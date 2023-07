La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sigue liderando la búsqueda de soluciones para la sociedad; algunas muestras de ello son: el algoritmo desarrollado por investigadores del Departamento de Matemáticas con el que se sustentó la propuesta de la reforma pensional del actual Gobierno; el aporte de diversos expertos y profesores en el desarrollo de la reforma a la salud y al trabajo; la expansión del Hospital Universitario Nacional (HUN) para llevar salud a los territorios; además de proyectos y acciones concretas las zonas en donde el conflicto armado ha dejado huella, trabajando desde las 9 sedes de la universidad.

Facebook Twitter Linkedin

Dolly Montoya, rectora de la UNAL, resalta las acciones con las que la Institución aporta a las transformaciones. Foto: Nicol Torres – Unimedios Foto: UNAL

Ante la necesidad de tener reformas cada vez más robustas, que de verdad atiendan a las necesidades reales de la población colombiana, los profesores Alejandra Sánchez –directora de la Maestría en Actuaria y Finanzas de la UNAL– y Óscar López –del Departamento de Matemáticas, también de la Institución– idearon un algoritmo que predice la capacidad de cotización de cada persona a lo largo del tiempo, a partir de la información correspondiente a 27 años de cada persona que haya cotizado para una pensión en Colombia –edad, sexo, número tanto de semanas cotizadas como de salarios mínimos con los que cotizó– . Hasta ahora ningún proyecto similar del Gobierno se había realizado con estos cálculos.



Además, por muchos años expertos de la UNAL han estudiado la salud en el país, cuyos aportes formaron parte de los argumentos para llevar a cabo la reforma a la salud; entre los análisis más relevantes está la investigación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Sede Bogotá, en la que demostró que en Bogotá la inversión privada en prestación de servicios se concentra en barrios de alto poder adquisitivo, mientras que localidades de poblaciones del sur y occidente de la ciudad se encuentran gravemente desprovistas de servicios.



Gracias a la excelencia y el liderazgo de la UNAL en iniciativas vitales para los colombianos, la Institución se sigue posicionando como una de las mejores en educación superior del país, con el 21 % de doctorados y con un 10 % de docentes con doctorado; así mismo, reúne el 25 % de las revistas científicas colombianas en las categorías más altas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), y cuenta con 1.004 grupos de investigación, de los cuales 594 están categorizados por Minciencias.



Para mantener estos logros y seguir forjando la cultura de liderazgo en la Universidad, hace dos años y medio se creó el Instituto de Liderazgo Público (ILP), que se destaca con la reciente aprobación de 9 subproyectos novedosos del proyecto “Ecosistema de liderazgo público”, que busca reconocer la capacidad de la Universidad para orientar a estudiantes, profesores y administrativos para que fortalezcan su liderazgo y la agenda pública de la UNAL en el largo plazo.



Se destacan dos proyectos: (i) la creación del Observatorio Permanente de Política y Agenda Pública (OPPAP), que servirá como una red de evaluación de observatorios de todas las sedes y de entidades externas para fortalecer las capacidades institucionales y de liderazgo público, con la ayuda de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, y (ii) el análisis de la integración de este plan de la UNAL y el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, 2022-2026, en el proyecto “Convergencia por Colombia”, en el que participan diversas instituciones de educación superior públicas, y que en 2021 reunió 11 mesas de trabajo y más de 120 profesores de la UNAL para hacerle frente a los retos del país en educación.



También se busca robustecer el portafolio ofrecido por el Instituto de Liderazgo Público, ubicando los territorios como el eje principal de acción, el cual está fundamentado en el modelo intersedes de la UNAL; así mismo, establecer el ejercicio de liderazgo en el marco de la formación de talento humano de la Universidad con un proyecto de escuelas de formación desde las capacidades de gestión de proyectos y el modelo de gestión de conocimiento.



Por su parte, y siguiendo la búsqueda de soluciones en salud, en la Sede Medellín se creó una sinergia entre el Laboratorio Genómico One Health , el HUN y el despliegue de capacidades de formación de talento humano en salud en las áreas de Enfermería y Medicina, gracias a la cual hoy se tiene como una realidad el camino para la consolidación de la Facultad de Ciencias de la Vida en el campus Oriente de la Sede.

