La transformación tecnológica es para todas las empresas

La adopción de tecnología, por sí misma, no hace que los procesos de una empresa sean más eficientes. Se necesita saber cómo y cuándo implementarla, y qué beneficios reales les brindará de cara a sus clientes finales.



Este proceso requiere del acompañamiento adecuado que propicie la transformación tecnológica de las compañías.



Pero, ¿por qué hablar de transformación tecnológica y no de transformación digital?



“La transformación digital es un concepto del que todo el mundo habla, pero que muchas organizaciones no saben con precisión que significa o cómo llevarla a cabo. Peor aún, creen que es para empresas muy grandes, con enormes presupuestos o con algún nivel de comercio electrónico”, asegura Juan Manuel Del Corral, presidente de Cadena.

Y agrega: “Por eso, nosotros, más que de transformación digital, hablamos de transformación tecnológica, no importa el tamaño, el sector o el tipo de empresa que quiera adoptarla”.



Cadena concibe la transformación tecnológica como la intervención de los procesos de las compañías con la ayuda de herramientas tecnológicas para optimizarlos, volverlos menos costosos y más confiables y seguros, con un mejoramiento del propósito y la propuesta de valor de las empresas de cara a su mercado.



Y esto es, precisamente, lo que Cadena les ofrece a las compañías del país.

Capacidades que hacen la diferencia

Cadena diseña y opera procesos críticos con la ayuda de tecnología para acompañar la transformación tecnológica de empresas de cualquier tamaño, sector y alcance comercial, convirtiéndose en acompañante y habilitador de ese cambio.



“Lo hacemos mediante productos y servicios que desarrollamos con base en capacidades adquiridas a lo largo del tiempo y que posibilitan que las empresas nos confíen sus procesos críticos, pudiendo así acceder a esa transformación”, explica el presidente de Cadena.



Esta compañía ha abordado la transformación a lo largo de sus 40 años de historia, pasando de enfocarse en la impresión a prestar servicios B2B y de BPO, además de apoyar, con ayuda de la tecnología y la administración, a las organizaciones que tercerizan sus procesos.



“Estamos en capacidad de apoyar la transformación tecnológica de las empresas, incluyendo a pequeñas y medianas, porque hemos generado cinco capacidades que cualquier compañía debería implementar o para las cuales tendría que contar con un aliado confiable”, manifiesta Del Corral.

Esas capacidades son:



Capacidad analítica

La tecnología les permite a las organizaciones acceder a un enorme volumen de información, tanto dentro como fuera de ellas.



Por eso, es importante tener una visión de análisis de toda esa información para determinar qué hacer con ella y cómo integrarla y procesarla, posibilitando la toma oportuna de decisiones.



Capacidad de operación

La transformación tecnológica va más allá de la simple implementación de una nueva herramienta o servicio. Se necesitan gran capacidad de ejecución y entender qué es lo que se quiere transformar.



Para ello, Cadena cuenta con la capacidad de acompañar y ejecutar esa transformación.



Capacidad tecnológica

Los procesos de transformación tecnológica requieren de un aliado como Cadena, capaz de identificar la tecnología adecuada para cada compañía, adaptándola a sus necesidades y circunstancias particulares.



Seguridad

Cadena es una empresa que se destaca por contar con gestión de riesgos destacada y cultura de protección y seguridad en temas de información, haciéndola confiable para el manejo de los aspectos más críticos de las organizaciones.



Capacidad de innovación

El mejoramiento continuo y la adopción de mejoras distinguen a Cadena en el mercado, características que traslada a las organizaciones que acuden a sus servicios para ayudarlas en su transformación.

Reactivación con tecnología

Cadena se especializa en tres procesos para facilitar la transformación tecnológica:



- Mercadeo, o repensar la manera en que las marcas y las empresas se relacionan con sus clientes.

- Financieros, o el mejoramiento de la facturación y el recaudo de recursos gracias a la tecnología.

- Gestión de riesgo, o el adecuado manejo y la protección de la información de la empresa.



Los servicios más destacados de Cadena incluyen:

- Facturación electrónica.

- Comunicaciones multicanal y experiencia omnicanal de clientes.

- Programas de incentivos.

- Tecnología y logística para e-Commerce.

- Gestión documental.

- Protección de marca.



“Así, queremos habilitar la transformación tecnología de todas las empresas del país, porque esto es también para las pequeñas y medianas, que conforman el núcleo fuerte de la economía colombiana”, afirma Juan Manuel Del Corral.



Por último, el ejecutivo manifiesta: “Creemos firmemente en que la tecnología es un habilitador de la reactivación del país. Por eso, es importante lograr la transparencia, eficiencia y cercanía que hoy requerimos desde los diferentes sectores. Necesitamos una base empresarial más consciente, íntegra y responsable, y la tecnología facilita esos procesos para que podamos operar y servir mejor”.