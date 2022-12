En el marco de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, promovida a escala global por el secretario general de las Naciones Unidas desde 2008, se llevó a cabo un foro organizado por la Casa Editorial El Tiempo y ONU Mujeres, que estuvo presidido por la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aído Almagro, y contó la participación de las representantes de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía General de la Nación, el Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y la Fundación para el Desarrollo Integral en Género y Familia.

En el evento se dio a conocer el documento “Bases de una ruta de aceleración para la eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas”, que en un periodo de ocho años (que abarca dos gobiernos nacionales y dos periodos territoriales), se propone cumplir el ODS-5 de igualdad de género, específicamente la meta sobre eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas (VCMN).



Para ello se planteó el cumplimiento de siete acciones catalizadoras que otorgan responsabilidades concretas en el orden nacional y territorial, encaminadas a movilizar tanto al Estado como a sus actores sociales más relevantes hacia la superación de las barreras existentes que amenazan el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencias.



Para que el ODS 5 alcance el propósito de “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe”, es necesario eliminar las violencias en todos los niveles del Estado, lo cual implica realizar diagnósticos y estrategias con perspectiva de género; eliminar las violencias en los niveles intersectorial, multiactoral y multinivel; destinar presupuestos con perspectiva de género; mitigar la amenaza de retrocesos y territorializar la protección y atención a las víctimas.



Lo anterior requiere la implementación de acciones transformadoras y concretas de atención y sanción, prevención e información, que involucran los esfuerzos y recursos de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, garantizando que en todos los niveles gubernamentales sea una prioridad atender la VCMN a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; los ministerios del Interior, Justicia, Defensa, Educación, Cultura, Salud, Trabajo y Relaciones Exteriores; la Unidad Nacional de Protección; el DANE; la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; el ICBF; el Congreso de la República; la Comisión de Género de la Rama Judicial; la Fiscalía General de la Nación; el Instituto de Medicina Legal; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la Nación.



También es fundamental la participación de las gobernaciones y alcaldías con sus concejos y asambleas municipales, las secretarías de Gobierno, Seguridad, Educación, Mujer, Cultura y Salud, y las direcciones de Planeación, la Policía Nacional, las comisarías y juzgados de familia, las personerías, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación.

Acciones transformadoras

Colombia se muestra fortalecida en sus avances normativos y jurisprudenciales y en las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres; sin embargo, persiste un gran vacío entre lo escrito y lo que se aplica en la realidad. Para empezar a cerrar esas brechas, el documento expone trece acciones transformadoras: las seis primeras están dirigidas a la atención y sanción, para construir sobre lo construido y reconocer lo que se ha avanzado.



La primera acción consiste en garantizar el funcionamiento del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género en todos los departamentos y municipios; la segunda se propone fortalecer la acción disciplinaria para realizar más investigaciones y sancionar a los funcionarios que revictimicen, omitan sus derechos o actúen sin la diligencia debida en los casos de VCMN.



En tercer lugar, se debe revisar y ampliar la estrategia “Mujer, familia y género”, de la Policía Nacional, y conformar equipos móviles de atención de las violencias basadas en género (VBG) en todo el país; en cuarto lugar, es imperativo fortalecer el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía General para que continúe implementando acciones investigativas en casos de VBG y, además, para cubra todas las regiones del país.



La quinta acción se concentra en la creación de rutas de prevención y atención a casos de VBG en entornos escolares y de educación superior, con enfoque territorial, en un trabajo liderado por el Ministerio de Educación Nacional; y la sexta busca identificar con el trazador presupuestal de género del Departamento Nacional de Planeación (DNP) todas las inversiones orientadas a la prevención, atención y judicialización de la VCMN para identificar con precisión las brechas de financiación.

Facebook Twitter Linkedin

Foro ¿Cómo lograr una Colombia sin violencia contra mujeres y niñas en el 2030? Foto: ONU Mujeres

Según Ana Burgos, asesora de ONU Mujeres y quien presentó la ruta durante el foro, otras acciones están dirigidas a la prevención: la primera se encamina a toda la ciudadanía para que se comprometa con una cultura de cero tolerancia a la VCMN, y así evite “mirar para otro lado” o ignorar los casos como si no fueran un problema de todos. La segunda plantea poner en marcha una gran estrategia con los medios de comunicación de alcance nacional para prevenir estas violencias y promover masculinidades no violentas y responsables; y la tercera busca adecuar la normativa colombiana a los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el trabajo, la creación de leyes para sancionar el acoso en espacios públicos y, con el liderazgo del Ministerio del Interior, emprender acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres que participan en política.



Por último, se plantean dos acciones más en materia de información: una para fortalecer el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige), garantizando su interoperabilidad con los demás sistemas de registro, actualizando permanentemente la información que proporciona y la caracterización de mujeres y niñas víctimas, con enfoque diferencial; y otra para crear, con el apoyo del Ministerio de Justicia, el Sistema de Información para las Comisarías de Familia, que registre las medidas de protección y sanciones impuestas por estas.