La UNAL como gestora de paz

La no repetición del conflicto es un tema fundamental para los territorios, y la UNAL lo sabe bien, por ello sigue demostrando que a partir de las oportunidades se empieza a construir la paz. El Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) y el Programa de Admisión Especial (PAES) permitieron que cerca de 7.500 jóvenes de zonas como Valledupar, Arauca, Tumaco, Amazonas y San Andrés y Providencia tuvieran la oportunidad de ingresar a la Universidad; alrededor de 1.070 de ellos son víctimas directas del conflicto armado.



En la vigencia 2022 se presentaron aspirantes del 83 % de los municipios del país y se matricularon 56.469 estudiantes, lo cual demuestra el alcance de la Universidad. En la Sede de La Paz (Valledupar), una de las más emblemáticas en los últimos años, creada en 2016 después de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano, se ha apoyado a 11 organizaciones de víctimas del Cesar y La Guajira en la construcción de informes para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y además se consolidó el Aula-laboratorio de Paz Territorial, iniciativa destacada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como un referente de construcción colectiva hacia la paz total de Colombia.



Por su parte en la Sede Orinoquia (Arauca) se ha fortalecido el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz, el cual ha aportado al esclarecimiento de la verdad, la reincorporación y la justicia restaurativa en el marco de los acuerdos de paz, y se han fortalecido las capacidades audiovisuales de 95 jóvenes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Villa Paz, en Filipinas, Arauquita, por medio de talleres de la Red Paz UNAL (http://redpaz.unal.edu.co/).



Además, en esta región de Arauca se trabaja de manera articulada con la JEP, la División de Derechos Humanos y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear las mesas de víctimas en Puerto Rondón, Cravo Norte y la Comunidad Indígena Makaguán, consolidando tres informes que reflejan los impactos del conflicto armado en sus territorios. También se articuló el Consejo de Paz del municipio de Pore (Casanare) para apoyar la elaboración de un documento de memoria histórica del conflicto vivido en el territorio, con el apoyo de la Pastoral Social y Ficonpaz.



Pero eso no es todo: en la Sede Tumaco se han adelantado numerosas jornadas de Consultorio Jurídico con el apoyo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Sede Bogotá, y se realizó el conversatorio “Lugares de memoria: reflexiones sobre la verdad desde el Pacífico Sur”, en conjunto con el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) y la Comisión de la Verdad.



Por su parte, en la Sede Amazonia se realizaron la Cátedra Imani y el diplomado “La paz no tiene tregua, aproximaciones críticas al informe de la Comisión de la Verdad”, en alianza con otras sedes e instituciones nacionales e internacionales; y se postuló el proyecto “Conflicto y Paz en las regiones fronterizas y transfronterizas de Colombia 2016-2022” a la Convocatoria de Fomento de Alianzas Estratégicas.



Las Sedes Andinas no se quedan atrás: en la Sede Bogotá se editaron e imprimieron 5.000 ejemplares de la colección bibliográfica El testigo: Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado (https://eltestigocoleccion.com/) texto de cuatro volúmenes con fotografías en alta calidad, preparado por la Dirección de Patrimonio Cultural. El lanzamiento nacional de la obra se celebró en el Claustro de San Agustín, del Centro Histórico de Bogotá, y el internacional tanto en la Embajada de Colombia en Washington como en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Facebook Twitter Linkedin

En el municipio de La Paz, la UNAL apoya a organizaciones de víctimas en la creación de informes para la JEP. Foto: Archivo Unimedios

Carrera por la protección del medioambiente

El cambio climático es una realidad mundial. Por ello la UNAL tiene expertos altamente calificados que trabajan en zonas como el Caribe, en la Sede del mismo nombre, en donde se han adelantado proyectos para la caracterización de microplásticos, el manejo y la protección de carbono de los bosques de manglar –que captan toneladas de dióxido de carbono–, la regulación de los servicios de energía, el control de la erosión provisto por manglares y los niveles de contaminación por metales pesados en ambientes marinos y costeros.



En la Sede de La Paz se está terminando el segundo parque fotovoltaico para seguirle apostando a la energía solar en el territorio; se rediseñó e implementó la primera parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable, y el sistema de acopio de residuos sólidos; y también se iniciaron los primeros prototipos de pacas para compostaje y los planes de reforestación con la colaboración del Centro de Investigación Motilonia, de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia).



