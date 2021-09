La Universidad del Tolima, a un clic de elegir a sus representantes

Los días 10 y 17 de septiembre de este año, la Universidad del Tolima estará llevando a cabo dos procesos de elección fundamentales para su comunidad académica. Para asegurar la participación de estudiantes, profesores y egresados, la institución ha buscado el mejor aliado en tiempos de pandemia: la tecnología.

Y es que, en esta ocasión, la Universidad del Tolima, que ya llega a los 76 años de existencia, celebrará estas elecciones de manera virtual, lo que permitirá que los votantes se encuentren a solo un clic de distancia para ejercer su derecho democrático.



“En pandemia, la Universidad del Tolima ha abrazado las tecnologías digitales, y el proceso democrático no es la excepción. Por ello, la Secretaría General ha hecho un esfuerzo administrativo muy grande para garantizar una mayor cobertura y participación, por medio de un software que permitirá a nuestra comunidad académica ejercer su derecho al voto desde un computador o desde cualquier dispositivo móvil, ya sea Android e IOS”, afirma Andrés Felipe Bedoya, Secretario General de la Universidad del Tolima.



Esto es clave para la institución, la cual tiene presencia en nueve departamentos. Así pues, la implementación de un software para las votaciones permitirá que los 9.000 estudiantes que tiene la universidad en el Tolima y los casi 14.000 ubicados en el resto del país, así como los profesores y egresados, puedan participar de forma ágil y segura en estas jornadas, sin importar dónde se encuentren.



Cabe resaltar que, para asegurar la participación, la Universidad del Tolima se propuso contratar un software diseñado en la región con un buen tiempo de maduración. Fue así como se estableció un contrato con la Universidad de Caldas, que proporcionará un software confiable con siete años de trayectoria.



“El proceso es muy sencillo: los miembros de la comunidad académica solo necesitan ingresar su número de cédula en la plataforma para recibir un correo electrónico de confirmación con una clave aleatoria, la cual les permitirá ingresar al sistema y votar en las consultas”, señala Bedoya.



¿Para qué se vota?



Como se ha dicho, se llevarán a cabo dos jornadas de votación: la primera el 10 de septiembre y la segunda el 17 de septiembre.



Las votaciones del 10 de septiembre tienen como propósito consultar la preferencia de la comunidad universitaria de quien quisiera como decano o decana de las ocho facultades de la institución. Asimismo, se elegirá a la persona que asumirá la Dirección del Instituto de Educación a Distancia. Cabe resaltar, que la Facultad de Ciencias de la Salud elegirá a su decano el 24 de septiembre, debido a que el estamento profesoral se encontraría en su periodo de vacaciones.



Por su parte, las elecciones del 17 de septiembre brindarán a los profesores la oportunidad de elegir a sus representantes en órganos como los Consejos de Facultad, el Consejo Académico y el Consejo Superior.



En ambas jornadas, la plataforma de votación estará habilitada de manera continua de 7 a.m. a 7 p.m.



La plataforma arrojará las cifras de manera inmediata al finalizar la jornada. No obstante, la refrendación y publicación de los resultados debe seguir un proceso sujeto a diversos factores.



Por ejemplo, para las votaciones del 10 de septiembre, es necesario tener en cuenta que hay porcentajes diferenciales en los votos de los participantes: 40% corresponde a profesores de planta; 30%, a estudiantes; 15%, a profesores de cátedra; y 15%, a egresados.



Estos porcentajes tendrán que ser aplicados a las cifras entregadas por el software. Por ello, los primeros resultados provisionales se publicarán el 13 de septiembre. Del 14 al 17, habrá un periodo de reclamaciones, a las que se dará respuesta del 20 al 21 del mismo mes.



El listado definitivo de las ternas será remitido al rector el 22 de septiembre, quien se encargará de designar finalmente a los elegidos el día 23. Así concluirá este proceso en el que la democracia llega hasta la casa de cada miembro de la comunidad académica de la Universidad del Tolima.