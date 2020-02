La presbicia ahora tiene una solución definitiva

Con los años, hay circunstancias que nos indican que nuestros ojos no son los mismos de antes. Es posible que pase en cualquier momento; por ejemplo, leyendo un libro, una revista, un menú, un mensaje que nos llega al celular o, incluso, una indicación de tránsito.



Todas estas situaciones pueden tener una causa en común: se trata de la presbicia, un problema que se suele desarrollar a partir de los 45 años y que impide enfocar correctamente de cerca, pero progresivamente, con los años afecta a todas las distancias.

Esto ocurre porque, a partir de esa edad, el lente transparente dentro del ojo, llamado cristalino, que cuando se es joven es muy elástico y permanentemente cambia de forma para enfocar a todas las distancias, se hace cada vez más rígido, lo que obliga a hacer un mayor esfuerzo para enfocar y se va perdiendo progresivamente la visión de cerca.



Esta pérdida de la elasticidad del lente es un fenómeno natural de la edad, acompañado de una pérdida de la transparencia del lente, que se va volviendo más amarillo y después de los 70, es casi café, lo que no deja pasar la luz y se convierte en la famosa catarata, que hace que la visión sea muy nublada.



Es preciso aclarar que ninguna persona está exenta de padecer presbicia. Todos la padeceremos después de los 50, sin importar si a lo largo de la vida se ha gozado de una vista excelente, o si se ha padecido de males como la miopía, la hipermetropía o astigmatismo. No es causada por el exceso de trabajo en el computador o celulares. Es un proceso natural de la edad.

¿Pero cuál es la solución? Hasta hace poco, no se podía hacer mucho más que resignarse y utilizar uno o varios pares de gafas, regadas por todos lados: carro, oficina, mesa de noche. De hecho, aún hoy es mito muy extendido pensar que la presbicia no tiene corrección.



El principal problema de esto es que no hay lentes que satisfagan totalmente las necesidades de las personas. Quienes usan gafas para ver de cerca, tendrán problemas para enfocar de lejos. Los lentes bifocales, por su parte, pueden cubrir ambas distancias, pero carecen de una visión intermedia que permita trabajar cómodamente en el computador, por ejemplo.



Actualmente, la mejor alternativa en cuanto a anteojos son los progresivos, pues cubren todas las distancias. Sin embargo, conllevan las incomodidades normales para quienes usan gafas: se pueden perder, romper, o rayar, y no detienen el desgaste natural que se produce con los años.



Por fortuna, ahora hay una opción que resuelve el problema de manera definitiva.

Cirugía oftalmológica estética, una solución de verdad

Lo primero que se debe hacer es derribar el mito de que la presbicia es una condena con la que hay que aprender a vivir. En realidad, es un mal que puede corregirse por medio de un procedimiento fácil, preciso y seguro, que consiste en el implante de lentes intraoculares trifocales y que practica desde hace más de 20 años el doctor Gabriel Oliveros.



Oliveros, cirujano oftalmólogo del Centro Oftalmológico Buenavista, cuenta con una importante trayectoria de más de 30 años y se ha consolidado como un auténtico pionero de la cirugía refractiva gracias a un procedimiento que practica permanentemente: la cirugía oftalmológica estética.



Este procedimiento ambulatorio permite suspender o evitar el uso de gafas y lentes de contacto. Funciona combinando el láser y los lentes intraoculares multifocales de alta calidad que reemplazan a los lentes cristalinos defectuosos que perdieron su elasticidad. Esto permite corregir todos los defectos visuales conocidos asociados con la presbicia para el resto de la vida.

El lente empleado por el doctor Oliveros es el Trifocal Finevision, que funciona como un lente de visión progresiva intraocular. Este se caracteriza por cubrir todas las distancias, lo que permite recuperar la visión y enfocar correctamente con ambos ojos en cualquier circunstancia.



Esta opción es superior a otros procedimientos como la cirugía Lasik, que consiste en corregir la presbicia en pacientes que ya padecían de miopía, hipermetropía o astigmatismo. El problema de esta técnica es que, a diferencia de la cirugía oftalmológica estética, no constituye una solución definitiva, la adaptación no es tan fácil, pues deja un ojo para lejos y otro para cerca, y puede acarrear consecuencias negativas como desarrollar ojo seco, riesgo que casi no se presenta con el implante de lentes intraoculares.



Además, la cirugía oftalmológica estética tiene ventajas adicionales, pues al reemplazar el lente cristalino se evita el desarrollo de cataratas. Así mismo, se disminuyen las posibilidades de padecer glaucoma, pues el lente artificial como es más delgado que el natural, permite una mejor circulación del humor acuoso dentro del ojo y, por ende, baja la presión del ojo, principal causa de esta delicada enfermedad.



Cabe anotar también que este lente intraocular cuenta con un filtro ultravioleta (UV) incorporado y con un filtro de luz azul, lo que protege a la retina de la degeneración macular.



No obstante, el mayor beneficio radica en la ausencia de la necesidad de gafas, mejorando la calidad de vida de los pacientes, que con este procedimiento pueden obtener una solución definitiva y cómoda para la presbicia.

