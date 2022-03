El Dr. Mauricio Suárez, reconocido internacionalmente como uno de los mejores cirujanos de nariz por ser pionero en Colombia en la realización de la rinoplastia ultrasónica, vuelve a innovar en su especialidad al crear la rinoplastia híbrida.

En este procedimiento, el Dr. Mauricio Suárez combina la rinoplastia de preservación (novedosa técnica usada en Europa y Medio Oriente) con la rinoplastia ultrasónica, lo cual permite brindarle a los pacientes una transformación más agradable y natural, sin el estigma de una nariz quirúrgica.



Más allá de mejorar la apariencia de la nariz, en la rinoplastia de preservación el objetivo es conservar, lo más posible, el hueso y cartílago del paciente, a fin de conseguir una cirugía menos agresiva que implique gran raspado y desgaste de tejidos. El resultado es una función nasal adecuada con respiración satisfactoria por las dos fosas nasales.



Esto, sumado a la rinoplastia ultrasónica, en la cual no se usa martillo y cincel en cirugía, se logra menor inflamación de los tejidos faciales, menos morados, una fase de recuperación más rápida con menos dolor y mejor calidad en los resultados.

Rinoplastia de preservación y rinoplastia ultrasónica

Con la rinoplastia de preservación, el paciente obtiene resultados más naturales con dorsos más regulares, por lo que es ideal para narices con grandes gibas y narices largas con puntas muy caídas. Se puede usar tanto en hombres como en mujeres y se puede combinar con una cirugía funcional para respirar mejor.



Por su parte, la rinoplastia ultrasónica es aplicable para pacientes que no quieran sentir dolor, no quieran experimentar mayor edema o no deseen verse con morados faciales por largo tiempo.



Con la rinoplastia ultrasónica, el Dr. Mauricio Suárez no utiliza tapones nasales, razón por la cual, el paciente después de la cirugía podrá respirar lo más cercano a la normalidad; de igual forma, se puede realizar al mismo tiempo, una cirugía funcional nasal.



Gracias a la gran habilidad quirúrgica desarrollada por el Dr. Mauricio Suárez, en sus más de 15 años de trayectoria profesional, ahora se convierte en el pionero y único cirujano en Colombia al integrar ambas técnicas quirúrgicas y crear la rinoplastia híbrida, una excelente opción para quienes buscan resultados naturales con menos dolor y menos inflamación, por medio de la conservación de los tejidos, evitando quitar estructuras fundamentales en la función respiratoria.



