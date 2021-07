La salud en Colombia será más humana: llega la Enfermería Rosarista

La nueva enfermería aportará al desarrollo de un sistema de salud colombiano más integral y promoverá una atención centrada en la persona, con enfoque humanista, que deje atrás el paradigma de la atención en salud como una transacción y empiece a ver a cada paciente más allá de la enfermedad.

Aquellos jóvenes con interés por el servicio y el bienestar desde el cuidado de la salud, conscientes de la realidad social colombiana y con ganas de transformarla, podrán seguir su vocación en el nuevo programa de Enfermería de la Universidad del Rosario.



“Desde primer semestre, el estudiante realizará prácticas académicas, gracias a convenios con instituciones como la Fundación Cardioinfantil (La Cardio) o la Corporación Méderi. Así mismo, el estudiante podrá elegir diversas áreas de profundización que ampliarán su panorama profesional. Adicionalmente, los jóvenes podrán cursar inglés para alcanzar el nivel B2 y, por qué no, hacer una pasantía internacional durante su último año de estudios”, afirma la Dra. Ángela Fernanda Espinosa, directora del programa de Enfermería de la Universidad del Rosario.



La enfermería se hace integral



El novedoso pregrado de la Universidad del Rosario (de ocho semestres o cuatro años de duración) es una apuesta de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud por formar enfermeros y enfermeras líderes; partícipes de la evolución y proyección social de la enfermería en Colombia y el mundo.



Por ello, además de formar profesionales de excelencia para la atención primaria en salud, sus estudiantes podrán sumergirse en tópicos como la promoción del autocuidado, la prevención de la enfermedad, el fomento del desarrollo social y el mantenimiento de prácticas saludables, lo que de seguro ampliará sus posibilidades en el mercado laboral.



Precisamente, con el objetivo de romper el paradigma de la enfermería como una atención netamente curativa, la Universidad del Rosario se articuló con una de las universidades más modernas de Canadá: un país en donde la labor promocional de la salud y preventiva de la enfermedad (eje fundamental de su sistema asistencial) el enfermero tiene un rol central.



“Lo que hace distinto al programa de Enfermería de la Universidad del Rosario (y su más grande diferencial), es contar con un socio estratégico y académico internacional, como lo es la Universidad Tecnológica de Ontario, en Canadá. Ambas instituciones hemos creado un currículo innovador enfocado en una enfermería humana, cercana, muy técnica y preparada, en pro de la salud de la persona, su familia, su comunidad y, en últimas, la sociedad”, señala el Dr. Gustavo Quintero Hernández, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.



Saber y proyección social: un todo



El programa de Enfermería de la Universidad del Rosario se presenta como el pregrado a nivel país con el mayor énfasis a la fundamentación en ciencias básicas, en este caso, biológicas y humanas; con un claro enfoque hacia un conocimiento integral y profundo del ser humano.



Durante los ocho periodos académicos que comprende el pregrado en Enfermería de la Universidad del Rosario, sus estudiantes estarán inmersos en prácticas tanto clínicas como comunitarias de vanguardia.



“En el área disciplinar, la mitad de cada semestre, está destinada a actividades prácticas de tipo comunitario o clínico, esto le permite al estudiante aprender una enfermería ligada a la realidad, basada en la fundamentación científica, pero conectada con el contexto social”, precisa la Dra. Ángela Fernanda Espinosa.



Tal es el caso proyectos territoriales en municipios de Cundinamarca en la provincia de Gualivá como La Vega, en los cuales estudiantes de los programas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud acuden en grupos interprofesionales para tener contacto directo con las realidades en salud de esa localidad y trabajar articuladamente con su población.



“Creemos que el mejor aprendizaje está en el mundo real, es extramural a la Universidad. Por ello, creamos un programa de Enfermería comprometido con el país, que lleva al estudiante al territorio. No hay mejor laboratorio que el mundo real”.



De otro lado, cabe destacar que el currículo de este pregrado comprende diferentes áreas de profundización que el estudiante puede escoger libremente según sus preferencias y perspectivas profesionales.



“Hay tres módulos de profundización con base en grupos poblacionales específicos: cuidado de enfermería a madres gestantes, neonatos y niños; a adultos, y a adulto mayor y uno adicional en cuidado de enfermería en la salud mental que se complementan con diferentes ejes disciplinares. Por ejemplo, quien elige profundizar en la práctica del cuidado de enfermería al adulto mayor puede optar por profundizar también en la fisiología del envejecimiento, en el envejecimiento como un proceso social, entre otros”, añade la directora del programa de Enfermería.



Respecto a las opciones de grado, los estudiantes de Enfermería de la Universidad del Rosario tendrán tres modalidades: la coterminal, en la que pueden cursar créditos de una Maestría que esté dentro de la oferta la Universidad del Rosario, desde el último año del pregrado y, si así lo quieren, continuar dicho posgrado; la monografía, y una pasantía nacional o internacional, en este último caso los estudiantes que cumplan con el perfil podrán estudiar en Canadá durante el último año.



Perfil ocupacional amplio



Los futuros egresados del programa de Enfermería estarán en capacidad de impactar positivamente a la sociedad desde múltiples ámbitos.



En primer lugar, no solo podrán desempeñarse en el ramo que más identifica a esta profesión, el cuidado hospitalario, en servicios básicos o en servicios especializados tales como Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).



A su vez, si están interesados en la salud pública, este programa les permitirá trabajar en primera línea junto a entidades gubernamentales o no gubernamentales en la atención de comunidades o familias vulnerables.



Por otro lado, pueden ser parte de pujantes industrias como la farmacéutica. Y, por si fuera poco, en la Universidad del Rosario podrán fortalecer sus competencias comunicativas, de liderazgo y gestión de manera que podrán desempeñarse en labores de consultoría en salud y participar en la formulación de políticas públicas.



“El desarrollo de las competencias disciplinares que favorecemos en los estudiantes de Enfermería de la Universidad del Rosario les prepara para un amplio panorama laboral, permitiéndoles ejercer a lo largo de la cadena del sistema de salud, en organizaciones no gubernamentales, en comunidades, gestar sus propios emprendimientos, por ejemplo, hogares para el cuidado del adulto mayor”, añade la Dra. Ángela Fernanda Espinosa.



Así mismo, la Universidad del Rosario brindará a futuros enfermeros de las herramientas y habilidades para articularse exitosamente a un equipo de salud interdisciplinar.



Como lo explica el Dr. Gustavo Quintero, “nuestro enfermeros y enfermeras, como parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, van a compartir desde el primer momento con estudiantes de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Ingeniería Biomédica y Psicología. De la misma forma en que hoy la atención en salud es interdisciplinar, los enfermeros también necesitan esa visión holística. Qué mejor que desarrollarla junto a estudiantes de otras carreras”.



Un programa con sello rosarista



Finalmente, el programa de Enfermería cuenta con el respaldo institucional de la Universidad del Rosario, una institución altamente reconocida dentro y fuera de Colombia por la trayectoria docente, curricular y de investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.



“Los jóvenes interesados en construir la nueva enfermería que el país y el mundo necesita, encontrarán en la Universidad del Rosario un ambiente idóneo para su formación técnica, tecnológica, ética, científica y humana”, puntualiza la directora del programa de Enfermería de la institución.



Conozca más del nuevo pregrado de la Universidad ingresando a www.urosario.edu.co/Enfermeria/inicio/ y haga parte de la primera cohorte de enfermeros rosaristas.