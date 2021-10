‘La Sinfonía de los Bichos Raros’: un musical hecho para niños

El regreso a la normalidad también incluye música, teatro y diversión, por lo que el Teatro Colsubsidio se puso en la tarea de crear una franja de programación infantil para que los más pequeños de la casa quieran volver a las tablas.

En medio de ese panorama, nació ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’, un espectáculo del que harán parte Puerto Candelaria y el grupo Rap Bang Club, para narrar una colorida historia que une la ciencia, la música urbana y el baile, pero que se centra en los bichos raros, es decir, en esos seres extravagantes y burlados por su exotismo que, a través de un jocoso reto de convivencia, les mostrarán a los niños y a toda la familia la dicha de ser “raro, pero bien” .



“La Sinfonía de los Bichos Raros es el proyecto de este año de Puerto Candelaria después del confinamiento del 2020. En el 2021 decidimos, además, por el hecho de estar celebrando los 20 años de Puerto Candelaria, casi que volver al inicio y la mejor manera era comenzar con un disco que nos tenía soñando desde hace rato y hacer una producción dirigida a los niños. En este mismo año llegó Colsubsidio a hacernos una invitación para coproducir esta puesta en escena audiovisual y de ahí surgió La Sinfonía de los Bichos Raros, pues todos tenemos un bicho raro adentro y precisamente esa es la fábula y la moraleja que tiene divulgación científica, pero también una metáfora con lo social. De ahí que queremos invitar a los niños y a las familias a escuchar al que es diferente, al que piensa diferente, este no se debe liminar, hay que respetarlo porque merece tener vida y ser escuchado, más no discriminado”, cuenta Juancho Valencia, integrante de Puerto Candelaria.



Tan espeluznantes como el murciélago, fascinantes como la mantis y apabullantes como las arañas, estos bichos poco amados y hasta odiados mostrarán con orgullo por medio de la música, el baile y el color, sus increíbles e interesantes poderes, que deben llevar a sentir a todo el público la necesidad y el llamado de no eliminarlos, sino de aprender de ellos y respetarlos.



“Tenemos una divulgación científica que es construida por Elizabeth Chaparro, lo que significa que cada canción tiene información muy interesante para las personas y ese llamado de atención hacia el respeto y el conocimiento de los animales (…) Colombia y su diversidad es realmente mágica, no solamente tenemos la guacamaya que es hermosa y estos animales hermosos de la región como el cóndor, el oso hormiguero o el oso de anteojos, sino que también tenemos unos que son feos y espeluznantes, pero que son colombianos”, continúa Valencia.



Una obra con propuesta educativa



La Sinfonía de los Bichos Raros es un musical que bajo una propuesta educativa pretende sensibilizar a la sociedad, ya que actualmente es necesario incentivar a los demás artistas a crear más contenido cultural para niños.



“Como productor de diferentes proyectos de música infantil he aprendido que hay una carencia, los niños están totalmente solos, no se les está generando la cantidad de contenido cultural que necesitan. Las personas que lo están haciendo son pocas y realmente necesitamos mucho más, que todos los aristas y las instituciones entren a pensar en los niños, los tenemos desahuciados y por eso es que migran a las músicas de los adultos; no tienen más opciones”, afirma Valencia agregando que “Este formato tiene unos recursos atractivos como la fantasía, queremos invitar a los niños a que entren a esa fantasía donde van a ver los músicos que siempre han visto los fans de Puerto Candelaria, pero personificados con bichos y bailando en una escenografía hermosísima. Precisamente, estamos invitamos a los niños a la imaginación”.



Teatro Colsubsidio: comprometidos con la diversión infantil



Para el equipo del Teatro Colsubsidio producir y darle cabida a este tipo de espectáculos es primordial, pues cree firmemente en que los niños también deben tener su propio espacio.



“La preocupación por las franjas infantiles y familiares viene de hace un tiempo y la estamos queriendo consolidar cada vez más. La apuesta por la formación de público tiene que partir desde muchos abordajes, uno de ellos es generar contenidos que sean realmente innovadores porque las audiencias ahorita están permeadas por otro tipo de consumo cultural y creo que un referente como Puerto Candelaria es una excelente ancla para articular una cantidad de procesos en torno a la formación de público (…) Estamos muy contentos por haber podido llevar a cabo esta apuesta con Puerto Candelaria y todo el equipo creativo de Merlín Producciones, no solamente es un espectáculo que se estrena con un grupo emblemático, es de verdad dar una pauta sobre lo que queremos empezar a generar en los contenidos para franja infantil y familiar”, dice “Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio

Para ser parte de La Sinfonía de los Bichos Raros los días 30 y 31 de octubre en el Teatro Colsubsidio ingrese a https://tuboleta.com/ o adquiera las entradas en la taquilla del Teatro. Recuerde que habrán tres funciones: el 30 de octubre a las 7:00 p. m. y el 31 de octubre a las 11: 00 a. m. y a las 5:00 p. m.