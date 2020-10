La transformación que impulsó la educación en línea

Si algo ha quedado en alto durante estos meses de pandemia y de educación virtual en el colegio Knightsbridge Schools International Bogotá (KSIB), ha sido la creatividad de sus profesores y estudiantes. A través de ideas y dinámicas pedagógicas e innovadoras, la institución avanza en el proceso académico a pesar de la distancia.

Según cuenta Claudia Ferrufino, rectora de KSIB, “nos preparamos para la pandemia desde comienzos de marzo. Elaboramos una matriz de riesgo, un plan de aprendizaje en línea y capacitamos a nuestros profesores en el manejo de la plataforma virtual. Desde que iniciamos clases virtuales, periódicamente realizamos encuestas a nuestras familias y estudiantes para evaluar las necesidades y realizar los respectivos ajustes”.



Con el objetivo de adaptarse a las necesidades educativas de los estudiantes en medio de esta difícil coyuntura, la institución definió desde un inicio tres horas sincrónicas (es decir, de clases en vivo dirigidas por un docente) y tres horas asincrónicas (de trabajo individual u ‘offline’) cada día.



“Esta decisión les dio la oportunidad a los estudiantes de aprender, adaptarse y mantener un contacto diario con sus compañeros y profesores. Al inicio del proceso, hicimos énfasis en el desarrollo de competencias y en la flexibilidad para un adecuado proceso de adaptación y proceso de cierre del año académico”, explica la rectora.

Y es que todas estas previsiones han evidenciado muy buenos resultados al interior de este colegio. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones aplicadas por el colegio, se consiguieron tres grandes logros durante el año académico:



- Un proceso de aprendizaje y enseñanza mediado por tecnologías exitoso.

- Los estudiantes desarrollaron importantes competencias para la vida y el trabajo remoto.

- El colegio avanzó en el fortalecimiento de metodologías activas, que contribuyeron a mantener el interés y motivación de los estudiantes.



“Con base en los resultados positivos que nos dejó esta experiencia, la oferta de educación en línea se mantendrá. Igualmente, ya se cuenta con los protocolos para iniciar la alternancia”, anunció Claudia Ferrufino.



La alternancia ya llegó a KSIB



De acuerdo con lo anunciado por la rectora, la alternancia (también llamada ‘blended learning’) incluirá la asistencia presencial al colegio por dos o tres días a la semana; los demás días, serán de clases en línea. Cabe resaltar que los estudiantes que no puedan regresar al colegio se mantendrán al día con un proceso virtual los cinco días de la semana. Edgar Urrea, quien se ha desempeñado como consejero de Knightsbridge Schools International Bogotá, señala que “el modelo de alternancia implica un importante cambio en los procesos académicos, ya que algunos estudiantes no regresarán al colegio y se debe garantizar de la mejor manera posible que sus procesos no generen brechas”.



En palabras de Urrea, los estudiantes que iniciarán algunas actividades presenciales tendrán un nuevo proceso de adaptación. “El reto de los colegios será garantizar que con esta nueva realidad y forma de interactuar se logre el adecuado desarrollo de todos los estudiantes”, afirma el consejero de KSIB.



Por su parte, la rectora de Knightsbridge Schools International Bogotá precisa que “la alternancia ha significado una inversión en infraestructura para garantizar la salud y adecuada transmisión en línea de las clases; de igual manera, ha implicado una revisión de todos los procesos académicos, administrativos y operativos del colegio, además del fortalecimiento en el uso de ‘software’ y herramientas que facilitan y apoyan los procesos académicos, entre otros”.



En últimas, este modelo tiene un mayor costo por la inversión que implica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, mayores costos de transporte, el consumo de más insumos de aseo y un uso intensivo de plataformas, ‘software’ y herramientas tecnológicas que afiancen los procesos formativos.

Instalaciones seguras



Los amplios espacios en infraestructura y zonas verdes de KSI Bogotá facilitarán el regreso a clases de la mano de la alternancia. Precisamente, las instalaciones de KSIB son muy cómodas y permiten garantizar que nunca se tendrán más de 100 personas en su interior y que, además, estas se mantendrán a un distanciamiento de dos metros, como está estipulado. “En los espacios verdes, se tendrán actividades físicas y de recreación dirigidas, y para tomar los alimentos garantizamos no tener más de 50 personas al mismo tiempo en un amplísimo espacio”, acota Ferrufino.



A lo anterior se suma que todos los salones de clase de la institución cuentan con dos puertas (principal y de emergencia) y ventanas basculantes, lo que permite una permanente y adecuada ventilación de cada recinto. Y, en la misma línea, se adecuó un espacio con baño privado en el caso de que se presente la necesidad de aislar a algún estudiante, docente o personal administrativo.



Por si fuera poco, desde mayo y junio (con la publicación de los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades nacionales y locales de salud), KSIB inició la adquisición de cámaras, equipos y ‘software’ para garantizar la transmisión de clases en línea con estudiantes en cada aula, de manera presencial.



“Así mismo, se han realizado algunos ajustes en la metodología pedagógica para las clases en línea y para la alternancia, y se adaptaron los sistemas de evaluación para garantizar nuestra calidad académica”, afirma la rectora de KSIB.



Las lecciones de la virtualidad



Para KSIB, el uso de más y mejores herramientas digitales en el ámbito académico ha sido una oportunidad para enseñar a toda la comunidad académica cómo hacer un buen balance entre trabajo y/o estudio, el tiempo en familia y el tiempo con amigos o compañeros.



De igual manera, es una etapa donde ha habido mayor aplicación de los aprendizajes en el aula para la solución de problemas cotidianos. “En el colegio, hemos venido avanzando en la metodología ‘project based learning’ (aprendizaje por proyectos), que les permite a los estudiantes relacionar el aprendizaje en las diferentes materias y aplicarlos en la creación de propuestas y la búsqueda de soluciones”, señala Claudia Ferrufino.



Finalmente, también es necesario resaltar la personalización que ha adquirido el proceso de aprendizaje. Las dinámicas en línea, la grabación de las clases y la transmisión de contenidos de forma remota permiten a los alumnos repetir los conceptos y revisitar aquellos en los que deseen profundizar o consolidar su comprensión.

Educación Integral



- 100% Bilingüe

- Bachillerato Colombiano y Bachillerato Internacional

- Énfasis en desarrollo socio-emocional

- Énfasis en pensamiento computacional

- Metodologías centradas en el estudiante

- Plan de enseñanza en línea, blended learning y presencial





Impulso al bienestar socioemocional



Incluso desde la distancia, Knightsbridge Schools International Bogotá (KSIB) le ha dado un mayor énfasis a la formación socioemocional de sus profesores y estudiantes durante estos meses de pandemia.



“Un programa continuo de desarrollo y crecimiento personal, en el que cada estudiante es abordado como un ser humano complejo e individual, ha sido prioridad del enfoque personalizado de Knightsbridge Schools International. El programa institucional ‘LIFE’ (‘Learning Interactions, Feelings and ‘Emotions’) permite favorecer y acompañar los procesos de formación afectiva de los estudiantes en el día a día de su escolaridad”, explica Edgar Urrea, consejero de Knightsbridge Schools International Bogotá.



De acuerdo con Ferrufino, lo anterior se logra a través de experiencias de aprendizaje significativo que permiten la maduración y adquisición de habilidades socioemocionales y de bienestar, según la etapa del desarrollo en la que se encuentre el alumno.