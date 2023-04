Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad y, precisamente, con el objetivo de informarles a los colombianos sobre la importancia del acompañamiento médico en un proceso de pérdida de peso, en donde hay que tener diferentes perspectivas, se llevó a cabo el foro ‘La verdad de su peso’.

“La obesidad y el sobrepeso se definen como el exceso de grasa corporal. El tejido graso es un órgano del cuerpo que cumple muchas funciones desde el punto de vista endocrino, pero cuando el tejido graso aumenta de manera anormal, se inflama y genera la enfermedad llamada obesidad”, explicó la doctora Ingrid Stephens, endocrinóloga, agregando que “hay una definición que es el índice de masa corporal que cada vez está siendo más controversial porque puede dejar por fuera a pacientes que tienen exceso de adiposidad o sobrediagnosticar a pacientes que de pronto no tienen obesidad. Sin embargo, es una estrategia a nivel poblacional útil y se calcula midiendo el peso en kilogramos y dividiéndolo por la estatura en metros cuadrados”.



El índice de masa corporal (IMC) normal se considera de 18.5 hasta 25. Se ha visto que hay una mayor mortalidad de pacientes que tienen índices de masa corporal muy bajos o que la mortalidad aumenta cuando el índice está por encima de 25 y se junta con otras enfermedades. Entonces, de 25 a 30, hay sobrepeso y, por encima de 30, obesidad.



“Existen otras mediciones que también son importantes a nivel individual, como la composición corporal. El paciente puede tener obesidad sin un peso tan alto. Por ejemplo, si su cantidad de grasa corporal está incrementada o la tiene localizada en un sitio muy dañino, puede padecer de esta condición”, continuó la doctora Stephens.

El panorama en Colombia

Durante los últimos años, la obesidad y el sobrepeso han aumentado en el país. De hecho, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015), muestra que el 56,5 por ciento de los colombianos entre 18 y 64 años viven con exceso de peso.



“De estos, casi uno de cada cinco tienen obesidad, un 18,7 por ciento, lo cual, frente a la estadística mundial de exceso de peso, que es el 38 por ciento, según la Federación Mundial de Obesidad en el 2020, estamos por encima. Se espera que, en el 2035, llegue al 50 por ciento, por consiguiente, realmente hay una importancia grande en Colombia porque la medición fue hace ocho años, antes de pandemia; sabemos que hay algunos indicadores que han cambiado”, dijo Sandra Núñez, vocera de La verdad de su Peso.



La obesidad y el sobrepeso necesitan que todos le presten la atención del caso y, en esa línea, ‘Entre todos pesa menos’ es una iniciativa que busca enfatizar en la conciencia y prevención de esta condición, pero también erradicar el estigma alrededor de la enfermedad.





“Iniciativas como ponerse en los zapatos de la persona que padece esta enfermedad hace que se cree una conciencia alrededor no solo del diagnóstico, sino de cómo vive su día a día. Por tanto, es importante mencionar que cada uno de nosotros cumple con un rol protagónico y que desde ahí podemos ayudar a eliminar los estigmas que existen en torno a dicha persona. De esta manera, se causa mayor empatía, conciencia frente a la enfermedad y a las personas”, precisó Núñez, quién además contó que para el desarrollo de este proyecto se realizó un video de sensibilización, un contenido para medios y otras acciones que hacen hincapié en que la enfermedad no es solo de la persona a la que se le diagnostica, sino que implica a su círculo más cercano.



Ahora bien, en medio de este panorama, surge otro interrogante: ¿los colombianos están comiendo mal? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta, la doctora Angélica Veloza, nutricionista, explicó que “hay una paradoja y es que estamos en un país donde crece cualquier cosa que sembremos, es decir, frutas y verduras, pero aun así, el consumo es muy bajo. El consumo de frutas y verduras se asocia con un montón de cosas positivas porque contienen vitaminas, minerales, fibra y una serie de compuestos químicos como los bioactivos que tienen efecto antiinflamatorio”.

La salud mental también importa

La salud mental también juega un papel fundamental en relación con la obesidad y el sobrepeso porque se creó una visión estética en donde las personas creen que si suben de peso se van a sentir mal mentalmente. No obstante, de acuerdo con el doctor Jeffrey González, médico psiquiatra, la direccionalidad es doble porque se ha asociado que muchas enfermedades mentales pueden producir obesidad.



“El caso más expedito es la depresión. Hay estadísticas que hablan que uno de cada dos pacientes sufre de obesidad o sobrepeso y estas son unas estadísticas aterradoras. Por ejemplo, la salud mental después de la pandemia ha mostrado que las tasas de estados afectivos y enfermedades mentales han aumentado en gran medida y eso tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. Mecanismos como los medicamentos que se usan para el manejo de la depresión pueden generar obesidad y muchos de los psiquiatras estamos únicamente abocados a ver solo lo afectivo y no vemos lo que hay detrás de estos estados mentales. Asimismo, la psiquiatría ha tomado un lugar en esta situación porque se habla de la adicción a la comida que, en sí, es un concepto muy complicado y peyorativo decirle a un paciente que es adicto a la comida, lo que existe es adicción a los ultraprocesados y lo que hay que enseñar es cómo comer, qué comer y en qué momento hacerlo”, enfatizó el doctor González.

Acudir a un especialista

La obesidad y el sobrepeso se deben manejar de manera multidisciplinar, y en ese sentido, hay que acudir a un especialista.



“Hay diferentes profesionales de la salud que participan en este proceso y la invitación es para aquellos que no intervienen de forma directa y atienden pacientes que llegan por otros factores para que los remitan al grupo multidisciplinario encargado. Esto tiene un pilar en el manejo clínico que está basado en la parte endocrina, familiar, nutricional y mental”, añadió Núñez en su intervención.





Por su parte, la doctora Stephens afirmó que “la clave es saber en qué momento el paciente empezó a ganar peso y cuáles fueron los factores desencadenantes. Lo primero es ver qué compromisos tiene desde el punto de vista metabólico, mecánico y mental, para hacer una clasificación y evaluar cuál es ese riesgo que tiene y, dependiendo de ello, definir si solo requiere cambios de estilo de vida o si necesita una intervención un poco más intensiva con terapia farmacológica o una remisión a cirugía especial para obesidad”.



En lo que a nutrición se refiere, la doctora Veloza contó que “normalmente antes de entrar a decirle a una persona que tiene que comer esto y lo otro, hay que analizar su mundo. Lo que siempre le digo a mi paciente con obesidad y sobrepeso es que el peso es un resultado o una consecuencia de diferentes causas (…) Hay que ver su relación con la comida y, si ahí hay un problema, es mejor no meter la mano todavía con la nutrición, antes tiene que mejorar esa relación con la comida y con él mismo”.



Finalmente, se llegó a la conclusión de que debe primar el peso saludable sobre el ideal. “En laverdaddesupeso.com, las personas pueden calcular su índice de masa corporal y aproximarse a un diagnóstico. Si bien hay casos en los cuales no es así, hay otros que requieren atención y la invitación es a que miren si su peso es saludable y asistan al especialista”, concluyó Sandra Núñez, vocera de La verdad de su Peso, una campaña educativa de Novo Nordisk Colombia S.A.S.