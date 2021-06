La previsión, una valiosa herramienta para el manejo del duelo

De los grandes misterios en la vida de los seres humanos es justamente el momento en el que esta se apaga.

Pensar en la muerte, por lo general, hace que la gente fácilmente se sienta invadida por el miedo, la angustia y la incertidumbre, pues se trata de un tema absolutamente desconocido, más allá de lo que algunas religiones y posturas indiquen acerca de lo que significa y lo que puede venir después de la partida del mundo terrenal.

A esto se suma lo difícil que resulta gestionar las emociones en el momento del duelo, y menos cuando esto se trata de la despedida de personas muy cercanas y que han hecho parte vital de nuestra existencia.



De acuerdo con expertos en el tema, una de las mejores formas para ayudar a mitigar el miedo y ese mar de sensaciones es valorando más la vida y a todo lo que tenemos a nuestro alrededor: la familia, los amigos, los seres queridos, las mascotas, y aquellas personas que pasaron por nuestra existencia y que de una u otra manera nos dejaron algo.



Otra buena manera de honrar la vida de las personas más especiales es considerando la previsión, teniendo en cuenta que es una clara demostración de amor, ya que contemplamos para nuestros seres queridos una despedida digna. O en el caso que el que fallecido sea uno mismo, les aminora a los que quedan el estrés de los trámites, costos y demás aspectos propios del momento de la muerte.



En esa línea, y con el objetivo de apoyar a las familias en este proceso, algunas compañías ofrecen todo su profesionalismo, acompañamiento y asesoría, que entre otras cosas, hace más llevadero el manejo del duelo.



“La acción o el hecho de pensar previamente en eso, organizarlo, planearlo y tenerlo contemplado y listo para cuando suceda es a lo que le llamamos “previsión”. Nosotros nos encargamos de todos los servicios de previsión a través de una oferta variada de planes especiales, que consideran todo tipo de necesidad, incluyendo a las mascotas”, explica María Ángela Mejía, vicepresidente de Previsión Exequial en Grupo Recordar.

Tips para considerar al contratar una previsión exequial



Al tratarse de una decisión especial y que involucra sentimientos y emociones tan fuertes, es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos a la hora de elegir un plan de previsión.



1. En primer lugar, al seleccionar este servicio es clave tener presente que los planes contemplen coberturas a nivel nacional, o hasta internacional, según el estilo de vida de la persona, y mirar también a qué miembros de la familia cobija (ojalá sean todos), es decir, revisar el plan de acuerdo con la personalidad del tomador.



2. Es importante analizar muy bien los costos de las mensualidades. Por un lado, que se adapten al bolsillo, y por otro, que lo que se paga sea congruente con el servicio que se espera recibir en su momento.



3. Es fundamental revisar quién es el prestador del servicio, ya que –como lo señala Mejía– en Colombia la industria de la previsión está en proceso de desarrollo, por lo que contar con el respaldo de una empresa sería con capacidad y trayectoria, y que no defraude en el momento de hacer uso del servicio, es vital.



4. Otro factor importante, es revisar el acompañamiento a clientes y familiares antes, durante y después del proceso. Es decir, que la promesa de servicio sea congruente con la atención recibida en el momento de hacer uso del plan comprado.



5. También es fundamental revisar que el servicio o plan a contratar cuente con acompañamiento especializado en los diferentes tipos de procesos que se viven antes, durante y después de la despedida del ser querido: Asesoramiento adecuado sobre el alcance de los planes de previsión, trámites legales, manejo del duelo, entre otros.



6. Se debe verificar muy bien todo lo que comprende el servicio de previsión contratado, y no llevarse sorpresas en el momento de hacer uso del mismo, al recibir costos extras que no estaban contemplados. Estos van desde el tipo y tiempo de alquiler del lote, el cual puede ser por un periodo determinado de tiempo, o a perpetuidad, también si este incluye la exhumación; si el cubrimiento es solo para la prestación de los servicios o si cubre solo un monto en efectivo, el lugar de prestación del servicio, los alcances, en fin, todos y cada uno de los detalles importantes que para el momento de la despedida.



7. Por último, en el caso que el servicio que se desea adquirir es de cremación, es fundamental conocer el lugar donde se lleva a cabo el proceso, estar seguros que sean hornos y espacios adecuados para este procedimiento. Este tipo de acciones inconscientemente generan tranquilidad y aportan al manejo del duelo, adicional, no faltan inescrupulosos que acudan a prácticas inadecuadas en este sentido.

Estas son recomendaciones que comparten los especialistas para la elección correcta del plan de previsión. “Más allá de seleccionar el plan correcto de previsión, lo importante es dejar a un lado el miedo y hablar del tema, conversarlo con la familia y con los seres queridos; la muerte nos va a llegar a todos, y si estamos preparados, la despedida puede ser mucho más llevadera”, precisa la vicepresidente de Previsión Exequial, quien destaca que en Grupo Recordar existen muchos planes y tipos de servicios, una oferta variada que se adapta a la necesidad de cada persona, familia o empresa.



Para mayor información sobre planes exequiales del Grupo Recordar, compañía con más de 50 años de historia, con productos y servicios funerarios integrales en todo el territorio nacional, encuéntrela en www.gruporecordar.com.co.