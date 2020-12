La UIS amplía plazos y reduce costos de inscripción

Ya están abiertas las inscripciones en la Universidad Industrial de Santander (UIS) para el primer semestre de 2021, y sus programas de pregrado en Ciencias, Ingenierías, Salud y Ciencias Humanas esperan por usted.



Para el periodo académico entrante, la UIS ha ampliado las fechas de inscripción. A continuación, conozca todo lo relacionado al proceso de admisión.

Fechas y requisitos clave



Podrá pagar los derechos de inscripción hasta el 25 de enero de 2021; hasta el próximo miércoles 27 de enero de 2021 a las 11:50 p.m. podrá formalizar el proceso de manera ‘online’ ingresando a www.uis.edu.co; la UIS publicará la lista de preinscritos en orden alfabético el 28 de enero de 2021, y los resultados de la admisión serán publicados el 09 de febrero de 2021.



Además, solo podrán inscribirse quienes cumplan con los siguientes requisitos:



- Haber aprobado undécimo grado o estarlo cursando.



- Haber presentado el Examen de Estado Saber 11 a partir del año 2015.



- Certificar un puntaje mínimo de 31 puntos en cada una de las pruebas que componen el Examen de Estado: Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés.



Paso a paso



Todo aquel que esté interesado en ingresar a esta institución de educación superior con sede en Bucaramanga y referente en todo el país deberá seguir estos pasos:



1. Realizar el pago de inscripción



Para el primer semestre de 2021, el valor de inscripción a un programa académico en la UIS es de $87.780; si se quieren inscribir dos programas académicos, el aspirante deberá cancelar $131.670.



Para pagar los derechos de inscripción a través de pago electrónico o descargar recibo para pagar en los bancos autorizados, realice el siguiente proceso: Ingrese a la página web institucional en la siguiente ruta: www.uis.edu.co, opción ‘Admisiones’, ‘Pregrado presencial’, ‘Proceso de inscripción’ y ‘Pago electrónico’. O también, ingresando al siguiente link: https://www.uis.edu.co/ventas_web/. Continuar con los siguientes pasos:



- Seleccionar la opción ‘Registro’. Tener en cuenta que los datos que ingrese en el formulario son los datos de la persona que participará en el proceso de inscripción.



- Una vez esté registrado, dar ‘clic’ en la opción ‘Servicios’.



- Buscar en ‘Servicios’: ‘Inscripción Pregrado Presencial’, para una o dos carreras según sea el caso.



- Seguidamente, dar ‘clic’ en ‘Adquirir’.



- Ingresar información solicitada.



- Por último, escoja la opción: ‘Pago electrónico o Recibo para pago en Banco’ y seleccionar ‘Confirmar’.



2. Hacer el registro de inscripción



Un día hábil después de realizar el pago, deberá ingresar a www.uis.edu.co y hacer ‘clic’ en la opción ‘Admisiones’. A partir de este punto, siga la siguiente ruta: ‘Pregrado presencial’, luego entre a ‘Proceso de inscripción’ y, finalmente, en ‘Inscripción en línea’.



A continuación, siga las siguientes indicaciones:



- Dar ‘clic’ en ‘Realizar Inscripción.



- Aceptar términos de manejo de datos personales.



- Identifique y seleccione el medio por el cual realizó el pago de su inscripción.



Asegúrese de que cuenta con los siguientes documentos en formato PDF:



- Documento de identidad ampliado al 150%



- Resultados de sus pruebas Saber 11 (serán válidos desde 2015).



- Certificado de Votación, si aplica. (No es obligatorio).



Una vez concluya el registro de toda la información solicitada y seleccione la opción ‘Registrar inscripción’ se le asignará un número de inscripción, el cual será enviado a su correo electrónico.



Tenga en cuenta que si no recibe vía ‘mail’ la constancia de su inscripción se entenderá que no realizó el proceso correctamente, así hubiese efectuado el pago de la inscripción.



Cerciórese de que diligenció cada casilla correctamente, especialmente la de sus datos personales.



3. Lista de preinscritos



La UIS publicará la lista de preinscritos en orden alfabético el 28 de enero de 2021, la cual podrá consultar en la siguiente ruta: www.uis.edu.co, ‘Admisiones’, ‘Pregrado presencial’, ‘Proceso de inscripción’ y ‘Lista de preinscritos’.



4. Resultados de admisión



Los números de inscripción, los puntajes y el puesto obtenido por todos los aspirantes se publicarán a partir del 09 de febrero de 2021.



Los aspirantes admitidos podrán imprimir su carta de admisión el 09 de febrero de 2021, a la cual tendrán acceso en el siguiente enlace: https://www.uis.edu.co/procesoInscripcionJ8/pages/uis/inscripciones/aspirantes/cartaAdmision/consultarCartaAdmision.jsf.



Así mismo, pueden consultar la documentación requerida para determinar la liquidación de la matrícula financiera en el siguiente enlace: https://www.uis.edu.co/procesoInscripcionJ8/. En la pestaña ‘Proceso de matrícula’, encontrará una opción que lo dirigirá a ‘Liquidación de matrícula’.



Excepciones y restricciones



No podrá inscribirse a la Universidad Industrial de Santander quien:



- Ya se encuentre matriculado en cualquier programa académico de estudios de la UIS.



- Se encuentre con sanción disciplinaria vigente.



- Haya perdido la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico en más de una oportunidad.



- Aspire al mismo programa del que fue excluido por bajo rendimiento académico o no haya renovado matrícula en dicho programa.



- Haya iniciado y no concluido más de un programa académico en la UIS.



Finalmente, tenga presente que ninguna persona podrá cursar más de dos programas de pregrado en la UIS.



Conozca más acerca del proceso de inscripción de la UIS ingresando a: https://www.uis.edu.co/procesoInscripcionJ8/.