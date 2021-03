La vida está en los detalles...en los detalles que enamoran

El planeta cambió. La coyuntura generada por el Covid-19 nos aisló físicamente, pero nos unió afectiva y emocionalmente. Hoy más que nunca sentimos la necesidad de estar conectados y de disfrutar de esos momentos que antes parecían tan normales, tan cotidianos, así como dar mayor valor a aquellas cosas en las que tal vez antes no pensábamos.

Escribir a ese amigo del cual hace años no sabemos, volver a hablar con el abuelo que está lejos, escuchar y entonar esa canción favorita, asomarnos a la ventana a contemplar la naturaleza, disfrutar de los amaneceres y atardeceres, levantar la mirada para contemplar una noche estrellada, agradecer por esas infantiles sonrisas de los pequeños con los que ahora compartimos más tiempo, emocionarnos cada vez que nuestra mascota nos saluda, preparar- aun sin saber cocinar- nuestros platos favoritos, son tan solo algunos de esos instantes que quisiéramos conservar.



Hoy, toma mayor relevancia para nuestra vida aprovechar el tiempo en familia, cambiar hábitos, tomar mayor consciencia sobre el cuidado del planeta, aprender un nuevo oficio o desarrollar una nueva habilidad, hacer tareas juntos, llevar un estilo de vida diferente donde predomina el autocuidado y el respeto por el otro, apoyar a esos emprendedores que a pesar de las circunstancias no decayeron y siguieron adelante con sus proyectos, ser más solidarios, empáticos.



Ahora, cuando celebramos el cumple de la abuela a través de una pantalla, o cuando por fin logramos superar ese reto de nuestro videojuego favorito, cuando compartimos una cena virtual o enviamos flores a través de plataformas digitales, cuando nos animamos a empezar ese emprendimiento que nos apasiona, pero por el “corre- corre” diario habíamos postergado, hoy, cuando sonreímos al recordar la grabación del video de nuestro compañero teletrabajador al que su gato no dejaba hablar durante la videoconferencia mensual de la oficina, nos damos cuenta que la vida está en los detalles.



En los detalles e historias que hoy, gracias a la tecnología, podemos plasmar, compartir e inspirar a otros a ser parte del cambio, a dejar testimonio de un momento histórico para la humanidad de que esta nueva realidad no es efímera y que, también gracias a la tecnología, podemos construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.



Porque hoy, gracias a la tecnología de dispositivos como el iPhone 12 mini, podremos dejar huella para la posteridad.



Un mini que es ¡lo máximo!

​

En medio de esta nueva realidad, la tecnología ha sido protagonista y nos ha facilitado las herramientas para que en medio del distanciamiento social estemos cada vez más conectados. Y mucho de eso, nos lo ofrece el iPhone 12 mini, el poderoso ‘smartphone’ de Apple, cuyas increíbles funcionalidades nos permiten llevar estas experiencias a otro nivel.



Su nueva pantalla Super Retina XDR de 5.4 pulgadas de borde a borde -la mejor pantalla de Apple- permite ver mucho más contenido en comparación con otros modelos de tamaño similar. Cuenta además con 476 píxeles por pulgada -la mayor resolución que puede tener un iPhone-, con mayor relación de contraste para negros más oscuros, y compatibilidad con videos HDR en Dolby Vision.

En modo Noche



No siempre es fácil tomar una foto nítida en condiciones de poca luz. Esto se debe a que el obturador tiene que permanecer abierto durante más tiempo para capturar más luz, lo que significa que también captura más movimiento. Sin embargo, con el modo noche del iPhone 12 mini, es más fácil tomar fotos más luminosas y con más detalles.



El modo Noche activa y ajusta automáticamente el contraste, el color y la alineación para que las fotos luzcan naturales. Además, usa la estabilización óptica de imagen para estabilizar la foto y que todo parezca más claro.



La cámara rápida con modo Noche permite tiempos de exposición más prolongados, y así capturar videos más nítidos, mejores estelas de luz y un mejor nivel de exposición a la luz en situaciones con poca luz con el uso de un trípode.

Los detalles en el restaurante y las luces (sin usar flash). El modo Noche ahora también está disponible en la cámara ultra gran angular. Foto:

Muy detallista



Los detalles y texturas de las fotos tomadas con el iPhone 12 mini se ven mucho más nítidos incluso al acercarse, gracias al Deep Fusion, que a través del Neural Engine y el aprendizaje automático avanzado, elige los mejores píxeles de varias versiones de una foto, ofreciendo increíbles detalles y nitidez.

Los detalles en la cara y el pelo del sujeto en condiciones de poca luz. Deep Fusion ahora también está disponible en cámara frontal. Foto:

E inteligente



Por si fuera poco, este compacto y potente iPhone 12 mini viene con HDR (alto rango dinámico) Inteligente 3, el cual usa el aprendizaje automático para elegir solo las mejores partes de cada exposición, para que la foto final tenga aún más detalles en luces y sombras, y colores aún más precisos.



El iPhone 12 mini no solo reconoce a las personas y ajusta la iluminación en las caras de manera inteligente, sino que también detecta elementos en una escena como paisajes o comida, y los ajusta de manera individual. Así que todas las partes de la foto se verán increíbles.



¿Quiere tener en su mano a este poderoso amigo? Consígalo en Movistar y obtenga además un increíble precio, que puede pagar en 24 cuotas iguales desde $117.092 directamente en su factura. Y si quiere complementar esta experiencia puede adquirir los AirPods y el adaptador de corriente USB-C Apple de 20W.



El Covid-19 nos transformó la vida, y el iPhone 12 mini nos cambia la forma en que podemos aprovechar al máximo esos “pequeños detalles” que enamoran.