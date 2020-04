La prevención, la gran enseñanza del coronavirus

En estos días de confinamiento, la Casa Editorial El Tiempo llevó a cabo una serie de transmisiones en Facebook Live en las que expertos del área de la salud explicaron a la audiencia medidas para no resultar afectados por la cuarentena.



En la cuarta y última entrega, que será transmitida hoy 13 de abril, el periodista Rony Suárez, de la Sección Salud de El Tiempo, habló con el doctor Rafael Lobelo sobre la importancia de tomar precauciones ante los virus.

Lobelo, médico cirujano de la Universidad del Bosque, e internista y neumólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, empezó por explicar qué es exactamente un virus.



“Los virus son microorganismos muy pequeños, invisibles para el ojo humano, que pueden estar flotando en el medio ambiente, o reposando en superficies. Carecen de células, pero tienen dos componentes que los atraen a las células de nuestro cuerpo; por un lado, una membrana que tiene muchas proteínas y, por el otro, una gran cantidad de material genético que les permite crecer y reproducirse exponencialmente”, señaló Lobelo.



Cuando los virus penetran en el organismo, descargan su material genético, el cual se mezcla con el de nuestras células para multiplicarse. Lo anterior significa que, aunque el virus puede vivir en el medio ambiente, es en el organismo donde crece y se reproduce.



No obstante, las condiciones medioambientales sí pueden tener una influencia en los virus, pues estos viven por más tiempo en el frío y la humedad. Por esa razón, se habla de virus estacionales.



“En los países que tienen estaciones, se presenta un crecimiento en las epidemias virales durante otoño e invierno. En Colombia no tenemos estas estaciones, pero se ha establecido que hay dos épocas del año que son de alta confluencia de episodios virales: abril y mayo, y octubre y noviembre, meses en los cuales hay mucha lluvia, mucha humedad y la temperatura es un poco más baja; sin embargo, los virus pueden ser transmitidos en cualquier época y a cualquier persona”, anota el médico cirujano.



La importancia del cuidado



Todo lo anterior nos indica que el coronavirus no es el único virus al que estamos expuestos. Precisamente en este momento estamos entrando en Colombia a una de esas épocas en las que hay un crecimiento de enfermedades virales que también pueden afectar nuestra salud, y cuya probabilidad de contagio es incluso más alta, como la influenza, el adenovirus y el virus sincitial respiratorio, entre otros.



“Algo bueno que nos está dejando el coronavirus es que nos ha sensibilizado sobre la necesidad de la prevención. Y es que las medidas de las que se habla por estos días también ayudan a evitar esas otras infecciones de las cuales tenemos incluso más probabilidades de contagio”.



Por eso, es importante que, de aquí en adelante, mantengamos buenas prácticas como lavarnos las manos, emplear alcohol glicerinado, usar tapabocas cuando estemos enfermos, estar en contacto con personas infectadas y preocuparnos constantemente por fortalecer nuestro sistema inmunitario.



“Tener en buen funcionamiento el sistema inmunitario es esencial, y esto se logra con ejercicio, dieta sana, buenos hábitos e, incluso, con medicamentos de origen natural como el Engystol, que tiene un efecto antiviral que combate resfriados y estados gripales desde los primeros síntomas“, manifiesta Lobelo.



De hecho, según anota el internista y neumólogo, en lo que va del año, el Ministerio de Salud ha reportado un millón de consultas realizadas por eventos respiratorios agudos, la mayoría de ellos correspondientes a otros virus distintos del SARS-Cov-2. Esto indica la importancia de no abandonar las medidas de prevención después de superada la crisis.



¿Quiénes deben seguir las medidas?



Algo más que demuestran los virus en general es que todos podemos contagiarnos. Por ende, es fundamental que todos adoptemos los cuidados recomendados en nuestra vida diaria.



Sin embargo, se ha demostrado que el coronavirus es mucho más agresivo en los cuerpos de las personas mayores, por lo que este grupo poblacional debe tener mucho más rigor en cuanto a su cuidado, como explica Lobelo: “La probabilidad de que una persona menor de 50 años requiera de una hospitalización por coronavirus es del 5%, mientras que en una persona mayor de 60 años, las posibilidades suben al 16%, y en una persona mayor de 70 años, se estima que puede haber un 25% o más de probabilidades”.



Esto se debe a que la edad va haciendo que desarrollemos más fácilmente neumonías y otros compromisos respiratorios bilaterales con mayor mortalidad.



“Por esa razón, las personas mayores deben ser muy exigentes con las medidas de control del virus y adoptar algunas adicionales. Por ejemplo, deben evitar salir demasiado a la calle porque, en cualquier lugar, en un supermercado, en una farmacia, en un banco, pueden contagiarse”, complementa Lobelo.



El coronavirus debe servir, entonces, como un llamado de atención a la humanidad, pues este no es el primer virus que afrontamos, ni el último que aparecerá en la historia. Por ello,



es esencial que las medidas que hemos comenzado a adoptar como sociedad se empiecen a implementar de forma continua y permanente.