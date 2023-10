La Revolución del emprendimiento en GEN Play: Descubriendo a Kathe Loaiza

En un emocionante giro hacia la innovación y el espíritu empresarial, Casa Editorial El Tiempo sorprende al público con el lanzamiento de GEN Play, una sección que promete cambiar las reglas del juego desde el próximo 7 de noviembre. En el corazón de esta nueva sección se encuentra Espíritu Emprendedor, una sección dedicada a aquellos con mentalidad emprendedora, con la colaboración de la influyente empresaria Kathe Loaiza, una fuerza imparable en el mundo del emprendimiento.

Kathe Loaiza es una apasionada defensora de la responsabilidad social y emocional, con un amor desenfrenado por el fútbol. Su influencia resuena en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación hasta el mundo empresarial, dejando una huella indeleble en la industria. Como periodista deportiva de renombre en NotiAmerica España y Directora Regional LATAM de Newsdd.com, ha demostrado su destreza y pasión por contar historias que inspiran y educan.



Pero la historia de Katherine no se detiene ahí. Además de sus roles impresionantes en el mundo del periodismo, también es la mente maestra detrás de Kathedice5, un programa de radio que ilumina las voces de aquellos que están impactando el mundo desde el núcleo de su ser.



En el universo empresarial, Katherine Loaiza es una figura venerada. Como CEO de KD Cosmetics, empresa que se destaca como una pionera en el cuidado facial, ha llevado adelante una revolución. Sus productos, elaborados con amor y atención al detalle, están hechos al 100% con ingredientes naturales y son completamente veganos. Esta marca no es solo una empresa; es un compromiso con la salud y el bienestar, ofreciendo una gama de productos que no solo embellecen la piel, sino que también respetan y celebran la naturaleza en su forma más pura.

