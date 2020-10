La reactivación cultural y creativa de Bogotá nacerá en los barrios

Jaime Roncancio sabe bien que el arte hace milagros. Lo dice mientras recorre a pasos apresurados, pero firmes, el Egipto, ese barrio del centro bogotano embellecido con murales de colores, en el que creció y en el que todos lo llaman Calabazo.

El suyo es un milagro del que todos los vecinos dan fe: hasta hace poco, Jaime se descolgaba por las calles empinadas de este mismo barrio para robar y para drogarse. Lo había aprendido desde muy chico. Su presencia daba miedo. Pero un día, dice, convencido de que podía torcer el destino, renació de la mano con un proyecto que convirtió el turismo en una excusa para visitar esta tradicional zona.



Lo cuenta con orgullo en medio de la jornada de socialización del programa ‘Es Cultura Local, apoyo y fortalecimiento de las industrias creativas y culturales para la adaptación y transformación productiva’ que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte realizó el pasado sábado en la localidad de La Candelaria para motivar a artistas, gestores y creadores como Jaime a participar de esta convocatoria que busca reactivar el sector cultural y creativo desde el corazón de los barrios bogotanos.



Esa mañana Jaime compartió su historia con todos: que se hizo líder de Breaking Borders, emprendimiento cultural que les muestra a propios y extranjeros lo mejor del arte urbano de su barrio. Que sus integrantes antes robaban carteras, “pero hoy robamos sonrisas por la forma en que les contamos la historia del Egipto y sus personajes”. Que el entusiasmo es tal, que ya el proyecto creó un semillero para que los niños aprendan a convertirse en guías turísticos. Y que ya además cosecha frutos: fue merecedor de la Beca Ciudadanías en Movimiento que entrega el Distrito.

Foto:

Lo que buscan la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobierno es que estas historias se multipliquen. Es Cultura Local quiere impactar a los artistas y creadores de diez localidades: La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo y Fontibón.



Se trata de un modelo de desarrollo local –que se financia con recursos de 10 Fondos de Desarrollo Local, en las zonas que reúnen el 76% del sector creativo y cultural de Bogotá–. La punta de lanza de la estrategia de Reactivación Económica Local del Distrito para generar nuevos empleos y fortalecer los procesos productivos de los agentes que desarrollan actividades en el campo de las artes, la cultura y el patrimonio.



Ejecutado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la iniciativa beneficiará a 175 microempresas y 78 agrupaciones, con recursos totales por más de $11.600 millones que impactarán el bienestar de alrededor de unos 3.000 hogares y cerca de 9.000 personas.

Foto:

¿Por qué poner la apuesta en los territorios? Tal como lo manifiesta Nicolás Montero Domínguez, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “en cada barrio de la ciudad, en los territorios, existen iniciativas y creadores listos para compartir sus propuestas con la comunidad. Serán el barrio y la cuadra puntos de reencuentro y reconexión que darán fuerza a la reactivación del sector artístico y cultural”.



La invitación es a que los artistas, creadores y gestores culturales se presenten, hasta el 30 de octubre, a la convocatoria pública de la localidad a la cual pertenecen con un proyecto que impacte tres puntos de la cadena de valor del sector creativo: creación, producción, distribución, exhibición, comercialización o promoción.



Cada una de las diez localidades vinculadas a esta iniciativa cuenta con términos y condiciones específicas que podrán ser consultadas en www.bogotalocal.gov.co. Pueden participar agrupaciones y microempresas, ya sean personas naturales o jurídicas, que desarrollen actividades culturales y creativas.



Deben ser proyectos que contribuyan a la reactivación económica de sus localidades y que involucren a más personas o empresas de su territorio. De esta forma, podrán contribuir a la cultura de la ciudad y a la reactivación económica de los barrios.



Bien lo dice Jaime Roncancio: “Hacer cultura en los barrios es un todos ponen, pero también un todos ganamos”.

Foto:

Es que no han sido meses fáciles: La pandemia ha golpeado con fuerza al sector creativo de la capital del país. Según la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá, los ingresos en las actividades productivas formales del sector generaron pérdidas por $312.000 millones cada mes, afectando a toda la cadena de valor. El impacto se refleja también en la ocupación de nuestros artistas, gestores y creadores: en 2020 se perdieron 159 mil empleos, con relación al año anterior, al pasar de 401.000 personas ocupadas en 2019 a 242.000 este año. Esto es, una preocupante reducción del 39.5%.



De ahí la importancia no solo de reactivar económicamente a los agentes culturales, sino también de fortalecer sus competencias. Por ello, Es Cultura Local no solo entregará recursos económicos, sino que también capacitará a los ganadores en temas de comunicación asertiva, trabajo en red, diseño y formulación de proyectos, modelación de negocios, educación financiera, análisis de costos, elaboración de presupuestos, planeación estratégica, análisis de riesgos y viabilidad técnica, marketing, análisis de mercado, y branding, propiedad intelectual, plataformas digitales, monetización y comercio electrónico y uso de herramientas tecnológicas.



Para Jaime, se trata de una oportunidad en la que podremos unirnos como ciudad. En la que podremos tejer de nuevo lo que la pandemia fracturó: “disfrutar de la compañía del otro con el arte. Reconciliarnos de nuevo con la posibilidad de ver otra vez el teatro, un concierto. De escuchar al rapero y al salsero. De ver de nuevo las escuelas artísticas formando a los niños. En esta pandemia, el arte ha sido medicina para el alma”.