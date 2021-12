La educación especializada de calidad y asequible a cada vez más personas se ha convertido en uno de los principales propósitos de la Universidad de Cundinamarca. Para ello, y en línea con este objetivo, la institución ha creado una oferta de educación continuada que está al alcance de todos.

U Cundinamarca Foto: U Cundinamarca

En el apartado de música, ofrece cursos y diplomas de carácter libre estructurados de tal manera que sus capacitaciones no requieren de ningún prerrequisito técnico o de preparación previa especializada por parte de los alumnos.



“A este portafolio educativo puede acceder quien quiera. La verdad es que son abiertos, no solo en lo que respecta a conocimientos, sino también a edades y educación. Incluso, pueden tomarlos personas que no tengan formación relacionada y quieran empezar de cero”, explica Ana Betina Morgante, docente del Programa de Música de la Universidad de Cundinamarca.



La oferta incluye:



• Curso de formación musical

Dirigido a público en general, brinda herramientas técnicas instrumentales y teóricas que les permiten a los estudiantes, desde lo académico, lograr un mayor conocimiento en el tema musical. Los instrumentos que oferta son de cuerdas pulsadas y frotadas; vientos, madera y metal; piano y percusión. Además, ofrece práctica coral y teoría y solfeo.

Límite de inscripciones: 12 de marzo de 2022.

Fecha de inicio: 15 de abril de 2022.

• Curso de formación en teoría musical

También dirigido a público en general, contribuye al desarrollo del proceso de formación musical de los estudiantes de la región, tanto a quienes aspiran a una educación superior musical como a aquellos lo consideran un conocimiento no formal.

Límite de inscripciones: 12 de marzo de 2002.

Comienzo de clases: 13 de abril de 2022.

• Curso de formación instrumental musical

Tiene el objetivo de desarrollar las habilidades físicas, conceptuales, actitudinales y técnicas de las personas para la ejecución básica de instrumentos de cuerdas pulsadas y frotadas; vientos, madera y metal; canto; piano y percusión.

Fecha límite de inscripciones: 11 de marzo de 2022.

Fecha de inicio: 14 de marzo de 2022.

Educación musical superior incluyente

A partir del próximo semestre, el Programa de Música de la Universidad de Cundinamarca ofrecerá dos diplomados abiertos, uno en creación musical y otro en producción musical.

• Diplomado de creación musical y arreglos musicales para todos

Dirigido a estudiantes y egresados de cualquier área con conocimientos básicos de música y manejo básico de algún instrumento en el que quieran avanzar, desde los arreglos, en el camino de la creación musical.

Límite de inscripciones: 31 de marzo de 2022.

Inicio del diplomado: 31 de abril de 2022.

• Diplomado en producción musical ¡De la idea a la canción!

Creado para estudiantes de música, músicos empíricos, empleados o independientes con conocimientos básicos, tiene el objetivo de facilitar diversos recursos musicales y tecnológicos para convertir una pequeña idea en una producción musical profesional, con base en la tecnología como la principal herramienta para el estímulo de la creatividad.

Fecha límite de inscripciones: 31 de marzo de 2022.

Fecha de inicio: 31 de abril de 2022.



Debido a que el propósito de la Universidad de Cundinamarca es ofrecer una educación concluyente, toda esta oferta académica del Programa de Música es asequible a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.



“Vale la pena mencionar que los niños tendrán procesos musicales adecuados a ellos, pero no hacemos discriminación por edades. Además, y en el caso de los instrumentos, las capacitaciones serán individuales, lo que nos permitirá ir al ritmo de los estudiantes y responder a sus necesidades particulares”, explica Ana Betina Morgante.



Así mismo, y como la Universidad de Cundinamarca se ha propuesto que esta oferta de educación continuada se ofrezca para ofrecer una formación musical de alta calidad, todos los profesores tienen posgrados y especializaciones.



La modalidad en la que se ofrecen los cursos y diplomados es virtual (‘clases online’), aunque en algunos casos, y previo consenso con los alumnos, ciertas clases se podrán tomar de manera presencial.



La Universidad de Cundinamarca cuenta, actualmente, con una sede en Zipaquirá para su Programa de Música y está en construcción de otra que albergará, además de los musicales, otros programas de educación continuada.



Más información en el siguiente enlace.



Puede solicitar información al correo electrónico amorgante@ucundinamarca.edu.co o gestionisu@ucundinamarca.edu.co al WhatsApp 314 2453795 o enviando un mensaje a Interacción Social.



También se puede inscribir en https://forms.office.com/r/eeK60B8mHu.