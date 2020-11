La pandemia, un obstáculo a superar para combatir el cáncer de mama

El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mama en medio del atípico contexto de la pandemia. No se trata de un hecho menor, pues la emergencia sanitaria ha hecho que muchas mujeres aplacen exámenes que son necesarios para una detección temprana de la enfermedad.

Esto es importante, pues el cáncer de mama es una batalla que se debe empezar ganando desde el primer ‘round’ y, por ello, es preocupante que la pandemia pueda retrasar los diagnósticos.



El tema es tan alarmante que, alrededor del mundo, ya se han hecho proyecciones sobre los impactos negativos que puede tener el covid-19 en el panorama del cáncer de mama.



La Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, por ejemplo, ha calculado un retraso en el diagnóstico del 32 % de los casos durante la emergencia y, además, estima que en los cinco años posteriores a la pandemia, los costos adicionales para tratar a los pacientes con cáncer de mama totalizarían más de 215 millones de dólares. En diez años, este número podría llegar a más de 376 millones.



En Reino Unido se introdujeron restricciones en marzo que implicaron suspender las pruebas de detección del cáncer y solo se priorizaron los casos sintomáticos urgentes. Según un artículo publicado por la revista Lancet, esta situación conduce a pensar que puede haber un aumento de entre el 7 y el 9,6 % en el número de muertes por cáncer de mama.



En Colombia, un estudio nacional desarrollado por la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO) determinó que el número semanal de nuevos diagnósticos de cáncer cayó en un 46 %. Por su parte, las mamografías se redujeron en un 84 %.



Así mismo, la Encuesta Nacional de La Fundación Colombiana de Leucemias y Linfomas encontró que, durante la cuarentena, solo el 23,3 % de las pacientes con cáncer de mama recibió sus medicamentos en su domicilio.



Igualmente preocupantes son los datos obtenidos por Luz Rosa, un movimiento que reúne a tres de las organizaciones de pacientes de cáncer más importantes del país, en una encuesta nacional que se encuentra en curso. Resultados preliminares indican que, si se comparan los años 2019 y 2020, se puede ver en este último un déficit mensual de más de 40.000 mamografías y de más de 2.000 biopsias.



Además, el 86 % de las encuestadas afirma haberse abstenido de solicitar citas médicas relacionadas con la detección del cáncer de mama, y el 66 % siente que podría ser mejor esperar por el tratamiento hasta que pase la emergencia del covid-19.



Este panorama inquieta a los especialistas. “Los efectos de la pandemia pueden ser devastadores en términos no solo de la muertes prematuras por falta de detección temprana, sino también por la ausencia de planes de contingencia y educación, para gestionar las enormes listas de espera que se están generando por el atraso en mamografías, biopsias y tratamientos”, explica John Marulanda, especialista en Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología.



A todo lo anterior, hay que sumar que, después de la pandemia, se presentará un periodo de endemia en el que el virus estará circulando aún, y será necesario conservar muchas de las medidas actuales de bioseguridad y distanciamiento.



No obstante, Marulanda es enfático al afirmar que, a pesar de la situación, es necesario mantener la cultura del 1, 2 y 3, que incluye el autoexamen, el examen clínico y la mamografía.



“No es conveniente esperar a que pase la pandemia. Si usted tiene riesgo por antecedentes familiares o un concepto médico de sospecha, es vital que consulte su situación particular y solicite ser atendida lo más pronto posible. Estos casos no se tratan de diagnósticos o tratamientos que den espera, aun con pandemia”, anota el especialista del Instituto Nacional de Cancerología, quien recomienda a las mujeres ponerse en contacto con sus EPS para recibir la información necesaria.



En la misma vía, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO) ha hecho un llamado a los especialistas a unirse para pedir al Gobierno que tome medidas urgentes que eviten una epidemia pospandemia de muertes por cáncer. Para ello, anota la asociación, se debe asegurar que los servicios diagnósticos tengan todas las condiciones para volver a hacer la misma cantidad de estudios en la nueva realidad, con las normas de bioseguridad.



Se trata, entonces, de una tarea que compete a todos los actores involucrados, pues el cáncer de mama es una enfermedad que es necesario vencer en conjunto.