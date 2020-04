La salud mental, una prioridad durante la cuarentena

La Casa Editorial El Tiempo continúa con su serie de transmisiones en Facebook Live, en las que expertos del área de la salud explican a la audiencia qué medidas pueden tomar para no resultar afectados por la cuarentena.



En la tercera entrega, que será transmitida el 8 de abril, el periodista Rony Suárez, de la Sección Salud de El Tiempo, conversará con el doctor Francisco Soto, médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, acerca de la cuarentena y la salud mental.

Las siguientes transmisiones también las podrá seguir a través del Facebook Live de la ‘fanpage’ de El Tiempo. Esta es la programación:



- “Prevención e importancia de los cuidados y el aislamiento”, con el doctor Rafael Lobelo. 13 de abril a las 2 p.m.



En la conversación con el doctor Francisco Soto, sobresalió la necesidad de la unión en el hogar para superar esta pandemia.



Y es que la cuarentena, además de representar desafíos para la convivencia, está revelando la preocupante situación de la violencia intrafamiliar y de la violencia contra la mujer en el país.



Al respecto, el médico psiquiatra de la Universidad del Rosario recuerda la importancia de acudir a los múltiples canales de apoyo que existen actualmente, y que van desde líneas de atención (como la 123 o, en el caso de violencia de género, la 155) hasta apps y redes sociales donde no solo se pueden denunciar casos, sino además acudir a expertos que evitarán que la salud mental se vea comprometida.



Sin embargo, no solo en los casos extremos hay que tomar medidas. En realidad, según recomienda el profesional, es imprescindible que todas las personas, en primer lugar, hagan el ejercicio de aceptar esta nueva realidad para adaptarse a ella de la mejor manera posible.



La importancia de tomar acciones



El primer paso es, entonces, reconocer la necesidad de adaptarse al confinamiento. A partir de ahí, es preciso tomar acciones de acuerdo con la manera en que se esté pasando esta cuarentena.



Para las familias: Posiblemente, la mayor parte del país esté viviendo estos momentos en compañía de familiares. “En estos casos, se debe tomar precauciones, pues es un contexto en el que pueden aflorar problemas previos de convivencia, así que hay que evitar al máximo los roces y los sentimientos negativos”, explica Soto.



Esto es particularmente relevante en un momento de tensión e incluso de miedo como este, en el que pueden manifestarse síntomas de ansiedad, tristeza o incertidumbre para uno o varios miembros de la familia al no saber qué pueda suceder con ellos, ya sea en cuanto a su salud o su bienestar laboral y económico.



A esto se suma el hecho de que, cuanto más grande sea la familia, más difícil es encontrar momentos individuales. “Los padres, por ejemplo, están asumiendo roles nuevos; ahora, son casi que los profesores de sus hijos, deben vigilarlos mucho más tiempo y cuidar que cumplan las horas de alimentación”, señala Soto.



La principal manera de evitar que estas situaciones inéditas lleguen a desbordar a la familia es el diálogo. “Para hablar con los niños, son muy positivas las actividades lúdicas que los alejen de los dispositivos y los estimulen a compartir en familia”, explica el médico psiquiatra, quien también recomienda cuidar mucho a los integrantes de la tercera edad, cuya salud se encuentra en mayor riesgo en esta pandemia.



“Es importante hablar con los mayores de la casa, acompañarlos para que no se sientan solos y cuidar su salud al máximo”, añade Soto.



En cuanto a familias muy extensas, también hay que reconocer las oportunidades. Y es que, si bien es cierto que un mayor número de personas en el mismo espacio puede dar lugar a más roces, también es importante saber que una familia grande puede constituir una valiosísima red de apoyo en este momento.



En ese sentido, es muy importante establecer momentos para compartir en familia, lejos de los celulares. Aprovechar las comidas para estar juntos y conversar, por ejemplo, puede ser gran beneficio. Igualmente, pueden armarse planes en familia, como ver series o películas, o hacer ejercicio juntos. Pero cuidado, esto no implica que se deba renunciar a cultivar espacios individuales, también fundamentales en la cuarenta.



Para las parejas: Por otro lado, no son pocas las parejas que están pasando solamente ellos dos esta cuarentena. “Lo ideal es que esta sea una oportunidad para que se viva en un nido de amor, pero, más allá de eso, hay que pensar en estrategias y dinámicas que permitan establecer un nuevo diálogo, mejorar la relación y llegar a nuevos acuerdos, por ejemplo, en cuanto al reparto de deberes”, manifiesta el profesional.



Así mismo, es fundamental buscar espacios individuales en los que se lleven a cabo actividades como la lectura, el ejercicio, la meditación, la oración en el caso de los creyentes o la navegación por redes sociales para ponerse en contacto con amigos.



Para personas que viven solas: También hay quienes están pasando solas la cuarentena. Es una situación difícil, pues en este caso no hay cercanía física con nadie y eso puede afectar a muchas personas. En este caso, Soto recomienda aprovechar las redes sociales para interactuar con amigos y familia.



Igualmente, es importante dedicarse tiempo a uno mismo. Esto podría parecer una obviedad, pero no lo es en el sentido de que muchas personas, aunque estén solas en casa, están trabajando y dejan de lado su tiempo individual.



“Aunque estemos solos, no dediquemos todo el tiempo al trabajo para que podamos concentrarnos también en nosotros mismos. Hagamos ejercicio, tengamos proyectos, leamos un libro, cualquier opción es válida siempre y cuando alimente nuestra mente”, expresa Soto.



Para todos: Es imprescindible acatar las recomendaciones habituales, es decir, lavarse las manos, respetar la cuarentena y fortalecer el sistema inmunitario con ejercicio, dieta y buenos hábitos.



Pero los cuidados para la salud mental no pueden dejarse de lado. Por eso, es importante aplicar estrategias como las mencionadas y, si se desea, complementarlas con medicamentos de origen natural. “Yo, por ejemplo, recomiendo Neurexan, que en momentos de estrés o ansiedad ayuda a combatir alteraciones del sueño e inquietud nerviosa”, dice Soto.



Por último, es importante saber qué hacer si alguien de nuestro hogar resulta infectado. “Lo importante es avisar a las autoridades sanitarias y seguir las recomendaciones médicas, como el aislamiento, pero también apoyar a la persona, acompañarla en la medida de lo posible, conversar con ella y ayudarla a mantener una rutina y hábitos sanos mientras supera el virus”, concluye el doctor Soto.