Una sede que ha brillado por su trabajo en el tema ambiental es la Sede Medellín, en la que se han instalado paneles de energía fotovoltaica en 5 de sus 7 bloques, lo cual contribuyó a optimizar el recurso de la energía y ha proporcionado alrededor del 50 % de la energía mensual. A su vez se pusieron en operación las nuevas construcciones de acopio de residuos sólidos, peligrosos y compostaje para el campus El Río, y de la planta de compostaje para el campus Robledo, con lo cual se logró la cobertura total en acopios de residuos de los campus urbanos.



En la sede antioqueña, se continua con el mantenimiento Colección Biológica Arboretum y Palmetum León Morales Soto y de las instalaciones aledañas, y la medición de más de 1.000 árboles del campus El Volador, con apoyo de estudiantes auxiliares. La Sede Palmira también avanza con acciones estratégicas para proteger y conservar la biodiversidad y los ecosistemas tanto en su campus principal como en la Reserva Bosque de Yotoco, y se ha puesto en marcha el “Programa estratégico de eficiencia y gestión energética institucional para la optimización del uso de energía y la implementación de energías alternativas”, y consolidado la participación como miembros fundadores y activos de la Red Universitaria de Campus Sostenibles (Rucas).



Todo esto ha permitido que la UNAL aparezca como una de las mejores instituciones de educación superior en las mediciones internacionales de desempeño ambiental, con 8.450 puntos en el ranking del UI GreenMetric World University (300 más que el año pasado), la Universidad de Wageningen (Países Bajos) tuvo la mayor puntuación con 9300. A su vez, alcanzó el puesto 281 de 300, entre 700 universidades en el QS World University Rankings – Sustainability, posicionándose en el primer lugar en el indicador de “Sostenibilidad - Impacto ambiental en Colombia”.

Mejorando la calidad, pero también la infraestructura

La renovación y construcción de mejores espacios en la Universidad también ha sido un punto clave durante los últimos años: en Bogotá se tiene previsto que la renovación del Auditorio León de Greiff esté lista para las graduaciones del segundo semestre de 2023; para diciembre de este año se espera la entrega de la recuperación del edificio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y el edificio del nuevo espacio para las artes que el 8 de agosto inaugurará su primera fase.



Además, se avanzó en la planeación de la expansión del Hospital Universitario Nacional (HUN), que busca llegar a más territorios del país en donde la Universidad tiene presencia; se llevó a cabo el saneamiento jurídico de la propiedad del Claustro San Agustín, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad y entregado a la Universidad por el Ministerio de Cultura.



En esta sede también se destacan: la construcción del Laboratorio Transversal Especializado de Bioclimática, ubicado en el Biocampus Marengo y financiado por medio del Sistema General de Regalías, y la adquisición de equipos audiovisuales y especializados, mobiliario general y de bienestar para el Edificio 301 de la Escuela de Bellas Artes.



En Amazonas se ejecutó el proyecto “Modernización y proyección de la infraestructura física de la Sede Amazonia”, por medio del cual se mejoró la infraestructura física en las 13 estaciones del sendero ecológico y se adecuó la estructura de acceso.



Además, mediante el proyecto financiado con aportes del SGR “Fortalecimiento de las capacidades científicas de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su infraestructura física y tecnológica en Leticia”, se mejoraron 10 espacios con adecuaciones en estructuras físicas y tecnológicas, dotación de equipos para los laboratorios del espacio especializado para coordinar las actividades de investigación para Instituto Amazónico de Investigaciones - IMANI y 7 Aulas TIC.



Mientras tanto en la Sede Caribe se aprobó el proyecto “Construcción y dotación del Edificio de Aulas y Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe Departamento de San Andrés y Providencia” por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Caribe, del Sistema General de Regalías (SGR), y se inauguraron de las obras de adecuación y entrega de mobiliarios correspondientes a 306 m2 y 183 equipos, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de investigación, innovación, creación y pensamiento Caribe insular en la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe - San Andrés”, con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) del SGR.



En el siguiente enlace se encuentra más información sobre los aportes de la UNAL para las transformaciones que necesita el país: http://launalcuenta.unal.edu.co/