La tecnología al servicio de los animales

La tecnología ha hecho que la vida de las personas sea más fácil y práctica, solucionando en muchas oportunidades los problemas que se les presenta: compras y pagos en línea, agendas y reuniones virtuales, son algunas de las opciones que, a través de ‘gadgets’, dispositivos y aplicaciones, los avances tecnológicos han dejado para ayudar al hombre con sus tareas diarias.



Entre todas esas renovaciones que la tecnología ha hecho, se destaca en los últimos tiempos la opción de apoyar a los dueños de mascotas con el cuidado de las mismas, permitiendo que ahora sea mucho más fácil el tener animales domésticos en casa y poder disfrutar de la compañía de perros y gatos al interior del hogar.



A pesar de que en Colombia este tema todavía no tiene mucha fuerza ni uso, por diferentes circunstancias, sí hay algunos empresarios nacionales e internacionales que han decidido apostarle al uso de la tecnología a favor de las mascotas y han creado una serie de recursos móviles que sirven para darle una mano a los dueños de mascotas.

Que no se le pierdan sus mascotas

En medio de la estrategia “internet de las cosas”, Claro Colombia lanzó Movetrack, una herramienta que ayuda a rastrear a las mascotas en tiempo real y que permite, a través de un GPS, conocer en qué lugar se encuentra su perro o su gato y qué recorridos está haciendo.



Para el director de innovación de Claro Colombia, José Luis Gómez, este dispositivo es realmente útil, “al darle la tranquilidad de saber en dónde se encuentra su mascota, a todas aquellas personas que tienen una y que constantemente la llevan a pasear”, evitando perderlas de vista, pues con solo mirar el celular sabrán exactamente en qué punto está.



Movetrack es resiste al agua, al polvo y está ergonómicamente diseñado para resistir golpes y soportar los movimientos fuertes que puedan llegar a hacer los perros y los gatos, además, le garantiza al usuario su funcionamiento, pues va conectado a la red de datos de Claro a través de una sim card y la información llega al celular con la aplicación del gadget.



Entre otras funciones, esta herramienta también permite la posibilidad de compartir la ubicación del perro o del gato vía Google Maps con otras personas, para que entre la misma familia puedan apoyarse en el cuidado.



Otra opción tecnológica para cuidar de su mascota es Pet Valet, un servicio de valet parking para mascotas en donde los dueños pueden contratar a una persona que se encargue de cuidar a su perro o a su gato durante el tiempo que deseen, ya sea porque van a entrar a un centro comercial o porque van a salir de viaje fuera de la ciudad, evitando que las mascotas queden solar o a la deriva en la calle.



Hace un año, un grupo de jóvenes emprendedores de Colombia, preocupados por el hecho de que en el país no hubiera un servicio especializado en el cuidado de mascotas, lanzó esta aplicación que, entre otras cosas, busca que el servicio sea personalizado y las mascotas sigan sintiéndose como en casa cuando no están con sus dueños.



Andrea Palacio, una de sus fundadoras, describe Pet Valet como “una herramienta poderosa para hacer que la vida de las personas sea cada vez más pet friendly” y con base en esta idea, la aplicación ofrece diferentes servicios, entre los que se destacan el cuidado de mascotas cuando el dueño está en un lugar donde no puede entrar el perro o el gato y el servicio de guarderías para cuando los dueños salen de viaje durante varios días, que es “un cuidado personalizado, donde las mascotas se quedan en una casa de familia”, explica Palacio.



Esta aplicación funciona con base en cuidadores que sean realmente amantes de los animales, brindándole la seguridad a los clientes de saber que sus mascotas siempre van a estar acompañadas de alguien que les dé la atención y el cuidado que su familia le daría y para esto el grupo de fundadores hace todo un proceso de selección, donde según su fundadora, “el principal filtro de contratación es que los fundadores de Pet Valet no contratan a alguien a quien no le dejarían su perro”.

¿Qué hacer si perdió su mascota?

Si todavía no conocía las dos aplicaciones anteriores, y por un descuido en su casa o en la calle perdió a su mascota, existen aplicaciones con las que usted podrá no dar por perdido a su gato o a su perro y obtendrá ayuda de otros para poder dar con el paradero.



Con wizapet usted puede publicar y recibir anuncios de animales que estén perdidos, ya sea suyo o de alguien que está cerca de su ubicación Esta es una aplicación colaborativa “para localizar mascotas perdidas, encontradas o en adopción, mediante un mapa o un listado”, explica Roberto Pérez, su desarrollador.



Usted puede dar una alerta a otras personas de que perdió a su mascota y los que estén cerca al lugar donde usted diga que la perdió, recibirán una notificación con la información de su mascota y “entre todos pueden ayudar a que recuperen su hogar o encuentren uno nuevo”, concluye Pérez.



La aplicación es realmente fácil de usar y muy útil, pues con tan solo crear el anuncio con una foto de su mascota extraviada, agregar algunos datos que ayuden a caracterizarla y, con Google Maps, señalar en qué lugar fue vista por última vez, cerca de diez mil usuarios podrán ver a su mascota y estar alerta para saber si la ven cerca de ellos y así poder contactarse con usted por un mensaje directo en caso de encontrarlo.



Recientemente, Wizapet actualizó la plataforma extendiendo sus funciones y ya no solamente sirve para encontrar y dar a conocer mascotas perdidas sino que también se pueden crear anuncios de animales que estén para ser adoptados y a través de ella usted puede hacerse dueño de un perro o gato.