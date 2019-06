La Ruta 90 de Cine Colombia lleva cine a cada rincón del país

Cine Colombia decidió en enero de 2017 emprender su proyecto Ruta 90 en un recorrido por cada municipio del país con equipos tecnológicos de punta y profesionales apasionados en su ardua misión de llevar cine donde nunca había estado.

“Desde hace muchos años teníamos la ilusión de poder llevar cine a los pueblitos que nunca han tenido la oportunidad de ver cine, y que además, eran al mismo tiempo los más necesitados del país. Con motivo de los 90 años de Cine Colombia, iniciamos el proyecto donde adaptamos dos camiones con tecnología de punta y empezamos a recorrer Colombia”, comenta Munir Falah Issa, presidente de Cine Colombia.



A la fecha, la Ruta 90 ha llegado al 90 por ciento del territorio nacional uniendo esfuerzos para contribuir al desarrollo de la sociedad, acercando a las comunidades más vulnerables de la región con historias inspiradoras narradas desde la pantalla grande.



“Cuando vienen aquí, la gente es feliz y dichosa porque no tienen esa forma, no tienen esa facilidad de decir que van a ir a ver una película de cine; les tocaría irse hasta Medellín por ahí 3 horas para poder ver una película en cine”, dice Wilson Abdiel Cañas, monitor de deportes.



Al cierre de abril de 2019, la Ruta 90 ha llevado la magia del cine a 357 poblaciones, en 288 municipios de 29 departamentos. A futuro tienen planeado trabajar para llegar a los 1.120 municipios del país.



“Uno no sabe durante esas 3 horas quién siente más alegría, si la población o el equipo de Cine Colombia que está presente, y ahí me incluyo yo, porque es que es una satisfacción muy grande ver lo que están sintiendo cuando se les está proyectando la película por primera vez a estas poblaciones”, concluye Munir Falah Issa, presidente de Cine Colombia.



La Ruta 90 de Cine Colombia ha sido reconocida por Xposible Colsubsidio por llevar la experiencia el cine a cada rincón del país. Si quieres conocer más de este proyecto mira el siguiente Video: Ruta 90 - Cine Colombia



