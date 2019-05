La Sergio, una universidad con mentalidad digital

La revolución tecnológica reta, de forma particular, a las Instituciones de Educación Superior a realizar cambios profundos no solo en términos de tecnología e infraestructura sino de cultura para responder a las demandas de un entorno y un público digitales.

Reconociendo la importancia que trae esta transformación, La Sergio Arboleda la ha incluido en su planeación “como un proceso clave y transversal a sus pilares estratégicos, que se apoya y complementa con el liderazgo de sus directivos. La desarrollamos con proyectos que abarcan todas las áreas y funciones de la universidad”, señala Mauricio Rey Torres, decano de Innovación y Desarrollo Digital.



Y añade que la manera de innovar y transformarse está en ‘leer’ lo que pasa globalmente, “entender los retos actuales, el impacto de lo tecnológico en la matriz social, pero, sobre todo, con una visión humanista como la de nuestra universidad, que tiene compromiso con la generación de sociedades cada vez mejores para todos”, indica Rey.



De acuerdo con Wilmer López, decano de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, esta visión humanista establece un compromiso con la sociedad y, por lo tanto, asume un enfoque humanizante de la tecnología, “es decir, que conecte las realidades del ser humano, los retos de país y la visión de un futuro con los avances en tecnologías. En este sentido, se concibe la transformación digital como un proyecto que convierte a la universidad y su comunidad académica en actores clave de liderazgo para la sociedad”.



En este ejercicio, los procesos de innovación de la institución han sido el resultado de una reflexión permanente de los currículos, para responder pertinentemente a las exigencias del contexto; en términos de infraestructura, creando espacios que permitan desarrollar procesos de aprendizaje innovadores, llevando la enseñanza a ambientes digitales, apoyados en la virtualidad; e implementando nuevas metodologías.



Transformando, ando



La Sergio ha empezado a implementar diversas acciones desde las diferentes aristas que le competen como Institución de Educación Superior, que incluye transformaciones en modelos educativos, portafolio académico, metodologías de aprendizaje, procesos internos y desarrollo de la industria.



“Hemos construido un modelo educativo pensado en el siglo XXI, fundamentado en las necesidades propias generadas por la Cuarta Revolución Industrial, más teniendo en cuenta que gran parte de las profesiones, tal como se conocen hoy, se habrán transformado o desaparecido en las próximas décadas”, explica Rey.



Según López, hoy, este proceso es más dinámico y transversal, debido a las tendencias tecnológicas que impactan todas las áreas de conocimiento, y se convierte en una herramienta fundamental, que asegura que los profesionales de La Sergio pueden hacer frente a los retos y demandas del mercado, y de esta manera apoyar el crecimiento de las capacidades industriales del país.



De otro lado, la universidad viene aplicando metodologías de aprendizaje propias de este milenio, entre las que se destacan ejercicios de co-creación, laboratorios colaborativos, espacios online y offline y módulos académicos para el desarrollo de competencias, entre otras.



“Asi mismo, estamos incluyendo campos de conocimiento como la Inteligencia Artificial, las ciencias computacionales, la analítica de datos y los avances en la cultura digital en los currículos y oferta de diferentes programas”, explica el decano de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Sergio Arboleda.



Y resalta, a la vez, el uso de metodologías ágiles y de Design Thinking, las cuales permiten realizar innovaciones rápidas, a pequeña escala, que nacen de la propia comunidad académica y luego se replican al interior de la misma.



Desafíos



Ante esta transformación, que parece no tener límites, los retos siguen estando presentes, aunque representan también grandes oportunidades, entre ellos “identificar e incluir las competencias y habilidades digitales que requiere el país en la formación de nuestros estudiantes, a través de modelos más flexibles que permitan llevar estos nuevos conocimientos a todos los programas y disciplinas”, dice Rey.



El desarrollo de las habilidades digitales, adiciona, se logra con una visión holística y no con iniciativas aisladas, lo que implica que hoy más que nunca deben consolidar sus procesos de colaboración y comunicación.



De otro lado, está el reto de fortalecer la relación con la industria, con los diferentes sectores de la economía y con el gobierno, para construir una sociedad más avanzada.



“De igual manera, con la construcción de una cultura digital que no solo permita entender y apropiar las tecnologías actuales, sino también estar abiertos para adaptarse a una sociedad cada vez más cambiante y con una evolución digital que cada día integra nuevas tecnologías”, enfatiza Mauricio Rey Torres, decano de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Sergio Arboleda.