La vida después de la incontinencia: ¡Que no pare la fiesta!

Hoy es el día perfecto para empezar una vida más activa. Cambiar hábitos y empezar a cuidar más la salud física y mental es algo que todos, sin importar la edad, pueden hacer.

Apostarle a la actividad no es fácil, pero el éxito nace de los pequeños inicios. Un poco de ejercicio tiene importantes beneficios para la salud del corazón, del cuerpo y de la mente, como lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De acuerdo con la OMS, la actividad física contribuye a la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Además, reduce los síntomas de depresión y ansiedad, así como mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio.

¿Falta de tiempo?

Bueno, sepa que uno de cuatro adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados. Sin embargo, solo bastan 150 minutos (unas dos horas y media) de ejercicio a lo largo de la semana para fortalecer músculos y huesos y ganar movilidad y flexibilidad, indica la OMS.



Igualmente, es importante tener buenos hábitos alimenticios, donde se incluyan todos los componentes nutricionales: proteína, carbohidratos, verduras y fructosa (azúcar natural), en las medidas justas.



Si presenta alguna limitación física, lo mejor es consultar con el médico antes de realizar cualquier actividad.



¿Presenta incontinencia?

Esto no es ningún problema. Lo primero que debe saber es que la incontinencia no es una enfermedad y, como tal, no debería limitar ningún aspecto de la vida de quien tiene esta condición.



Cerca de 200 millones de personas en el mundo tienen incontinencia y esta condición no está asociada a la vejez. Si bien es más común en la vida adulta, hombres y mujeres de todas las edades también pueden presentar incontinencia por diferentes motivos.

Aclarado esto, la libertad de movimiento y la incontinencia no son opuestos.

El ejercicio con incontinencia

Es normal que los pacientes de incontinencia sientan miedo o inseguridades cuando se quiere hacer ejercicio. La innovación tiene una respuesta a este problema.

Precisamente, hay productos especialmente diseñados para personas con incontinencia que quieren disfrutar de la libertad de movimiento. Uno de los más reconocidos TENA Pants.



TENA Pants, en primer lugar, se ven y se sienten como ropa interior. Por eso, se ajustan de manera ideal al cuerpo para permitirle hacer cualquier actividad sin temores, con comodidad, confianza y tranquilidad.



Así mismo, TENA Pants cuentan con tecnología especial para neutralizar olores y absorber más, lo que los hace el compañero ideal para salir de casa y gozar de la actividad física: aeróbicos, baile, estiramientos, yoga y muchos otros ejercicios se disfrutan sin preocupaciones junto a TENA Pants.



Esta ropa interior absorbente también está diseñada para cuidar la piel, manteniendo la zona seca y evitando irritaciones o posibles molestias.

La línea TENA Pants cuenta con tallas que se ajustan al cuerpo, sin generar heridas o laceraciones. Además, cuentan con líneas azules que indican la posición correcta en que deben ser usados.



Y después de una dura rutina viene el descanso y la relajación. En estos momentos, también es necesario seguir protegido. TENA Pants Nocturno es la opción perfecta para evitar posibles filtraciones en la noche, con tecnología de ultra absorción para una piel seca por más tiempo y extracto de algodón que proporciona suavidad y evita irritaciones.

