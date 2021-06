La realidad colombiana requiere más fisioterapeutas rosaristas

Es difícil encontrar otro momento de la historia donde el quehacer profesional del fisioterapeuta sea tan relevante como el actual. Hoy, más que nunca, la influencia positiva de la fisioterapia se extiende a las esferas sociales, políticas, económicas y de salud pública.



Y es que existe una larga lista de circunstancias que -en este momento- le están dando un nuevo impulso al rol del profesional en fisioterapia, como la pandemia por covid-19 y sus consecuencias, los nuevos modelos de teletrabajo (o ‘home office’), las nuevas formas de atención en salud y la participación política en las discusiones en torno a una eventual reforma del sistema de salud en Colombia.

Como lo explica Ingrid Tolosa Guzmán, directora del Programa de Fisioterapia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, “en esta situación de pandemia, por ejemplo, los fisioterapeutas no solo han dado un paso adelante en la atención de primera línea de pacientes con covid-19 (por sus competencias para la atención en el área cardiopulmonar, como uno de los enfoques específicos de formación del programa de Fisioterapia de la Universidad del Rosario), sino que están realizando un enorme aporte a la rehabilitación de quienes superaron esta enfermedad, pero presentan consecuencias que siguen afectando su calidad de vida”.



Por otro lado, las alteraciones neuromusculoesqueléticas -que muchas personas presentan producto de un ‘home office’ sin las debidas precauciones- están siendo un nuevo reto para los profesionales en fisioterapia, cuya vigencia está al orden del día.



¿Qué hace único al fisioterapeuta rosarista?



La visión integral que caracteriza al fisioterapeuta rosarista permite que su campo de acción se extienda a todos los niveles del sistema de salud, el sector productivo (el tejido empresarial) e, incluso, la educación.



“Hoy, los fisioterapeutas rosaristas no solo acompañamos la rehabilitación de nuestros pacientes cuando su movilidad está limitada por algún daño, lesión o enfermedad, sino que estamos en capacidad de mantener, promover y potenciar el movimiento humano en todas sus facetas y expresiones, como la actividad física rutinaria, los movimientos que realizamos en la vida cotidiana y en el contexto laboral, el deporte, la danza o el teatro”, afirma Laura Rivera Amézquita, profesora asistente del programa de Fisioterapia de la Universidad del Rosario.



Proyección profesional de vanguardia



Para Rivera, “la Fisioterapia es la profesión ideal para quienes les encanta estar en movimiento y quieren guiar a otros a hacerlo de forma óptima y saludable”.



Sabiendo todo esto, ¿por qué estudiar esta carrera en una institución como la Universidad del Rosario?



El programa de Fisioterapia de esta institución lleva más de 50 años ofreciendo una formación de alta calidad en el campo de la salud y del movimiento humano, con una proyección profesional de vanguardia que les ha permitido a sus egresados desarrollar competencias para desempeñarse laboralmente en todas las áreas de su perfil profesional.



“La formación integral de los fisioterapeutas rosaristas contempla la incorporación y análisis de todos los aspectos -inclusive la interacción social- que permiten entender el movimiento humano en su complejidad”, precisa la directora del programa de Fisioterapia de esta institución universitaria.



Tal es su compromiso con la educación de alta calidad y de excelencia, que el programa ha sido reconocido internacionalmente por entidades como la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT, por sus siglas en inglés). “Nos convertimos en el primer programa en Colombia y Latinoamérica en obtener este reconocimiento a la calidad por parte de uno de los organismos más importantes para la profesión”, puntualiza Ingrid Tolosa Guzmán.



En el ámbito nacional, cabe destacar que el programa cuenta con la Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) desde el año 2002. Por lo anterior y mucho más, la Universidad del Rosario es un referente -dentro y fuera de Colombia- en la formación de fisioterapeutas.



Formación práctica y experiencial



Durante cinco años (170 créditos académicos), los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad del Rosario son formados bajo un modelo de educación centrado en el estudiante, en el que la práctica, la simulación y la experimentación son parte fundamental del día a día.



Gracias a una red propia de hospitales y de otras instituciones aliadas, los profesionales en formación tienen contacto con pacientes en Unidades de Cuidado Intensivo, cuidado neonatal, urgencias, hospitalización y consulta externa. Además, cuentan con laboratorios dotados con alta tecnología, así como escenarios de simulación que permiten un proceso de aprendizaje experiencial.



De igual manera, los estudiantes tienen a su alcance diferentes experiencias de movilidad nacional e internacional, por medio de intercambios con instituciones deportivas, universidades, hospitales, centros de rehabilitación, empresas y organismos multilaterales.



“En la Universidad del Rosario, los estudiantes de Fisioterapia no solo egresan con un diploma profesional, sino que también obtienen una certificación en una profundización, es decir, la formación incluye un énfasis académico en áreas de su elección lo cual es algo muy relevante en el mercado laboral actual”, agrega la directora del Programa de Fisioterapia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.



Actualmente, el programa desarrolla seis líneas de profundización: Clínica en Rehabilitación, Educación, Actividad Física y Deporte, Salud y Trabajo, Administración y Emprendimiento, Salud Pública y Gestión Social.



Empleabilidad y emprendimiento



Finalmente, la visión integral del movimiento humano que construyen los futuros fisioterapeutas de la Universidad del Rosario durante su estancia en la institución es uno de los factores que permiten que, hoy por hoy, los graduados de este programa tengan una empleabilidad del 95% en el primer año de egreso.



“Nuestros graduados están listos para desempeñarse más allá de la rehabilitación, ya sea como expertos asesores de deportistas o en el mundo de las artes escénicas, en departamentos de seguridad y salud en el trabajo de organizaciones o creando su propia empresa, ya que el emprendimiento es otra de las habilidades que desarrollamos”, concluye Ingrid Tolosa Guzmán.