Activismo para reflexionar

El foro también puso en la agenda principios que develan la necesidad de garantizar una arquitectura institucional con procedimientos, procesos y estándares que confirmen que la violencia contra las mujeres no sea normalizada ni tratada como algo cotidiano, sino diagnosticada con perspectiva de género, cifras desagregadas y enfoque diferencial, de modo que se pueda caracterizar a las mujeres en toda su diversidad. Al respecto, Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, asegura que los siguientes ocho años constituyen una oportunidad inmejorable para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.



“Hemos consignado las medidas urgentes que el país debe adoptar para avanzar en la erradicación de este problema que a escala global reporta cifras como que una de cada tres mujeres sufre violencia por el solo hecho de su condición de género, o que el seis por ciento ha tenido que soportar al menos una vez en su vida violencia sexual fuera de la pareja. En Colombia, tan solo en 2021, según el Instituto de Medicina Legal, fueron asesinadas 993 mujeres, lo cual convierte esta vulneración de los derechos humanos en la más extendida en todo el mundo. Por eso nuestra meta es que este sea un país en el que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia”, afirma la funcionaria.



Por su parte, Marcela Ríos, integrante del Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, asegura: “Aún hoy en día, las mujeres seguimos enfrentándonos a bosques oscuros y espesos desde lo personal, lo privado y lo público, en escenarios que no nos permiten avanzar. Sin embargo, surge la esperanza porque estamos articulándonos, fortaleciendo nuestros enlaces y nuestros equipos y tomando decisiones en espacios claves”.



Por su parte, Clara Valdez, asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, asegura que esta es un meta en la que “el Estado se hace corresponsable a través del seguimiento y acompañamiento en lo que ocurre con la VCMN, ayudando a que todas las entidades oficiales asuman su obligación de atender y garantizar la ruta de atención en violencia”.



En el foro también intervino Viviana Mora, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, quien aseguró que “la Procuraduría está fortaleciendo todos sus sistemas de información y sus capacidades para intervenir, prevenir y disciplinar con enfoque diferencial y de género, capacitando a sus funcionarios y creando un canal para comunicarse directamente con las mujeres, atender sus inquietudes y orientarlas debidamente, además de conformar un grupo de procuradores judiciales y de familia, entre otros”.



Así mismo, Martha Romero, coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía General de la Nación, recalcó la importancia que ha tenido la creación del Grupo Nacional de Fiscales y la estrategia de prevención del delito llamada Futuro Colombia, para generar duplas de trabajo en la prevención y atención en todo el territorio nacional.



“Hemos llegado a 27 departamentos con rutas de esclarecimiento, atendiendo casos con perspectiva de género en los territorios, dejando capacidad instalada, haciendo ferias de servicios para que las mujeres en los municipios sientan que la Fiscalía es una entidad cercana. Incluso llevamos nuestra sede itinerante, un bus donde podemos atender inmediatamente a las víctimas y recibir sus denuncias, así como trabajar con niñas y niños en temas de prevención”, asegura Romero.



Por último, desde la orilla de las organizaciones civiles y la representatividad de los colectivos de mujeres, Lady Vera, delegada del Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, confirma que son necesarias acciones urgentes como “tener funcionarios capacitados en la atención con enfoque diferencial para casos con personas en condiciones de discapacidad, refugios temporales a largo plazo para garantizar la integridad y la vida de las niñas y mujeres violentadas y descentralizar las instituciones para que en los territorios sea posible garantizar entornos que permitan una vida libre de violencias”.



Erika Velosa, delegada de la Fundación para el Desarrollo Integral en Género y Familia, dice que hay que dividir el tema entre lo que les pasa a las víctimas, el acceso a los servicios y las políticas públicas. “Asumir que se es víctima es algo muy complejo y difícil de reconocer y esto invisibiliza muchos casos por miedo a la discriminación. Muchas veces los agresores están en el núcleo familiar y eso dificulta mucho el trabajo de la ruta de atención, abriendo paso a la revictimización en vez de la prevención o la atención, haciendo que las víctimas pierdan toda la confianza y aumenten su estado de vulnerabilidad”.



Las invitadas al foro concluyeron que la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes no es una estadística sino una crisis humanitaria que debe ser declarada emergencia nacional y atendida con presupuestos, acciones y un enfoque estratégico por parte del Estado, pues es la única forma de allanar el camino para dar cumplimiento al ODS 5 y alcanzar la equidad de género en el país.



También estuvieron de acuerdo en que para eliminar definitivamente la violencia de género es necesario ir a las causas estructurales como el machismo, la misoginia, el patriarcado. Por eso se requiere un proceso de educación y transformación de hombres y mujeres desde las edades más tempranas, porque el cambio empieza por los hogares y por cada uno de los seres humanos, desde el respeto, la igualdad y el rechazo hacia cualquier tipo de discriminación.



“Estamos en un momento esperanzador porque la igualdad de género se ha convertido en un tema de agenda gubernamental de la mayor importancia, lo cual es muy relevante, así como lo que hace el Congreso al debatir leyes trascendentales como la eliminación de la violencia política y la creación del Ministerio de la Igualdad, entre otras, que validan este momento histórico para alcanzar el ODS 5 en 2030, que a su vez será un catalizador para que se puedan cumplir los demás objetivos de desarrollo sostenible”, concluye Bibiana Aida Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia.



Para revivir el foro ingrese a https://youtube.com/live/a6g7D8hlAbA?feature=share