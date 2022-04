La era digital inició y desde ese momento un gran porcentaje de las compañías decidieron apoyarse en nuevas tecnologías para agilizar y automatizar las funciones que anteriormente les tomaban más tiempo y atención. De ello da cuenta el sector asegurador del país, un gremio que desde hace algunos años ha venido evolucionando sus modelos de negocio.

En medio de ese contexto, las tecnologías disruptivas se convirtieron en aliadas de aquellas compañías de seguros que eligieron ir un paso adelante y ofrecerles a sus clientes la mejor experiencia de usuario, no solo a través de la incorporación de nuevos canales digitales, sino al darles la oportunidad de solucionar sus necesidades. Y es que, de acuerdo con Forbes Centroamérica y el informe ‘Digital to the Core: las aseguradoras meten una marcha más en la transformación digital’ de NTT DATA, el 99 por ciento de ejecutivos de seguros de vida y rentas vitalicias que dieron su opinión para el estudio creen en la necesidad de un cambio digital transformador y el 72 por ciento de las aseguradoras están cambiando los modelos comerciales hacia la distribución digital de los productos y servicios.

¿Cómo moverse hacia el mundo digital?

La clave para migrar hacia el mundo digital consiste en estar dispuesto a aceptar los cambios e identificar las oportunidades, y en ese sentido, las empresas aseguradoras se caracterizan por ser entidades que van evolucionando constantemente y tienen la capacidad de saber aprovechar sus recursos.



“Uno de los grandes cambios que pudimos percibir fue ese sentido de urgencia que se empezó a ver en cada una de las organizaciones. Creo que la pandemia lo que hizo al interior de todos nuestros clientes y prospectos fue rebotarlos y hacerles ver cómo empezar a moverse más rápido, cómo empezar a repensar y a cambiar los procesos para que realmente se pudieran enfocar en soluciones que se ajustaran a las necesidades de sus clientes”, afirma Edgar Galindo, ingeniero de soluciones de industria en Salesforce.



En línea con lo anterior, la pandemia aceleró dicha transformación y llevó a un gran porcentaje de entidades que aún no contaban con una metodología de trabajo híbrido a buscar esquemas que les permitieran continuar con sus actividades y tecnologías con base a los requerimientos del sector.



“Si uno pensara en las necesidades, podría abordar el problema alrededor del ciclo de vida de una póliza. El primer punto importante es el cliente, cómo comenzamos a pensar en él y cómo podemos entender de una manera más rápida y dinámica cada una de sus necesidades. Aquí empezamos a hablar mucho de las tecnologías que giran en torno a la inteligencia artificial y a tecnologías que puedan ayudarnos a tomar decisiones que impacten de una manera favorable a cada uno de los clientes. Así como pensamos en tecnologías alrededor del cliente, pensamos en tecnologías alrededor del producto”, puntualiza Galindo.

Tendencias e innovación en el sector seguros del país

