unos tips básicos entregados por el médico de confianza. Las personas deben escuchar su cuerpo y no esperar a entrar en crisis severa”, concluyó la especialista.