La sostenibilidad, pieza clave en la reactivación económica

La pandemia del covid-19 es una de las crisis más complejas que ha vivido la humanidad. Ha tenido fuertes repercusiones en aspectos económicos, sociales y ambientales, al tiempo que ha propiciado que gobiernos, empresas y personas replanteen su papel, sus actividades y sus impactos, lo que le da más relevancia a la adopción de estrategias organizacionales que logren un mayor desarrollo sostenible

Por esa razón, Asobancaria y El Tiempo Casa Editorial lo invitan al foro virtual ‘La sostenibilidad es la respuesta’, que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto, a las 10 a.m., donde se reflexionará sobre el papel que puede desempeñar la sostenibilidad en el marco de la superación de la crisis.



Y es que el sector financiero, en particular, puede ser fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de la economía, generando un impacto directo y muy positivo en la calidad de vida de las personas.



Tiene, por ejemplo, influencia directa en el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica; además, permite materializar decisiones de ahorro e inversión para todos los agentes de la economía, conectando excedentes de liquidez con necesidades de financiamiento de hogares y empresas del país.



Esto implica que la banca y los servicios financieros deban transformarse también para adaptarse a nuevas realidades, especialmente a una tan particular como la que estamos viviendo.



En este sentido, se ha demostrado la importancia de la cercanía: lograr llegar a todos los segmentos de forma rápida y responsable, con plena conciencia de las necesidades actuales para el desarrollo económico y social.



Se trata, pues, de un escenario en el que la sostenibilidad cobra mayor vigencia para todas las empresas y, sobre todo, para las que integran el sector financiero, pues este, por su naturaleza transversal, atraviesa todas las actividades productivas.



Esto hace necesario que dicho sector amplíe prácticas responsables y transparentes a lo largo de toda su cadena de valor, que le permitan mejorar la calidad de vida de millones de personas desde lo económico, lo social y lo ambiental.



Desde luego, ya son grandes los avances que hay en este sentido, como lo ha demostrado Asobancaria en su informe de Sostenibilidad del 2019, titulado “Acercando la Banca a los Colombianos”.



No obstante, es necesario seguir en este camino identificando los principales retos y las mejores oportunidades que ofrecen los distintos capitales, como el financiero, el operacional, el natural, el intelectual, el social y, por supuesto, el humano, en el proceso de reactivación económica que se avecina.



Precisamente, este y otros temas guiarán el foro virtual ‘La sostenibilidad es la respuesta’, organizado por Asobancaria y por Portafolio, que contará con invitados de lujo, como Santiago Castro Gómez, Presidente de Asobancaria; Dairo Estrada, Presidente de Finagro; Álvaro Pimentel, Presidente Itaú Colombia; Daniel Gómez, Subdirector de Departamento Nacional de Planeación; Mariana Escobar, Jefe del Grupo de Finanzas Sostenibles de la SFC; Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad EAN; José Antonio Sánchez, Editor de la Mesa Central de ELTIEMPO y Mauricio Galindo, Editor de Economía de EL TIEMPO. Además, se reconocerán las entidades financieras que con casos de éxito se han destacado en la implementación de prácticas sostenibles.



Usted podrá seguir este evento en vivo el próximo jueves 27 de agosto, a partir de las 10 a.m., ingresando a este enlace. Lo esperamos.